Η 102χρονη Άνελιζε Κούπκε, η αφοσιωμένη φίλαθλος της Άλμπα Βερολίνου

Στην Uber Arena του Βερολίνου, μια ξεχωριστή φίλαθλος, η Άνελιζε Κούπκε, σε ηλικία 102 ετών, διατηρεί τη δική της θέση, την οποία δεν αφήνει ποτέ άδεια. Πρόκειται για την γηραιότερη κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας της Άλμπα Βερολίνου, η οποία βρίσκεται εγκαίρως πριν από το τζάμπολ κάθε φορά που η ομάδα αγωνίζεται στην έδρα της. Η σχέση της με το μπάσκετ κρατάει εδώ και δεκαετίες, έχοντας χάσει ελάχιστα δευτερόλεπτα αγωνιστικής δράσης.

Η αφοσίωση στην Uber Arena

Η Άνελιζε Κούπκε, παρά την προχωρημένη ηλικία της, ακολουθεί μια σταθερή ρουτίνα για να φτάσει στη θέση της. Διασχίζει με αποφασιστικό βήμα τους διαδρόμους του γηπέδου, περνά κάτω από τις εξέδρες, παίρνει το ασανσέρ, ανεβαίνει τα τελευταία σκαλιά και κατευθύνεται στο γνώριμο σημείο της. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται πιστά κάθε φορά που η Άλμπα Βερολίνου παίζει εντός έδρας.

Η παρουσία της Άνελιζε στο γήπεδο την καθιστά μια μοναδική φίλαθλο. Στα 102 της χρόνια, λατρεύει το μπάσκετ, συνδέεται με την ομάδα της πόλης της και είναι η γηραιότερη κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας. Η αγάπη της για το άθλημα δεν είναι μια νέα συνήθεια που ανακάλυψε στα γεράματά της, αλλά μια βαθιά ριζωμένη σχέση που μετράει πολλές δεκαετίες, έχοντας χάσει ελάχιστα δευτερόλεπτα αγωνιστικής δράσης.

Μια σχέση που κρατάει από τα παιδικά χρόνια

Όταν την ρωτούν γιατί επέλεξε ειδικά το μπάσκετ, η απάντηση της Άνελιζε είναι απολαυστική και χαρακτηριστική: «Επειδή έπαιζα κι εγώ όταν ήμουν μικρή. Τότε το λέγαμε Korfball». Η ίδια θυμάται ακόμα τους αγώνες της ομάδας του χωριού της, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη μιας συγκεκριμένης νίκης που της έχει μείνει ανεξίτηλη.

Με συγκίνηση αναφέρει τη νίκη απέναντι στην Οράνιενμπουργκ, όταν ο δημοσιογράφος του rbb24 της ζήτησε να ανακαλέσει μνήμες από την εποχή που έπαιζε ως μικρή κοπέλα στο Βραδεμβούργο, στα χρόνια πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η αναφορά της Άνελιζε μάς ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή, τότε που η ίδια έτρεχε στα γήπεδα ως νεαρή αθλήτρια.

Το Korfball και η ιστορία του

Το Korbball, το άθλημα που έπαιζε η υπεραιωνόβια φίλαθλος, έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στη Γερμανία. Πρόκειται για ένα άθλημα που συγγενεύει ιστορικά με το μπάσκετ, αλλά σταδιακά απέκτησε τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα και τους δικούς του κανόνες. Παίζεται με μπάλα και καλάθι, χωρίς όμως την ύπαρξη ταμπλό, γεγονός που το διαφοροποιεί από το σύγχρονο μπάσκετ.

Το Korbball διατηρεί μέχρι και σήμερα τη δική του παρουσία στον γερμανικό αθλητισμό, αποτελώντας ένα κομμάτι της αθλητικής κληρονομιάς της χώρας. Η Άνελιζε Κούπκε, αφού έτρεχε στα γήπεδα ως νεαρή αθλήτρια, πλέον κάνει βόλτες στο κλειστό γήπεδο και παρακολουθεί την «κανονική» δράση στο παρκέ, έχοντας ζήσει την εξέλιξη των αθλημάτων με τη μπάλα και το καλάθι.

Το μπάσκετ ως διέξοδος ζωής

Η σχέση της Άνελιζε Κούπκε με τη μπάλα και το καλάθι κρατάει από τα παιδικά της χρόνια, όμως η σύνδεσή της με την Άλμπα Βερολίνου δημιουργήθηκε πριν από 13 χρόνια. Αυτή η σύνδεση συνέβη σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της, μετά τον θάνατο του συζύγου της, όταν αναζητούσε μια διέξοδο.

Οι αγώνες της ομάδας του Βερολίνου έγιναν για εκείνη ένας σημαντικός τρόπος να αποσπάσει την προσοχή της από το πένθος, να ξεφύγει από τις σκέψεις της και να βρει μια ευχάριστη διέξοδο στην καθημερινότητά της. Το μπάσκετ της έδωσε ξανά χαρά και μετατράπηκε σε μια αγαπημένη συνήθεια που δεν αποχωρίζεται με τίποτα και για κανέναν λόγο, προσφέροντάς της σταθερότητα και ψυχαγωγία.

Με πληροφορίες από: Athletiko