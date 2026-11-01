Άρης – Παναθηναϊκός 101-91: Ο «Αυτοκράτορας» επικράτησε στο Αλεξάνδρειο

Ο Άρης πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού, επικρατώντας με σκορ 101-91 στο «καυτό» Αλεξάνδρειο, για την 5η αγωνιστική της GBL. Η ομάδα του Σπανούλη πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, κατακτώντας την τέταρτη διαδοχική της νίκη στη διοργάνωση απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από έντονο ρυθμό και συγκινήσεις, με τους «κίτρινους» να δείχνουν τον «Αυτοκράτορα» του μπάσκετ.

Η κυριαρχία του Άρη και οι πρωταγωνιστές

Οι παίκτες του Άρη, με τους Μόργκαν και Μοκόκα να πραγματοποιούν τεράστια εμφάνιση, οδήγησαν την ομάδα σε μια νίκη που προκάλεσε ντελίριο στους χιλιάδες φίλους της που κατέκλυσαν το Παλέ. Ο Άρης έπαιξε σε πολύ γρήγορο ρυθμό, βρίσκοντας πολλούς πρωταγωνιστές και έχοντας τον έλεγχο του αγώνα στο συντριπτικό μέρος αυτού. Συγκεκριμένα, ο Ματ Μόργκαν σημείωσε 21 πόντους, εκ των οποίων 3 τρίποντα, ενώ ο Μοκόκα πρόσθεσε 19 πόντους με 2 τρίποντα.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Τολιόπουλου, ο οποίος έβαλε μεγάλα σουτ στο ματς, φτάνοντας τους 13 πόντους με 3 εύστοχα τρίποντα. Ο Ντιμιτρίεβιτς συνέβαλε με 14 πόντους, ενώ ο Ρόμπινσον-Ερλ πρόσθεσε 11 πόντους. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε καταλυτικό ρόλο στην άμυνα, ενώ ο Ι Τζέι Λιντέλ έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στην επικράτηση του Άρη.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού και οι προσπάθειες για ανατροπή

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός επέλεξε να αγωνιστεί χωρίς τους Χουάντσο και Μπόνγκα, με αποτέλεσμα να δεχτεί «εκατοστάρα» από τους Θεσσαλονικείς. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς παρουσίασε προβληματική εικόνα, κάνοντας περισσότερα λάθη σε σχέση με τις ασίστ, και δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν οι Γιαμπουσέλε, Φρανσίσκο και Χέιζ Ντέιβις.

Ο Γιαμπουσέλε ήταν ο κύριος εκφραστής των προσπαθειών του Παναθηναϊκού για ανατροπή, σημειώνοντας 22 πόντους, οι οποίοι ωστόσο δεν αρκούσαν για την ομάδα του. Ο Φρανσίσκο ήταν καλός από μακριά σε ορισμένα σημεία του αγώνα, προσπαθώντας να κρατήσει τους «πράσινους» κοντά στο σκορ.

Εξέλιξη του αγώνα: Από την αστοχία στο «βροχή» καλαθιών

Το παιχνίδι στο Αλεξάνδρειο ξεκίνησε με κακό ρυθμό και μεγάλη αστοχία και για τις δύο ομάδες στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Άρης κατάφερε να πάρει ένα προβάδισμα έξι πόντων (16-10) με τρίποντο του Ρόμπινσον-Ερλ, εκμεταλλευόμενος τέσσερα κλεψίματα και πόντους στο transition. Ο Παναθηναϊκός, αξιοποιώντας τα μεγαλύτερα κορμιά του στα επιθετικά ριμπάουντ και τα τρίποντα του Γιαμπουσέλε, μείωσε τη διαφορά στο -3 (18-15) στο τέλος της περιόδου.

Η δεύτερη περίοδος είχε τελείως διαφορετικό ρυθμό, με τα καλάθια να «πέφτουν βροχή». Ο Άρης κατάφερνε να συντηρεί μικρές διαφορές, φτάνοντας στο 22-15 στο 11ο λεπτό και στο 39-33 στο 16:30, με εξαιρετικά ποσοστά στα τρίποντα (7/10). Ο Παναθηναϊκός, με τον Φρανσίσκο να είναι καλός από μακριά, κατάφερε να κλείσει το δεκάλεπτο κοντά στο σκορ, με το ημίχρονο να βρίσκει τον Άρη μπροστά με +2 (46-44), έχοντας πάρει 25 πόντους από λάθη αντιπάλου.

Η αντεπίθεση του Παναθηναϊκού και η τελική επικράτηση του Άρη

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με 48-49 έπειτα από 90 δευτερόλεπτα. Ο Άρης αντέδρασε άμεσα με επιμέρους σκορ 11-1 και προηγήθηκε για πρώτη φορά με +8 (59-51 στο 24ο λεπτό), με πρωταγωνιστή τον Ματ Μόργκαν. Παρά τις προσπάθειες των Γιαμπουσέλε και Φρανσίσκο να κρατήσουν τους «πράσινους» (65-63 στο 26:30), ο Άρης έκανε ένα εντυπωσιακό φινάλε περιόδου, φτάνοντας για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (79-68) στο τέλος του δεκαλέπτου, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να είναι κλειδί στην άμυνα και τον Βασίλη Τολιόπουλο να προσφέρει σημαντικούς πόντους.

Στην τέταρτη περίοδο, τα λάθη συνέχισαν να αποτελούν βασικό πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως κατάφερε να μειώσει τη διαφορά από το +12 (80-74 στο 32ο λεπτό) και με τρίποντο του Μπαντιό έφερε το παιχνίδι στο σουτ (82-79 στο 34ο λεπτό). Δύο απανωτά τρίποντα του Γιαμπουσέλε έφεραν τα πάνω κάτω και το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (84-85 στο 36ο λεπτό). Ωστόσο, ο Μοκόκα και ο Μόργκαν ύψωσαν ανάστημα, με τον Μόργκαν να ευστοχεί σε τετράποντο, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στον Άρη (90-85). Από εκεί και πέρα, ο «Αυτοκράτορας» έκανε το καθήκον του, με τον Τολιόπουλο να «στέλνει το ματς για ύπνο» με ένα μεγάλο τρίποντο, διαμορφώνοντας το 99-90 και εν τέλει το τελικό 101-91.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta