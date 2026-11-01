Ο ΠΑΟΚ στο Conference Cup, Άλιμος και Γλυφάδα συνεχίζουν στο Euro Cup γυναικών

Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο Conference Cup γυναικών, μετά την ήττα που υπέστη από την Ντιναμό Ουραλότσκα. Η αναμέτρηση αυτή ήταν καθοριστική για την παραμονή του Δικεφάλου στη διοργάνωση του Euro Cup, όμως το αποτέλεσμα τον οδήγησε σε διαφορετική ευρωπαϊκή διαδρομή. Αντίθετα, ο Άλιμος και η Γλυφάδα εξασφάλισαν τη θέση τους στην επόμενη φάση του Euro Cup γυναικών, συνεχίζοντας δυναμικά την ελληνική παρουσία.

Η αναμέτρηση που άλλαξε την πορεία του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την Ντιναμό Ουραλότσκα σε έναν αγώνα που έκρινε τη συνέχειά του στο Euro Cup γυναικών. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Έντε της Ολλανδίας, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού ομίλου της διοργάνωσης.

Η ρωσική ομάδα κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 25-15, εξασφαλίζοντας έτσι την 1η θέση στον όμιλο. Αυτό το αποτέλεσμα της έδωσε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Euro Cup, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ εκτός της συνέχειας της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Μετά την ήττα αυτή, ο ΠΑΟΚ κατέλαβε τη 2η θέση στον όμιλο. Αυτή η κατάταξη σημαίνει ότι η ομάδα του Πάνου Βέργου θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία, αλλά πλέον στο Conference Cup, μια διαφορετική ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι ελληνικές παρουσίες στο Euro Cup γυναικών

Στην επόμενη φάση του Euro Cup γυναικών έχουν προκριθεί συνολικά 12 ομάδες από διάφορες χώρες. Μεταξύ αυτών των ομάδων, η Ελλάδα θα έχει διπλή εκπροσώπηση, γεγονός που σηματοδοτεί τη δυναμική παρουσία του ελληνικού πόλο.

Οι ελληνικές ομάδες που κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους είναι ο Άλιμος και η Γλυφάδα. Αμφότερες θα συμμετάσχουν στην κλήρωση για τη φάση των ομίλων, εκπροσωπώντας τη χώρα μας στην απαιτητική ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η κλήρωση της φάσης των ομίλων

Η κλήρωση για τη φάση των ομίλων του Euro Cup έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, και αναμένεται να καθορίσει τους ομίλους και τους αντιπάλους των ομάδων.

Η πόλη που θα φιλοξενήσει την κλήρωση είναι το Ζάγκρεμπ. Εκεί θα συγκεντρωθούν οι εκπρόσωποι των ομάδων για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία και να μάθουν το πρόγραμμα των αγώνων τους στην επόμενη φάση του Euro Cup.

Η σύνθεση και οι σκόρερ του ΠΑΟΚ

Στον αγώνα του 3ου προκριματικού ομίλου με την Ντιναμό Ουραλότσκα, ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε με την ακόλουθη σύνθεση. Υπό την καθοδήγηση του προπονητή Πάνου Βέργου, συμμετείχαν οι: Γκανγκλ, Μάμογλου, Πολυχρόνη, Ούρα, Σ. Καριπίδου, Σαουλίδη, Γραικού Φλώρου, Μ. Μπιτσάκου, Κολτσίδα, Παπαναστασίου, Σκορδίλη, Σάλεχ, Β. Καριπίδου.

Αναφορικά με την επίδοση των παικτριών στο σκοράρισμα, η Μάμογλου συνέβαλε με 1 γκολ, η Ούρα με 2 γκολ και η Σ. Καριπίδου αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ της ομάδας με 7 γκολ. Επίσης, η Σαουλίδη σημείωσε 1 γκολ, η Μ. Μπιτσάκου 1 γκολ και η Β. Καριπίδου πρόσθεσε 3 γκολ στο ενεργητικό της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta