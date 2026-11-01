Τα πρώτα ελληνικά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Νέων: Αργυρό η Ζερβού, χάλκινο ο Παπαθεοδώρου

Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε τις δύο πρώτες θέσεις στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων στο Ντακάρ της Σενεγάλης, με την κολύμβηση να φέρνει τα πρώτα μετάλλια για τη χώρα. Η Ειρήνη Ζερβού κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 200μ ύπτιο γυναικών, ενώ ο Νικόλας Παπαθεοδώρου ακολούθησε με το χάλκινο στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών. Οι δύο αθλητές άνοιξαν έτσι τον λογαριασμό των ελληνικών διακρίσεων στη διοργάνωση.

Η αργυρή διάκριση της Ειρήνης Ζερβού

Η Ειρήνη Ζερβού πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό των 200μ ύπτιο, ολοκληρώνοντας την κούρσα σε 2:15.52. Η επίδοση αυτή αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με τον πρωινό προκριματικό, όπου είχε σημειώσει χρόνο 2:18.22. Στα προκριματικά, η Ελληνίδα κολυμβήτρια είχε εξασφαλίσει την πρόκριση με τον τρίτο καλύτερο χρόνο.

Στον τελικό, η Ζερβού βελτιώθηκε κατά 2.70 δευτερόλεπτα, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Αργεντινή Σεσίλια Ντιελέκε με χρόνο 2:10.05. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε η Ισραηλινή Οφίρ Σίμχα, η οποία τερμάτισε σε 2:17.44, σχεδόν δύο δευτερόλεπτα πίσω από την Ελληνίδα αθλήτρια.

Το χάλκινο μετάλλιο του Νικόλα Παπαθεοδώρου

Στον τελικό των ανδρών για τα 200μ ύπτιο, ο Νικόλας Παπαθεοδώρου τερμάτισε τρίτος με χρόνο 2:03.23. Ο Έλληνας κολυμβητής διατήρησε τη θέση του στα μετάλλια από το πρώτο 50άρι της κούρσας. Πιο συγκεκριμένα, πέρασε δεύτερος στα 50μ με 28.45, τρίτος στα 100μ με 59.72 και ξανά δεύτερος στα 150μ με 1:31.21.

Στο τελευταίο 50άρι, ο Ιρανός Πάρσα Σαχσαχανί τον προσπέρασε, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο με 2:02.74. Ο Παπαθεοδώρου κατάφερε να κρατήσει την τρίτη θέση, έχοντας διαφορά 28 εκατοστών από τον Κροάτη Γιάκοφ Βοζντέτσκι, ο οποίος τερμάτισε σε 2:03.51. Νικητής του αγωνίσματος αναδείχθηκε ο Νεοζηλανδός Άριελ Μουτσιραχόντο, ο οποίος διατήρησε το προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκεια της κούρσας και ήταν ο μοναδικός που κατέβηκε τα δύο λεπτά, με χρόνο 1:59.15.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων: Ένας θεσμός με εκπαιδευτικό χαρακτήρα

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων αποτελούν μια διεθνή αθλητική διοργάνωση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) που απευθύνεται σε αθλητές και αθλήτριες ηλικίας έως 18 ετών. Ο θεσμός αυτός συνδυάζει τους αγώνες με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, με στόχο την προαγωγή των Ολυμπιακών αξιών μεταξύ των νέων αθλητών.

Η τελευταία έκδοση των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων πραγματοποιήθηκε το 2018 στο Μπουένος Άιρες. Η διοργάνωση του Ντακάρ, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το 2022, πήρε παράταση για το 2026 λόγω της πανδημίας. Το Ντακάρ αποτελεί έναν προορισμό-ορόσημο για τον θεσμό, καθώς είναι η πρώτη φορά που μια χώρα της Αφρικής φιλοξενεί Ολυμπιακή αθλητική διοργάνωση.

Συμμετοχές και πρόγραμμα της διοργάνωσης

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 2.700 αθλητές και αθλήτριες από όλο τον κόσμο, δίνοντας το παρόν σε αυτή την ιστορική διοργάνωση. Το πρόγραμμα των Αγώνων είναι πλούσιο και περιλαμβάνει συνολικά 25 αγωνιστικά αθλήματα.

Μέσα σε αυτά τα 25 αθλήματα, οι αθλητές θα διαγωνιστούν σε 153 αγωνίσματα μεταλλίων, προσφέροντας πλήθος ευκαιριών για διακρίσεις και αναδεικνύοντας το ταλέντο των νέων αθλητών από διάφορα μέρη του πλανήτη. Η κολύμβηση, όπως αποδείχθηκε, ήταν το άθλημα που έφερε τα πρώτα μετάλλια για την ελληνική αποστολή σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού.

Με πληροφορίες από: Athletiko