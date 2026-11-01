Ο πρώην προπονητής του Αλκαράθ, Χουάν Κάρλος Φερέρο, αναλαμβάνει τον Μπεν Σέλτον

Ο Μπεν Σέλτον αναμένεται να αποτελέσει τον επόμενο σταθμό στην προπονητική διαδρομή του Χουάν Κάρλος Φερέρο. Ο πρώην προπονητής του Κάρλος Αλκαράθ πρόκειται να ενταχθεί στο επιτελείο του Αμερικανού τενίστα τον Δεκέμβριο, εργαζόμενος δίπλα στον πατέρα του Σέλτον, Μπράιαν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Times, ο Μπεν Σέλτον, που βρίσκεται στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον Ισπανό προπονητή. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι ο Αμερικανός να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο Grand Slam.

Η νέα συνεργασία και οι στόχοι

Η επίσημη έναρξη της συνεργασίας μεταξύ Φερέρο και Σέλτον προβλέπεται να γίνει τον Δεκέμβριο, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Ο Χουάν Κάρλος Φερέρο θα συνδράμει το έργο του πατέρα και προπονητή του 24χρονου Μπεν Σέλτον, Μπράιαν Σέλτον, ο οποίος θα παραμείνει στο προπονητικό επιτελείο του γιου του.

Ο Μπεν Σέλτον αναζητά την εμπειρία ενός προπονητή που έχει οδηγήσει αθλητή στην κορυφή, καθώς διαθέτει ήδη επτά τίτλους ATP και σημαντικές παρουσίες σε μεγάλες διοργανώσεις. Η προσθήκη του Φερέρο στην ομάδα του κρίνεται καθοριστική για την επίτευξη των υψηλών του στόχων.

Η πορεία του Μπεν Σέλτον

Ο Αμερικανός τενίστας έφτασε τον Σεπτέμβριο στον πρώτο του τελικό στο US Open, όπου ηττήθηκε από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Η πορεία του στη Νέα Υόρκη περιλάμβανε και μια νίκη επί του Κάρλος Αλκαράθ σε έναν προημιτελικό αγώνα που ολοκληρώθηκε στις 03:33 τα ξημερώματα.

Παρά την επιτυχημένη του πορεία, ο Σέλτον δεν κατάφερε να τερματίσει την αναμονή των ΗΠΑ για έναν πρωταθλητή Grand Slam στο μονό ανδρών, η οποία έχει φτάσει τα 23 χρόνια. Εκτός από τον τελικό του US Open 2023, ο Σέλτον έχει φτάσει και στα ημιτελικά του Australian Open το 2025.

Το προπονητικό παρελθόν του Φερέρο

Ο Χουάν Κάρλος Φερέρο ανέλαβε τον Κάρλος Αλκαράθ όταν ο τελευταίος ήταν μόλις 15 ετών και τον καθοδήγησε στην κατάκτηση έξι τίτλων Grand Slam. Η συνεργασία των δύο Ισπανών ολοκληρώθηκε αιφνιδιαστικά τον περασμένο Δεκέμβριο, με το δημοσίευμα να αποδίδει τη ρήξη σε διαφωνία για τους συμβατικούς όρους.

Έκτοτε, ο Φερέρο έμεινε εκτός τουρ και συνεργάστηκε ως προπονητής πνευματικής προετοιμασίας με τον Ισπανό γκόλφερ Άνχελ Αγιορά. Η επιστροφή του στο τουρ με τον Μπεν Σέλτον σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα.

Η επιβεβαίωση και οι φήμες

Ο ίδιος ο Χουάν Κάρλος Φερέρο επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι έχει συμφωνήσει με νέο αθλητή, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Δήλωσε ότι ο στόχος του για την επόμενη χρονιά είναι να επιστρέψει στο τουρ και ότι το όνομα του παίκτη θα αποκαλυφθεί στις 9 Νοεμβρίου.

Το προηγούμενο διάστημα, το όνομα του Φερέρο είχε συνδεθεί με τον Γιανίκ Σίνερ και τον Ράφα Χόδαρ. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Times, ο Σίνερ έχει επιλέξει τον Μάγκνους Νόρμαν, τον πρώην προπονητή του Σταν Βαβρίνκα, για να αντικαταστήσει τον Ντάρεν Κέιχιλ, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι ο Μπεν Σέλτον είναι εκείνος που αναμένεται να προσθέσει τον Φερέρο στην ομάδα του.

Με πληροφορίες από: Athletiko