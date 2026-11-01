Ο Νίκας έσπασε το ρόδι για τον Λεβαδειακό μετά από 5,5 μήνες

Ο Λεβαδειακός πανηγύρισε το πρώτο του επίσημο γκολ για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, έπειτα από εννέα αναμετρήσεις σε Stoiximan Super League και Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Ο Γιώργος Νίκας ήταν ο ποδοσφαιριστής που κατάφερε να σπάσει το ρόδι για τους Βοιωτούς, σκοράροντας στο όγδοο λεπτό της αναμέτρησης εναντίον του Άρη. Το τέρμα αυτό έβαλε τέλος σε μία μακρά περίοδο 5,5 μηνών χωρίς επίσημο γκολ για την ομάδα, η οποία αναζητούσε διακαώς την επιστροφή της στα δίχτυα.

Το τέλος μιας μακράς αναμονής

Η αναμονή για τον Λεβαδειακό έλαβε τέλος στην 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος, όπου υποδέχθηκε τον Άρη. Οι Βοιωτοί χρειάστηκαν συνολικά εννέα επίσημα παιχνίδια για να βρουν δίχτυα, συμπεριλαμβανομένων των αναμετρήσεων τόσο στη Stoiximan Super League όσο και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, γεγονός που είχε προκαλέσει προβληματισμό.

Η ομάδα είχε να πανηγυρίσει επίσημο γκολ για 5,5 μήνες, με το τελευταίο να έχει καταγραφεί στις 13 Μαΐου του 2026. Η επίτευξη του τέρματος από τον Γιώργο Νίκα σηματοδότησε μια σημαντική στιγμή για τον σύλλογο, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του και λύνοντας ταυτόχρονα το γόρδιο δεσμό της αφλογιστίας.

Η εξέλιξη του γκολ και οι πρωταγωνιστές

Το ιστορικό αυτό γκολ σημειώθηκε μόλις στο όγδοο λεπτό της αναμέτρησης με τον Άρη, δείχνοντας την πρόθεση του Λεβαδειακού να μπει δυνατά στο παιχνίδι. Η φάση ξεκίνησε με τον Ελνένι, ο οποίος βρήκε τον Κωστή με μια ακριβή πάσα. Ο Κωστής, με τη σειρά του, πάσασε αμέσως στον Γιώργο Νίκα, ο οποίος βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση εντός της περιοχής.

Ο Νίκας δεν έχασε την ευκαιρία, εκτελώντας ένα διαγώνιο σουτ που κατέληξε στα δίχτυα του αντιπάλου τερματοφύλακα, Βέλιου, χωρίς να του αφήσει περιθώρια αντίδρασης. Έτσι, ο Λεβαδειακός πήρε το προβάδισμα με 1-0, πανηγυρίζοντας το πρώτο του γκολ στη φετινή επίσημη αγωνιστική περίοδο και δίνοντας ώθηση στην ψυχολογία της ομάδας.

Η προηγούμενη φορά που σκόραρε ο Λεβαδειακός

Το τελευταίο επίσημο γκολ που είχε πετύχει ο Λεβαδειακός πριν από αυτό του Νίκα, χρονολογείται στις 13 Μαΐου του 2026. Τότε, οι Βοιωτοί είχαν επικρατήσει του ΟΦΗ με σκορ 3-2 σε μία επεισοδιακή αναμέτρηση, η οποία είχε μείνει αξέχαστη για την εντυπωσιακή της εξέλιξη και το δραματικό φινάλε της.

Στον συγκεκριμένο αγώνα, ο Λεβαδειακός είχε βρεθεί αρχικά πίσω στο σκορ με 0-2, ένα αποτέλεσμα που φαινόταν να τον οδηγεί σε ήττα. Ωστόσο, η ομάδα κατάφερε να ανατρέψει πλήρως την κατάσταση, πετυχαίνοντας τρία γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα, εξασφαλίζοντας μια απίστευτη και δραματική νίκη που έμεινε στην ιστορία του συλλόγου.

Οι σκόρερ της ανατροπής με τον ΟΦΗ

Στην αναμέτρηση της 13ης Μαΐου του 2026, οι ποδοσφαιριστές που είχαν οδηγήσει τον Λεβαδειακό στην επική ανατροπή επί του ΟΦΗ ήταν τρεις, όλοι τους σκοράροντας σε κρίσιμα σημεία. Ο Οζέγκοβιτς ήταν ο πρώτος που σκόραρε στις καθυστερήσεις, μειώνοντας το σκορ στο 92ο λεπτό και δίνοντας το έναυσμα για την αντεπίθεση.

Ακολούθησε ο Γιώργος Νίκας, ο οποίος είχε ισοφαρίσει στο 94ο λεπτό, δείχνοντας και τότε την ικανότητά του στο σκοράρισμα σε κρίσιμες στιγμές και επιβεβαιώνοντας τη σημασία του για την ομάδα. Τέλος, ο Πεντρόσο ήταν αυτός που ολοκλήρωσε την απίστευτη ανατροπή, πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ στο 100ο λεπτό του αγώνα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 και χαρίζοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στον Λεβαδειακό.

Με πληροφορίες από: Athletiko