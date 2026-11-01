Ο Λεβαδειακός σταμάτησε το σερί του Άρη με εντυπωσιακή νίκη

Ο Λεβαδειακός κατάφερε να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στην Stoiximan Super League, επικρατώντας με 3-0 του Άρη. Η ομάδα της Βοιωτίας, αν και άργησε να κάνει σεφτέ στο πρωτάθλημα, το πέτυχε με τον πλέον εμφατικό τρόπο, βάζοντας φρένο στο νικηφόρο σερί των τριών αγώνων του αντιπάλου της. Η επικράτηση ήταν απόλυτα δίκαιη, με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται το κακό απόγευμα των ποδοσφαιριστών του Άρη.

Η κυριαρχία του Λεβαδειακού στο πρώτο ημίχρονο

Η ομάδα του Λεβαδειακού οικοδόμησε την επικράτησή της από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, στο οποίο προηγήθηκε με 3-0. Το σκορ άνοιξε ο Νίκας, ο οποίος μετά από συνεργασία 1-2 με τον Κωστή, σούταρε ωραία και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, «σπάζοντας το ρόδι» για την ομάδα της Βοιωτίας στο πρωτάθλημα. Αυτό συνέβη αμέσως μετά την πρώτη καλή στιγμή του Άρη στο 7ο λεπτό, όταν ο Γκαρέ σούταρε έξω από την περιοχή.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για τον Άρη στο 40ό λεπτό. Ο τερματοφύλακας Βέλιο αρχικά δεν κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα σε μακρινό σουτ του Μανθάτη και στη συνέχεια υπέπεσε σε πέναλτι στον Κομπνάν που πήρε το ριμπάουντ. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βήχος, ο οποίος ευστόχησε, κάνοντας το 2-0 για τους γηπεδούχους. Πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η μοναδική «αντίδραση» του Άρη ήταν μια αδύναμη κεφαλιά του Παπασαραφιανού στις καθυστερήσεις.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Για τον Λεβαδειακό, ο προπονητής Ηλίας Χαραλάμπους επέλεξε τον Ελιάσι κάτω από τα δοκάρια. Την τριάδα στην άμυνα αποτελούσαν οι Κορνέζος, Πάντσο και Λιάγκας, ενώ στα δύο άκρα της άμυνας, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, αγωνίστηκαν οι Βήχος και Μανθάτης. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής βρέθηκαν οι Ελνένι, Νίκας και Κωστής, με τους Κομπνάν και Ποπέσκου να αναλαμβάνουν την επίθεση.

Από την πλευρά του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου ξεκίνησε με τον Ρικάρντο Βέλιο στο τέρμα. Στα δύο άκρα της άμυνας, δεξιά και αριστερά, αγωνίστηκαν οι Πετρίς και Ρίτσαρντς, αντίστοιχα. Το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών αποτελούσαν οι Φαμπιάνο και Σούταλο, ενώ στη μεσαία γραμμή τοποθετήθηκαν οι Χόνγκλα και Γένσεν. Στην επίθεση, ο Γκαρέ αγωνίστηκε δεξιά, ο Παπασαραφιανός αριστερά, και οι Κουαμέ-Καντεβέρε συνέθεσαν το επιθετικό δίδυμο.

Οι προσπάθειες του Άρη και η αμυντική οργάνωση του Λεβαδειακού

Μετά το γρήγορο γκολ του Λεβαδειακού, ο Άρης προσπάθησε να πάρει την μπάλα στα πόδια του και να αντιδράσει. Ωστόσο, βρήκε απέναντί του μια καλά οργανωμένη άμυνα από την ομάδα της Βοιωτίας, την οποία δυσκολευόταν να διασπάσει. Η κατοχή της μπάλας από τον Άρη χαρακτηρίστηκε ως φλύαρη, καθώς δεν μετουσιώθηκε σε ουσιαστικές ευκαιρίες.

Η επόμενη αξιόλογη στιγμή, σε μια κόντρα επίθεση, καταγράφηκε ξανά για τον Λεβαδειακό στο 29ο λεπτό, με τον τερματοφύλακα Βέλιο να μπλοκάρει το σουτ του Ποπέσκου. Ο Άρης πραγματοποίησε ίσως την χειρότερη φετινή του εμφάνιση, δείχνοντας νωθρότητα και αδυναμία να βγάλει αντίδραση σε σχεδόν κανένα σημείο του αγώνα.

Αλλαγές και ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης ξεκίνησε με ένα νέο πρόσωπο, τον Γιαννιώτα, ο οποίος αντικατέστησε τον Παπασαραφιανό. Η ομάδα φάνηκε να μπαίνει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας την πρώτη καλή στιγμή του δευτέρου μέρους. Συγκεκριμένα, στο 58ο λεπτό, ο Καντεβέρε επιχείρησε ένα ωραίο σουτ, το οποίο όμως έφυγε ελάχιστα εκατοστά έξω από το αριστερό δοκάρι, χωρίς να καταφέρει να μειώσει το σκορ.

Παρά τις προσπάθειες του Άρη να ανατρέψει την κατάσταση, η διαφορά των τριών τερμάτων που είχε δημιουργηθεί από το πρώτο ημίχρονο αποδείχθηκε ανυπέρβλητη. Ο Λεβαδειακός διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι το τέλος, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη που σηματοδοτεί την πρώτη του επιτυχία στο τρέχον πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko