Η Μπάγερν γνώρισε νέα ήττα από τους Ροστόκ Σίγουλβς

Η Μπάγερν δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, γνωρίζοντας ακόμα μία εκτός έδρας ήττα. Οι Βαυαροί ηττήθηκαν από τους Ροστόκ Σίγουλβς με τελικό σκορ 69-67, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η νέα απώλεια στο πρωτάθλημα

Η ομάδα της Μπάγερν, μετά από μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, δεν μπόρεσε να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει τη νίκη απέναντι στους Ροστόκ Σίγουλβς. Η αναμέτρηση έληξε με σκορ 69-67 υπέρ των γηπεδούχων, προσθέτοντας μία ακόμα ήττα στο φετινό της ξεκίνημα.

Αυτή η ήττα καταγράφεται για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος, δείχνοντας ότι η ομάδα δεν έχει βρει ακόμα τον ρυθμό της και αντιμετωπίζει δυσκολίες στην απόδοση της στο παρκέ. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει την προβληματική εικόνα που παρουσιάζουν οι Βαυαροί τις τελευταίες ημέρες.

Μια δύσκολη εβδομάδα για τους Βαυαρούς

Η τρέχουσα εβδομάδα αποδεικνύεται ιδιαίτερα κακή για την Μπάγερν, καθώς η ομάδα δείχνει να μην πατάει καθόλου καλά στο παρκέ. Πριν από την ήττα στο πρωτάθλημα από τους Ροστόκ Σίγουλβς, οι Βαυαροί είχαν ήδη δεχθεί δύο σημαντικά πλήγματα στην EuroLeague.

Συγκεκριμένα, η Μπάγερν είχε γνωρίσει διαδοχικές ήττες από τον Ερυθρό Αστέρα και την Μπαρτσελόνα, γεγονός που είχε δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα. Η νέα απώλεια στο πρωτάθλημα έρχεται να συμπληρώσει αυτή την σειρά ανεπιτυχών αποτελεσμάτων, επιβεβαιώνοντας την περίοδο δυσκολίας που διανύει ο σύλλογος.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Παρά το τελικό αποτέλεσμα, η Μπάγερν είχε καταφέρει να προηγηθεί σε κρίσιμο σημείο του αγώνα. Συγκεκριμένα, η βαυαρική ομάδα βρέθηκε να έχει το προβάδισμα με το που ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Το επιμέρους σκορ στο συγκεκριμένο διάστημα ήταν 19-15, κάτι που έδινε στους παίκτες της Μπάγερν ένα πλεονέκτημα.

Ωστόσο, οι Ροστόκ Σίγουλβς κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση. Με μία δυναμική εμφάνιση στα τελευταία λεπτά του αγώνα, οι γηπεδούχοι όχι μόνο κάλυψαν τη διαφορά, αλλά κατάφεραν να προσπεράσουν στο σκορ και τελικά να φτάσουν στη νίκη με το οριακό 69-67. Η εξέλιξη αυτή άφησε την Μπάγερν χωρίς τους δύο βαθμούς της νίκης.

Οι παίκτες που ξεχώρισαν

Από την πλευρά της Μπάγερν, ο μοναδικός παίκτης που ξεχώρισε για την απόδοσή του ήταν ο Ντουέιν Ουάσινγκτον. Ο Ουάσινγκτον πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 22 πόντους, ενώ παράλληλα συνέλεξε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ. Στην στατιστική του καταγράφηκαν και 2 λάθη, ωστόσο η συνολική του παρουσία ήταν η πιο παραγωγική για την ομάδα του.

Για τους νικητές, τους Ροστόκ Σίγουλβς, κορυφαίος αναδείχθηκε ο Τζόναθαν Στόουβ. Ο Στόουβ συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτηση της ομάδας του, τελειώνοντας τον αγώνα με 15 πόντους. Επιπλέον, πρόσθεσε στην στατιστική του 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή και την τελική επικράτηση των Σίγουλβς επί της Μπάγερν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta