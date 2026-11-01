Το μαρκάρισμα του Βάργκα στον Πένια στο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, ένα περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο τράβηξε την προσοχή, με τον επιθετικό της ΑΕΚ, Βάργκα, να σπρώχνει τον Πένια. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε άμεσα τις διαμαρτυρίες των παικτών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ζήτησαν την τιμωρία του Βάργκα με κίτρινη κάρτα. Ωστόσο, ο Γερμανός διαιτητής Γιαμπλόνσκι είχε διαφορετική άποψη για το συμβάν, καταλογίζοντας τελικά απλά φάουλ.

Το περιστατικό στο 13ο λεπτό του ντέρμπι

Η ένταση στο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ κορυφώθηκε νωρίς, συγκεκριμένα στο 13ο λεπτό του αγώνα. Ο Βάργκα, ο φορ της ΑΕΚ, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας φάσης, όταν κατά τη διάρκεια της πίεσης ψηλά προς την αντίπαλη άμυνα, προέβη σε μία ενέργεια που κρίθηκε ως αντικανονική από την πλευρά των «πρασίνων». Πιο συγκεκριμένα, ο Βάργκα έσπρωξε τον Πένια, αμέσως μετά την πάσα του τελευταίου.

Το σπρώξιμο αυτό συνέβη σε μια κρίσιμη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου, με τον Βάργκα να ασκεί πίεση στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Η ενέργεια του επιθετικού της ΑΕΚ ήταν εμφανής και παρατηρήθηκε από τους παίκτες. Ο Πένια δέχθηκε το σπρώξιμο μετά την ολοκλήρωση της πάσας του, γεγονός που οδήγησε σε άμεσες αντιδράσεις και απαιτούσε την παρέμβαση του διαιτητή.

Οι έντονες αντιδράσεις των «πρασίνων»

Αμέσως μετά το συμβάν του σπρωξίματος, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αναφέρονται ως «πράσινοι», αντέδρασαν έντονα. Ζήτησαν επίμονα από τον διαιτητή να επιδείξει κίτρινη κάρτα στον Βάργκα για την ενέργειά του, θεωρώντας ότι η παράβαση ήταν αρκετά σοβαρή για να τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή. Οι διαμαρτυρίες τους ήταν άμεσες και εκδηλώθηκαν στον αγωνιστικό χώρο.

Η απαίτηση των «πρασίνων» για κίτρινη κάρτα αντικατοπτρίζει την αντίληψή τους για τη σοβαρότητα του μαρκαρίσματος. Θεώρησαν ότι η ενέργεια του Βάργκα ξεπέρασε τα όρια του απλού φάουλ και έπρεπε να επισύρει αυστηρότερη ποινή, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Οι διαμαρτυρίες τους ήταν ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της δυναμικής του ντέρμπι.

Η απόφαση του Γερμανού διαιτητή Γιαμπλόνσκι

Την ευθύνη για τη διαχείριση της αναμέτρησης και την εφαρμογή των κανονισμών είχε ο Γερμανός διαιτητής Γιαμπλόνσκι. Μετά το σπρώξιμο του Βάργκα στον Πένια και τις έντονες διαμαρτυρίες των παικτών του Παναθηναϊκού, ο Γιαμπλόνσκι κλήθηκε να λάβει άμεσα μια απόφαση για το συμβάν. Ο διαιτητής, αφού αξιολόγησε την κατάσταση, αποφάσισε να καταλογίσει απλά φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω πειθαρχική ποινή.

Παρά τις επίμονες απαιτήσεις για κίτρινη κάρτα από την πλευρά των «πρασίνων», ο Γερμανός ρέφερι δεν προχώρησε στην επιβολή της. Η απόφασή του να δώσει μόνο φάουλ υποδηλώνει ότι, κατά την κρίση του, η ενέργεια του Βάργκα δεν ήταν αρκετά σοβαρή ώστε να επισύρει την πειθαρχική ποινή της κίτρινης κάρτας. Η κρίση του Γιαμπλόνσκι ήταν αυτή που καθόρισε την εξέλιξη του συμβάντος, παρά τις αντιδράσεις.

Η ακολουθία των γεγονότων στη φάση

Η συγκεκριμένη φάση, που έλαβε χώρα στο 13ο λεπτό του ντέρμπι, ξεκίνησε με τον Βάργκα να ασκεί πίεση ψηλά, μια συνηθισμένη τακτική για να δυσκολέψει την ανάπτυξη του αντιπάλου. Σε αυτή τη φάση, ο Πένια είχε στην κατοχή του την μπάλα και προχώρησε σε πάσα, εκτελώντας την ενέργειά του. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πάσας, και ενώ ο Πένια είχε ήδη απομακρύνει την μπάλα από τα πόδια του, δέχθηκε το σπρώξιμο από τον επιθετικό της ΑΕΚ, Βάργκα.

Αυτή η ακολουθία γεγονότων, δηλαδή η πάσα του Πένια και στη συνέχεια το σπρώξιμο από τον Βάργκα, ήταν καθοριστική για την αξιολόγηση της φάσης από τον διαιτητή. Η πίεση του Βάργκα ήταν έντονη, αλλά η στιγμή του σπρωξίματος, που ακολούθησε την πάσα του Πένια, ήταν το σημείο που οδήγησε στις διαμαρτυρίες των «πρασίνων» και στην τελική απόφαση του διαιτητή Γιαμπλόνσκι να καταλογίσει απλά το φάουλ, χωρίς την επιβολή της κίτρινης κάρτας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta