Η Ρεάλ Μαδρίτης «καθάρισε» τη Σανταντέρ με 3-0 πριν την ΑΕΚ

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε άνετα από την έδρα της Σανταντέρ, επικρατώντας με 3-0 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της La Liga. Οι «μερένχες» καθάρισαν την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους κατάσταση. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο έρχεται στην Αθήνα με ανεβασμένη ψυχολογία, λίγες ημέρες πριν αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League.

Η κυριαρχία του πρώτου ημιχρόνου

Η «Βασίλισσα» μπήκε αποφασισμένη να καθαρίσει από νωρίς την υπόθεση νίκη, πετυχαίνοντας τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία. Οι Μαδριλένοι έδειξαν τις προθέσεις τους από την αρχή, με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία να έρχεται στο 7ο λεπτό, όταν ο Αλεξάντερ-Άρνολντ βρήκε τον Αρντά Γκιουλέρ στην περιοχή. Ο Τούρκος έπιασε το σουτ στην κίνηση, αλλά έστειλε τη μπάλα έξω από το δεξί δοκάρι.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 10ο λεπτό, ο Κιλιάν Εμπαπέ κέρδισε πέναλτι. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ στο «Sardinero», δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στη Ρεάλ. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απαντήσουν στο 13ο λεπτό με τον Λούκε, ο οποίος βγήκε τετ α τετ με τον Τιμπό Κουρτουά, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον κίπερ της Ρεάλ.

Εκεί που η Ράθινγκ είχε πάρει τα πάνω της, ο Αρντά Γκιουλέρ στο 21ο λεπτό έδωσε μία πανέξυπνη πάσα στον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ο Άγγλος έκανε την κούρσα και έστειλε τη μπάλα στην εστία για το 0-2. Λίγο πριν το ημίχρονο, στο 38ο λεπτό, ο Τούρκος εκτέλεσε το κόρνερ, στη συνέχεια η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του Γιαν Ντιομαντέ έξω από την περιοχή και με ένα σουτ-κεραυνό, πέτυχε το τρίτο γκολ της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 0-3.

Διαχείριση δυνάμεων στην επανάληψη

Στο δεύτερο μέρος, η Ρεάλ Μαδρίτης κατέβασε ταχύτητα, έχοντας εξασφαλίσει ένα σημαντικό προβάδισμα. Η ομάδα έμοιαζε να δυσκολεύεται να δημιουργήσει, αλλά δεν άφησε τη Ράθινγκ να την απειλήσει ιδιαίτερα. Ο Ζοσέ Μουρίνιο προχώρησε σε αλλαγές, διαχειριζόμενος τις δυνάμεις των ποδοσφαιριστών του ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Στο 53ο λεπτό, οι γηπεδούχοι είχαν μία πολύ καλή ευκαιρία με τον Ζαμπίρι, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε άουτ. Παρά τη χαλάρωση στο δεύτερο μέρος, οι Μαδριλένοι έφτασαν χωρίς ιδιαίτερο κόπο στο τρίποντο. Στο 90+1ο λεπτό, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε καθώς ήταν εκτεθειμένος.

Η ενδεκάδα του Ζοσέ Μουρίνιο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο παρέταξε την ομάδα του με σχεδόν ίδια ενδεκάδα με το Clasico, πραγματοποιώντας δύο αλλαγές. Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ πήρε τη θέση του Βαλβέρδε, ενώ ο Τιμπό Κουρτουά αγωνίστηκε αντί του Λούνιν κάτω από τα δοκάρια. Η σύνθεση της Ρεάλ Μαδρίτης περιλάμβανε τους: Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Χούισεν, Κουκουρέγια, Τσουαμενί, Μπερνάρντο Σίλβα, Αρντά Γκιουλέρ, Μπέλιγχαμ, Γιαν Ντιομαντέ, Εμπαπέ.

Από την πλευρά της, η Ράθινγκ παρατάχθηκε με τους εξής ποδοσφαιριστές: Αγκιρεθαμπάλα, Μαντίγια, Πάμπλο Ραμόν, Μπελοσιάν, Άαρον Μαρτίν, Ιβάν Μαρτίν, Πράτι, Ικέρ Λουκέ, Σέρχιο Κανάλες, Ίνιγο Βιθέντε, Ζαμπίρι.

Το κυνήγι της κορυφής και η αναμέτρηση με την ΑΕΚ

Με αυτή τη νίκη, η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει το κυνήγι της Μπαρτσελόνα στην κορυφή της La Liga. Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος με 30 βαθμούς. Οι «μερένχες» έφυγαν με τη νίκη από το «Sardinero», στρέφοντας πλέον την προσοχή τους στην επερχόμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Η ομάδα του Μουρίνιο θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 19:45. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην «Allwyn Arena», για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η «Βασίλισσα» έρχεται στην Αθήνα με ανεβασμένη ψυχολογία και την επιθετική της γραμμή σε εξαιρετική κατάσταση, την ώρα που η Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko