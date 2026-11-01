Λιούις Χάμιλτον: Επιστροφή στην pole position μετά από τρία χρόνια στο Μεξικό

Ο Λιούις Χάμιλτον κατάφερε να κατακτήσει την pole position στο Μεξικό, ένα επίτευγμα που σηματοδοτεί την 105η φορά στην πλούσια καριέρα του στη Formula 1. Αυτή η επιτυχία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί την πρώτη του pole position με την ομάδα της Ferrari, αλλά και την πρώτη του από το 2023, δηλαδή μετά από περίπου τρία χρόνια. Ο Βρετανός οδηγός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τις προηγούμενες ημέρες.

Επιστροφή στην κορυφή μετά από τρία χρόνια

Ο Λιούις Χάμιλτον επέστρεψε στην κορυφή των κατατακτήριων δοκιμών της Formula 1, εξασφαλίζοντας την pole position στην Πόλη του Μεξικού. Πρόκειται για την 105η pole της καριέρας του, ένα εντυπωσιακό νούμερο που υπογραμμίζει την πορεία του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η τελευταία φορά που είχε καταφέρει κάτι ανάλογο ήταν από το 2023, δηλαδή πριν από περίπου τρία χρόνια, με την ακριβή χρονική απόσταση μεταξύ των δύο πιο πρόσφατων pole positions του να ανέρχεται σε 1.198 ημέρες.

Η επίδοση αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο αναμονής, κατά την οποία ο Βρετανός οδηγός συνέχιζε να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Η επιτυχία στην Πόλη του Μεξικού αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον επτάκις Παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος έδειξε την αποφασιστικότητά του παρά τις προκλήσεις.

Ιστορικό επίτευγμα με τη Ferrari

Η pole position στο Μεξικό έχει και έναν επιπλέον ιστορικό χαρακτήρα για τον Λιούις Χάμιλτον. Είναι η πρώτη φορά που κατακτά την κορυφή των κατατακτήριων δοκιμών οδηγώντας για τη Ferrari. Με αυτό το επίτευγμα, ο Βρετανός οδηγός γίνεται ο μοναδικός στην ιστορία της Formula 1 που έχει καταφέρει να πάρει pole position με τρεις διαφορετικές ομάδες.

Πριν από τη Ferrari, ο Χάμιλτον είχε σημειώσει αμέτρητες pole positions με τις ομάδες της Mercedes και της McLaren, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να προσαρμόζεται και να πρωταγωνιστεί ανεξαρτήτως του μονοθεσίου που οδηγεί. Η προσθήκη της Ferrari σε αυτή τη λίστα ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ως έναν από τους κορυφαίους οδηγούς όλων των εποχών.

Δηλώσεις και συγκίνηση στην Πόλη του Μεξικού

Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο Λιούις Χάμιλτον δεν έκρυψε τη συγκίνησή του και τον ενθουσιασμό του για την επίτευξη της pole position στην Πόλη του Μεξικού. Στις δηλώσεις του, ανέφερε: «Είναι απίστευτο συναίσθημα. Είμαι τόσο χαρούμενος. Δεν βρίσκω λόγια». Περιέγραψε το Σαββατοκύριακο ως «πραγματικά δύσκολο και απαιτητικό».

Ο Βρετανός οδηγός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, συμπεριλαμβανομένου ενός προβλήματος με τον κινητήρα την Παρασκευή, στις 30 Οκτωβρίου. Παρά τις προκλήσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου, στις 31 Οκτωβρίου, ο Χάμιλτον έδωσε τα πάντα στο Q3, πραγματοποιώντας έναν εξαιρετικό γύρο. Τόνισε επίσης ότι οι διαφορές μεταξύ όλων των οδηγών ήταν «τόσο μικρές», καθιστώντας την κατάκτηση της pole «απίστευτο».

Ο γηραιότερος οδηγός στην ιστορία της F1

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Λιούις Χάμιλτον ενημερώθηκε για ένα ακόμα αξιοσημείωτο ρεκόρ που κατέρριψε: έγινε ο γηραιότερος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 που κατακτά pole position. Η αντίδρασή του σε αυτή την πληροφορία ήταν άμεση και χαρακτηριστική της φιλοσοφίας του.

Ο Βρετανός απάντησε με τη φράση: «Όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος. Όλα βρίσκονται στο μυαλό μας, πραγματικά». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την πίστη του στην ψυχική δύναμη και την αποφασιστικότητα ως κινητήριες δυνάμεις για την επίτευξη των στόχων, ανεξαρτήτως ηλικίας ή των δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν.

Το πάθος για την οδήγηση και η υποστήριξη του κόσμου

Ο Λιούις Χάμιλτον συνέχισε τις δηλώσεις του εκφράζοντας το βαθύ του πάθος για το άθλημα και την αγάπη του για την οδήγηση. «Αγαπώ αυτό που κάνω. Το ονειρεύομαι», είπε, υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή του στον κόσμο της Formula 1. Αναφέρθηκε επίσης στην τεράστια υποστήριξη που λαμβάνει από τους φίλους του αθλήματος σε όλο τον κόσμο.

«Έχω αυτή την απίστευτη υποστήριξη σε ολόκληρο τον κόσμο και αυτοί οι άνθρωποι μου δίνουν τη δύναμη να συνεχίζω», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας τον ρόλο των θαυμαστών του στην πορεία του. Ο Βρετανός οδηγός εξέφρασε την ελπίδα του ότι οι υποστηρικτές του είναι χαρούμενοι με τη σημερινή του επιτυχία και υποσχέθηκε να προσπαθήσει να τους προσφέρει μια ακόμα καλή εμφάνιση στον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko