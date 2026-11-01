Η Καλαμάτα χωρίς τον κομβικό Βάργκας κόντρα στον Ηρακλή, με τέσσερις επιστροφές

Η Καλαμάτα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 19:30, στο γήπεδο της Νίκαιας. Η «Μαύρη Θύελλα» θα παραταχθεί χωρίς τον Κένεθ Βάργκας, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, ενώ στην αποστολή επιστρέφουν τέσσερις σημαντικοί παίκτες. Στόχος της μεσσηνιακής ομάδας είναι η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στην αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η απουσία του Κένεθ Βάργκας

Ο τεχνικός της Καλαμάτας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κένεθ Βάργκας για το κρίσιμο ματς με τον Ηρακλή. Ο 24χρονος Κοσταρικανός εξτρέμ, ο οποίος θεωρείται κομβικός παίκτης για την ομάδα, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί και έμεινε εκτός αποστολής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, ο Κοσταρικανός επιθετικός θα απουσιάσει από την αναμέτρηση της Δευτέρας. Η απουσία του Βάργκας αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την «Μαύρη Θύελλα», καθώς είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της επιθετικής γραμμής.

Επιστροφές και άλλες απουσίες

Αντίθετα με την απουσία του Βάργκας, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έχει στη διάθεσή του τέσσερις παίκτες που επιστρέφουν στην αποστολή. Πρόκειται για τους Αλόνσο και Ντιαρά, οι οποίοι εξέτισαν τις ποινές τους και είναι πλέον διαθέσιμοι. Επίσης, επιστρέφουν οι Χάμζα και Λιατσικούρας, οι οποίοι δεν είχαν αγωνιστεί στην προηγούμενη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό λόγω των όρων του δανεισμού τους.

Πέρα από τον Κένεθ Βάργκας, εκτός αποστολής βρίσκονται και οι Παναγιώτου, Γκεσάν και Αγγελής. Ο προπονητής της Καλαμάτας καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες και τις επιστροφές, προκειμένου να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα απέναντι στον «Γηραιό».

Η προετοιμασία και η αποστολή

Η «Μαύρη Θύελλα» ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League. Ο προπονητής της ομάδας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ανακοίνωσε την αποστολή που ταξίδεψε στην Αθήνα για τον αγώνα. Η αποστολή αποτελείται συνολικά από 24 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα της Καλαμάτας στοχεύει να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στον αγώνα της Δευτέρας. Η προετοιμασία περιλάμβανε τις απαραίτητες προπονήσεις και την ανάλυση του αντιπάλου, ώστε οι παίκτες να είναι πλήρως έτοιμοι για την αναμέτρηση στη Νίκαια.

Αναλυτικά η αποστολή της Καλαμάτας

Στην αποστολή της Καλαμάτας για τον αγώνα με τον Ηρακλή περιλαμβάνονται οι εξής 24 ποδοσφαιριστές:

Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Αλόνσο, Χατζηθεοδωρίδης, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Πέρες, Ντιαρά, Πινιέιρο, Μαρτίν, Μιράντα, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Καρεάσο, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Χάμζα, Κουρμινόφσκι, Μπολίβαρ.

Η παρουσία των επιστρεφόντων παικτών προσθέτει επιλογές στον προπονητή, ενισχύοντας το βάθος του ρόστερ για την αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής.

Ο στόχος της επιστροφής στα θετικά αποτελέσματα

Η μεσσηνιακή ομάδα έχει ως βασικό στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, καθώς προέρχεται από μια βαριά ήττα. Στην προηγούμενη αγωνιστική, η Καλαμάτα ηττήθηκε με σκορ 5-0 από τον Ολυμπιακό «Γ. Καραϊσκάκης». Το ματς με τον Ηρακλή αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την «Μαύρη Θύελλα» να δείξει πώς αντιδρά έπειτα από ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Η αναμέτρηση με τον «Γηραιό» είναι σημαντική για την ψυχολογία και την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα. Ο αγώνας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 19:30, στο γήπεδο της Νίκαιας, σηματοδοτώντας την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko