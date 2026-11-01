Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίστρουπ με 4-4-2 και Λιβάι Γκαρσία βασικό

Λίγο πριν από την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, ανακοίνωσε την ενδεκάδα που θα παρατάξει κόντρα στην ΑΕΚ. Η αναμέτρηση διεξάγεται απόψε στο ΟΑΚΑ, με ώρα έναρξης τις 19:30, και μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ. Ο Δανός τεχνικός επέλεξε ένα σχήμα 4-4-2, χωρίς να επιφυλάσσει ιδιαίτερες εκπλήξεις στις επιλογές του για αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση.

Η ενδεκάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο Δανός τεχνικός που βρίσκεται στο τιμόνι του Παναθηναϊκού, γνωστοποίησε τη βασική ενδεκάδα που θα ξεκινήσει στον αποψινό αγώνα με την ΑΕΚ. Το ντέρμπι διεξάγεται στο ΟΑΚΑ και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η επιλογή του προπονητή δεν περιείχε μεγάλες εκπλήξεις, καθώς διατήρησε βασικούς παίκτες στις θέσεις τους.

Συγκεκριμένα, ο Νίστρουπ επέλεξε τον Ινάκι Πένια για τη θέση του τερματοφύλακα, δίνοντας του την ευθύνη να υπερασπιστεί την εστία του «τριφυλλιού». Η συνολική διάταξη της ομάδας ακολουθεί το σχήμα 4-4-2, με έμφαση τόσο στην αμυντική σταθερότητα όσο και στην επιθετική ανάπτυξη.

Η αμυντική γραμμή και το κέντρο

Μπροστά από τον Ινάκι Πένια, στην καρδιά της άμυνας, θα αγωνιστούν ως κεντρικοί αμυντικοί οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές αναλαμβάνουν τον ρόλο των «φυλάκων αγγέλων» της εστίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, έχοντας ως στόχο να περιορίσουν τις επιθέσεις της αντίπαλης ομάδας.

Στις πτέρυγες της άμυνας, τις θέσεις των πλάγιων μπακ έχουν αναλάβει οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος. Η παρουσία τους είναι καθοριστική τόσο για την αμυντική θωράκιση όσο και για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από τα άκρα. Στη μεσαία γραμμή, ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε τους Κάνγκουα και Καμαρά για να ξεκινήσουν τον αγώνα, διαμορφώνοντας ένα συμπαγές δίδυμο που θα προσπαθήσει να ελέγξει τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Η επιθετική διάταξη με Λιβάι Γκαρσία

Στα πλάγια της μεσαίας γραμμής, με σαφώς επιθετικότερες αρμοδιότητες, θα πάρουν θέση οι Λιβάι Γκαρσία και Αντίνο. Η παρουσία του Λιβάι Γκαρσία στη βασική ενδεκάδα αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της επιλογής του Δανού προπονητή, καθώς ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να προσφέρει ταχύτητα και δημιουργικότητα από την πλευρά του.

Την κορυφή της επίθεσης θα στελεχώσουν δύο ποδοσφαιριστές, οι Τεττέη και Ντέσερς. Αυτό το επιθετικό δίδυμο θα έχει ως κύριο στόχο να απειλήσει την εστία της ΑΕΚ και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν. Ο σχηματισμός 4-4-2, με τους δύο αυτούς επιθετικούς, δείχνει την πρόθεση του Νίστρουπ για ένα επιθετικό παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Οι επιλογές του πάγκου και οι απουσίες

Για την περίπτωση που χρειαστούν αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει στη διάθεσή του μια σειρά από αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σαλάχ-Εντίν, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Λούζα και Πελίστρι Ραστόντερ. Αυτοί οι παίκτες είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν ανά πάσα στιγμή, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον προπονητή.

Σχετικά με τις απουσίες, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κοντούρης, ο οποίος αρχικά περιλαμβανόταν στην αποστολή της ομάδας για το ντέρμπι, τελικά δεν θα καθίσει στον πάγκο. Η εξέλιξη αυτή αφορά την τελική διαμόρφωση του ρόστερ για την κρίσιμη αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta