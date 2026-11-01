Ο Άρης αναδείχθηκε «Αυτοκράτορας» σε ένα ντέρμπι που θύμισε τις «χρυσές» εποχές του ελληνικού μπάσκετ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με σκορ 101-91 στο «Παλέ» της Θεσσαλονίκης. Η νίκη αυτή, που σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου, ανάγκασε τους «πράσινους» στην πρώτη τους ήττα για φέτος στην Stoiximan GBL, ενώ παράλληλα έβαλε «φωτιά» στο πρωτάθλημα και τη διεκδίκηση του πλεονεκτήματος έδρας.

Εκκωφαντική ατμόσφαιρα και επιθετικό ρεσιτάλ

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν πραγματικά «εκκωφαντική», προσφέροντας την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα του Σπανούλη για να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα. Οι «κιτρινόμαυροι» παρουσίασαν ένα επιθετικό ρεσιτάλ και αστείρευτη ενέργεια, «γκρεμίζοντας» τους αντιπάλους τους στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο Άρης «έπιασε» τον Παναθηναϊκό στον βαθμολογικό πίνακα της Stoiximan GBL, με τις δύο ομάδες να έχουν πλέον ρεκόρ 4-1. Η ισοβαθμία αυτή αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό στις επόμενες αγωνιστικές.

Το ξεκίνημα του αγώνα και η «πράσινη» νωχελικότητα

Ο Άρης ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα, δείχνοντας υπεροχή κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου. Οι «πράσινοι» εμφανίστηκαν νωχελικοί, με αποτέλεσμα το σκορ της περιόδου να διαμορφωθεί σε 18-15 υπέρ των γηπεδούχων. Το «τριφύλλι» κρατήθηκε σε επαφή με το σκορ κυρίως λόγω του προσωπικού ταλέντου των παικτών του Ομπράντοβιτς, παρά την αστοχία του.

Στα πρώτα δέκα λεπτά, ο Παναθηναϊκός υπέπεσε σε έξι λάθη, ενώ μοίρασε μόλις τέσσερις ασίστ, ένας δείκτης που δεν του επέτρεψε να διεκδικήσει κάποιο προβάδισμα. Μόνο ο Γιαμπουσέλε κατάφερε να προσφέρει βοήθεια στο εκτελεστικό κομμάτι, σημειώνοντας δύο τρίποντα.

Η αντίδραση του Παναθηναϊκού και το «πράσινο» προβάδισμα

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός βρήκε το μοναδικό καλό του διάστημα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι Φρανσίσκο και Χέιζ-Ντέιβις κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 22-22, με ένα μακρινό σουτ του Γάλλου και ένα κοντινό του Αμερικανού, γεγονός που ανάγκασε τον προπονητή του Άρη, Σπανούλη, να καλέσει το πρώτο του τάιμ-άουτ.

Το πρώτο προβάδισμα για τους «πράσινους» ήρθε στο 14ο λεπτό του αγώνα, όταν ο Λεσόρ ολοκλήρωσε μία ενέργεια κάτω από το καλάθι, διαμορφώνοντας το σκορ σε 26-27. Ωστόσο, η απάντηση του Άρη ήταν άμεση και δυναμική.

Η αντεπίθεση του Άρη και το +6

Αμέσως μετά το προβάδισμα του Παναθηναϊκού, ο Άρης «έτρεξε» ένα σερί 5-0 μέσα σε ένα λεπτό, ανακτώντας το προβάδισμα και φτάνοντας στο 31-27. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνέχισε να πιέζει, διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα.

Στο 18ο λεπτό, ο Κεμ Μπιρτς ξεσήκωσε το γήπεδο με μία προσωπική ενέργεια, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +6 υπέρ του Άρη, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 42-36. Ο Φρανσίσκο απάντησε με τέσσερις σερί πόντους, ένα τρίποντο και μία βολή, διατηρώντας τους «πράσινους» σε επαφή με το σκορ πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Το ημίχρονο και τα στατιστικά στοιχεία

Το πρώτο μέρος του αγώνα άνηκε ολοκληρωτικά στον «Αυτοκράτορα», ο οποίος πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με σκορ 46-44. Η πίεση που άσκησαν οι Θεσσαλονικείς στην μπάλα ήταν καθοριστική, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό σε έξι κλεψίματα και έξι λάθη κατά τα πρώτα 20 λεπτά.

Οι «πράσινοι» μοίρασαν μόλις οκτώ ασίστ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» είχαν 12 τελικές πάσες έναντι μόλις έξι σφαλμάτων. Επιπλέον, ο Άρης επέδειξε απίστευτη ευστοχία από μακριά, σημειώνοντας 7/11 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που συνέβαλε σημαντικά στο προβάδισμά του. Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, η άμυνα του Παναθηναϊκού έγινε σκληρότερη σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο.

Με πληροφορίες από: Athletiko