Το grand prix του motogp στο Κατάρ θα διεξαχθεί, αλλά χωρίς τη yamaha

Το Grand Prix του MotoGP στο Κατάρ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 7 και 8 Νοεμβρίου, θα διεξαχθεί κανονικά, παρά τις φημολογίες που είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα. Η εταιρεία που κατέχει τα δικαιώματα του αθλήματος επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή του αγώνα, ωστόσο η ομάδα της Yamaha ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει. Η απόφαση της ιαπωνικής εταιρείας βασίζεται σε όρους των συμβολαίων των εργαζομένων της, ενώ το MotoGP έχει ήδη αντιδράσει στην εξέλιξη αυτή.

Διεξαγωγή του grand prix στο Κατάρ

Μετά το πρόσφατο Grand Prix του MotoGP στη Μαλαισία, όπου νικητής αναδείχθηκε ο Μάρκ Μάρκεθ της εργοστασιακής Ducati, το καλεντάρι του πρωταθλήματος περιλαμβάνει τον αγώνα στο Κατάρ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε αναπτυχθεί έντονη φημολογία σχετικά με την πιθανότητα μη διεξαγωγής του συγκεκριμένου αγώνα. Οι ανησυχίες αυτές αφορούσαν ζητήματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας προβληματισμό στους διοργανωτές και τις ομάδες.

Παρόλα αυτά, η εταιρεία που κατέχει τα δικαιώματα του MotoGP προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, διαψεύδοντας τις φήμες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «Κατόπιν διαβουλεύσεων με το Κράτος του Κατάρ, τη Διεθνή Πίστα του Lusail, ανεξάρτητους συμβούλους ασφαλείας, καθώς και βάσει της συνεχιζόμενης διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου από το ίδιο το MotoGP, δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν αλλαγή στον τρέχοντα σχεδιασμό για τη διοργάνωση». Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί, χωρίς αλλαγές στο καλεντάρι.

Η απόφαση της yamaha να απέχει

Παρά την επιβεβαίωση της διεξαγωγής του Grand Prix, η Yamaha έλαβε μια διαφορετική απόφαση, ανακοινώνοντας ότι δεν θα συμμετάσχει στον αγώνα. Η ιαπωνική εταιρεία επικαλέστηκε έναν συγκεκριμένο όρο που περιλαμβάνεται στα συμβόλαια των εργαζομένων της. Ο όρος αυτός της παρέχει το δικαίωμα να απαγορεύει στο προσωπικό της να ταξιδεύει σε περιοχές που πλήττονται από πολεμικές συρράξεις. Βάσει αυτής της πρόβλεψης, η Yamaha αποφάσισε να μη στείλει την ομάδα της στο Κατάρ.

Η απαγόρευση μετακινήσεων αφορά άμεσα την εργοστασιακή ομάδα της Yamaha. Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα η απόφαση αυτή να έχει επιπτώσεις και για τη δορυφορική της συνεργαζόμενη ομάδα, την Pramac. Η απουσία μιας τόσο σημαντικής ομάδας αναμένεται να επηρεάσει την εικόνα και τον ανταγωνισμό του αγώνα, αν και η διοργάνωση θα προχωρήσει με τις υπόλοιπες συμμετοχές.

Αντίδραση του motogp και στάση των άλλων ομάδων

Η απόφαση της Yamaha να απέχει από το Grand Prix του Κατάρ προκάλεσε την αντίδραση του MotoGP. Οι διοργανωτές του πρωταθλήματος εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την κίνηση της ιαπωνικής ομάδας, τονίζοντας ότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Συγκεκριμένα, έχει επιβεβαιωθεί το ταξίδι τους στη Ντόχα για τον 20ό αγώνα του πρωταθλήματος, δείχνοντας μια ενιαία στάση από την πλευρά των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Η επιβεβαίωση της παρουσίας των άλλων ομάδων υπογραμμίζει την προσήλωσή τους στο καλεντάρι και στις υποχρεώσεις τους έναντι του πρωταθλήματος. Η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την επιλογή της Yamaha, η οποία, παρότι επικαλείται συμβατικούς όρους, διαφοροποιείται από το σύνολο των αγωνιζόμενων. Το γεγονός ότι πρόκειται για τον 20ό αγώνα του πρωταθλήματος προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην απουσία της Yamaha.

Πιθανές κυρώσεις για την ιαπωνική ομάδα

Η απόφαση της Yamaha να μην συμμετάσχει στο Grand Prix του Κατάρ δεν αναμένεται να μείνει χωρίς συνέπειες. Πλέον, η ομάδα αντιμετωπίζει αγωνιστικές κυρώσεις για παραβίαση της συμφωνίας της με το πρωτάθλημα MotoGP. Η μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, ακόμα και αν βασίζεται σε εσωτερικούς όρους, επισύρει ποινές που προβλέπονται από τους κανονισμούς του αθλήματος.

Οι ακριβείς ποινές που θα επιβληθούν στη Yamaha θα καθοριστούν από τη FIM. Η FIM αποτελεί το αρμόδιο ρυθμιστικό όργανο των αγώνων μοτοσυκλέτας και είναι υπεύθυνη για την επιβολή των κανονισμών και των κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβιάσεων. Η απόφαση της FIM αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, προσδιορίζοντας το μέγεθος των συνεπειών για την ιαπωνική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Newsit