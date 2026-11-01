Η Ρόστοκ «σόκαρε» την Μπάγερν παρά τη μεγάλη εμφάνιση του Ουάσιγκτον

Η Μπάγερν Μονάχου ταξίδεψε στην έδρα της Ρόστοκ για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, όπου και γνώρισε την πρώτη της ήττα. Το εντός συνόρων αήττητο σερί των Βαυαρών αποτελεί πλέον παρελθόν, καθώς η ομάδα του Άντον Γκαβέλ επικράτησε με σκορ 69-67. Αυτή η απρόσμενη ήττα έβαλε τέλος σε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Μπάγερν.

Η πρώτη ήττα των Βαυαρών στο πρωτάθλημα

Οι Βαυαροί υπέστησαν την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα, έπειτα από πέντε διαδοχικές νίκες. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στην έδρα της Ρόστοκ για την έκτη αγωνιστική, σήμανε το τέλος του αήττητου σερί τους εντός συνόρων. Η ομάδα της Ρόστοκ, γνωστή και ως Seawolves, κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και να φτάσει σε μια σημαντική νίκη.

Οι Seawolves ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, δείχνοντας αποφασιστικότητα και συγκέντρωση. Στο φινάλε της αναμέτρησης, κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα και να υποχρεώσουν την Μπάγερν Μονάχου στην πρώτη της απώλεια βαθμών για τη φετινή σεζόν, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 69-67.

Η εμφάνιση του Ντουέιν Ουάσιγκτον

Από την πλευρά της Μπάγερν, ο Ντουέιν Ουάσιγκτον ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε με την ατομική του απόδοση. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 22 πόντους, ενώ παράλληλα μάζεψε 7 ριμπάουντ, αναδεικνυόμενος σε κορυφαίο της ομάδας του στο παρκέ. Η παρουσία του ήταν καθοριστική στην επίθεση των Βαυαρών, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ.

Παρά την εξαιρετική του εμφάνιση, ο Ουάσιγκτον φάνηκε να είναι απελπιστικά μόνος στην επιθετική προσπάθεια της Μπάγερν. Ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Αντρέας Ομπστ, ο οποίος συνεισέφερε μόλις 7 πόντους. Η αποτελεσματικότητα του Ομπστ ήταν χαμηλή, καθώς είχε 2/10 σουτ, γεγονός που δυσκόλεψε την Μπάγερν να βρει λύσεις απέναντι στην άμυνα της Ρόστοκ.

Η καθοριστική συμβολή της Ρόστοκ

Για τους νικητές της Ρόστοκ, η ομαδική προσπάθεια και η συνεισφορά αρκετών παικτών ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά. Ο Τζόναθαν Στόουβ, ένας παίκτης με παρελθόν στον ελληνικό χώρο καθώς αγωνίστηκε στο Μαρούσι, είχε καθοριστική συμβολή στην επικράτηση. Σημείωσε 15 πόντους και κατέγραψε 6 ριμπάουντ, δείχνοντας την εμπειρία του.

Στην επιθετική λειτουργία της Ρόστοκ, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και ο Κόνοντσουκ, ο οποίος πρόσθεσε 14 πόντους στο ενεργητικό της ομάδας του. Η συνεισφορά του ήταν καίρια για την επικράτηση των γηπεδούχων, προσφέροντας πολύτιμους πόντους σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Επιπλέον, ο Ουίθερς προσέθεσε 12 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ, πετυχαίνοντας double-double. Η παρουσία του κάτω από τα καλάθια και η αποτελεσματικότητά του τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα συνέβαλαν τα μέγιστα στην τελική επικράτηση της ομάδας του Άντον Γκαβέλ, κάνοντας τη διαφορά στην αναμέτρηση.

Το τέλος ενός αήττητου σερί

Η ήττα αυτή για την Μπάγερν Μονάχου σηματοδοτεί το τέλος ενός εντυπωσιακού σερί πέντε συνεχόμενων νικών στο πρωτάθλημα. Μέχρι αυτή την αναμέτρηση, οι Βαυαροί παρέμεναν αήττητοι εντός συνόρων, γεγονός που καθιστά την επικράτηση της Ρόστοκ ακόμα πιο σημαντική και απρόσμενη.

Η ομάδα του Άντον Γκαβέλ κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να επιβάλει τον ρυθμό της, φτάνοντας σε μια νίκη που αλλάζει τα δεδομένα στην κορυφή του πρωταθλήματος. Αυτή η επιτυχία δίνει ώθηση στους Seawolves για τη συνέχεια των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων, ενώ για την Μπάγερν αποτελεί μια υπενθύμιση ότι καμία αναμέτρηση δεν είναι εύκολη.

Με πληροφορίες από: Athletiko