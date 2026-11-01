Ο Ηλίας Χαραλάμπους για την πρώτη νίκη του Λεβαδειακού: «Τα παλιά παιδιά κράτησαν τα αποδυτήρια δεμένα»

Πανευτυχής εμφανίστηκε ο Ηλίας Χαραλάμπους, ο Κύπριος τεχνικός του Λεβαδειακού, μετά την πρώτη νίκη της ομάδας του στην Stoiximan Super League. Οι Βοιωτοί επικράτησαν του Άρη με σκορ 3-0, ένα αποτέλεσμα που έφερε μεγάλη ικανοποίηση στον προπονητή. Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς, ο Χαραλάμπους στάθηκε ιδιαίτερα στο δύσκολο διάστημα που προηγήθηκε για την ομάδα του, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια και το ομαδικό πνεύμα των παικτών του.

Η χαρά για την πρώτη νίκη και το δύσκολο διάστημα

Ο Ηλίας Χαραλάμπους δεν έκρυψε την ευτυχία του για το σημαντικό αυτό αποτέλεσμα, το οποίο αποτελεί την πρώτη νίκη του Λεβαδειακού στο πρωτάθλημα. Ο Κύπριος προπονητής τόνισε ότι τα παιδιά έδιναν τα πάντα και προσπαθούσαν, δηλώνοντας πως δεν είχε κανένα παράπονο από την προσπάθειά τους στον αγωνιστικό χώρο.

Ο τεχνικός των Βοιωτών αναφέρθηκε στο διάστημα που η ομάδα δεν κατάφερνε να κερδίσει, επισημαίνοντας ότι παρά την απουσία θετικών αποτελεσμάτων, δεν υπήρχε μουρμούρα στα αποδυτήρια. Αυτό το στοιχείο το χαρακτήρισε ως το πιο σημαντικό για την ομάδα, πέρα από την ίδια τη νίκη.

Το κλειδί της ενότητας στα αποδυτήρια

Ένα από τα βασικά σημεία των δηλώσεων του Ηλία Χαραλάμπους ήταν η συνοχή των αποδυτηρίων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα παλιά παιδιά της ομάδας ήταν αυτά που κράτησαν τα αποδυτήρια δεμένα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση ενός θετικού κλίματος.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι η καθημερινή δουλειά και το ομαδικό πνεύμα που επέδειξαν όλοι οι παίκτες ήταν τα στοιχεία που φάνηκαν στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Άρη. Αυτή η συλλογική προσπάθεια και η αφοσίωση στην προπόνηση θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της ομάδας.

Η φιλοσοφία του προπονητή και η συνέχεια της δουλειάς

Ο Ηλίας Χαραλάμπους δήλωσε ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσουν οι δικαιολογίες. Αυτή τη στάση την τήρησε και μετά τα παιχνίδια που η ομάδα δεν κατάφερε να κερδίσει, αποφεύγοντας να αναζητήσει άλλοθι για τα αρνητικά αποτελέσματα. Η προσέγγισή του επικεντρώνεται στην ανάλυση και τη βελτίωση, χωρίς να καταφεύγει σε δικαιολογίες.

Ο Κύπριος τεχνικός εξέφρασε την πεποίθηση ότι σιγά σιγά η ομάδα θα δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο στο πρωτάθλημα. Τόνισε επίσης ότι η δουλειά δεν σταματά ποτέ και ότι όλοι πρέπει να συνεχίσουν με την ίδια αφοσίωση και προσπάθεια, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα.

Η κατάσταση του Βήχου

Στις δηλώσεις του, ο Ηλίας Χαραλάμπους αναφέρθηκε και στην περίπτωση του ποδοσφαιριστή Βήχου. Ο Βήχος έκανε αγώνα δρόμου για να αγωνιστεί, καθώς αντιμετώπιζε ένα θέμα με το γόνατό του. Παρά την προσπάθειά του, ο παίκτης είχε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο προπονητής συζήτησε με τον Βήχο στο ημίχρονο του παιχνιδιού, όπου διαπιστώθηκε ότι ο παίκτης δεν μπορούσε να συνεχίσει λόγω των ενοχλήσεων. Ο Χαραλάμπους εξέφρασε την ελπίδα του να μην είναι κάτι σοβαρό το πρόβλημα του Βήχου, ώστε να μην τον κρατήσει εκτός αγωνιστικών χώρων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko