Η ενδεκάδα της Άρσεναλ με βασικό τον Τζόλη στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ

Στο μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Premier League, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ, που διεξάγεται στο «Άνφιλντ» την 1η Νοεμβρίου στις 18:30, ο Χρήστος Τζόλης επιστρέφει στην αρχική ενδεκάδα των «κανονιέρηδων». Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ παίρνει φανέλα βασικού, ενώ στον αντίποδα ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στον πάγκο για τη Λίβερπουλ. Η αναμέτρηση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες διεκδικούν σημαντικούς βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Η επιστροφή του Χρήστου Τζόλη στην αρχική ενδεκάδα

Ο Χρήστος Τζόλης κάνει την επανεμφάνισή του στην αρχική ενδεκάδα της Άρσεναλ, στο κρίσιμο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ». Η επιστροφή του Έλληνα διεθνή εξτρέμ έρχεται πολύ νωρίτερα από το αρχικά αναμενόμενο, καθώς μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά, παίρνοντας φανέλα βασικού. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την επάνοδό του μετά από μια απουσία που ξεπέρασε τις 40 ημέρες από την ενδεκάδα των «κανονιέρηδων».

Ο τραυματισμός του Τζόλη είχε προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα της εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία, στο πλαίσιο του Nations League. Η γρήγορη ανάρρωσή του και η άμεση επανένταξή του στο βασικό σχήμα της Άρσεναλ αποτελούν θετικό σημάδι για τον ίδιο και την ομάδα του.

Σημαντική εξέλιξη για την εθνική Ελλάδας

Η επάνοδος του Χρήστου Τζόλη στην αγωνιστική δράση και μάλιστα ως βασικός, προκαλεί τεράστια ικανοποίηση και στις τάξεις της εθνικής ομάδας της Ελλάδας. Η διαθεσιμότητά του θεωρείται κρίσιμη ενόψει των επερχόμενων υποχρεώσεων του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας διεθνής θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το παράθυρο του Νοεμβρίου, το οποίο περιλαμβάνει αγώνες από τις 9 έως τις 17 του μήνα. Σε αυτό το διάστημα, η εθνική Ελλάδας έχει προγραμματισμένους αγώνες κόντρα σε Σερβία και Ολλανδία, όπου η παρουσία του Τζόλη αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επιλογές του προπονητή.

Ο Κώστας Τσιμίκας στον πάγκο της Λίβερπουλ

Στον αντίποδα του Χρήστου Τζόλη, ο Κώστας Τσιμίκας δεν βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα της Λίβερπουλ για το ντέρμπι με την Άρσεναλ. Ο Έλληνας αμυντικός παρέμεινε στον πάγκο των «κόκκινων», με τον προπονητή Άντονι Ιραόλα να προτιμά άλλη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Συγκεκριμένα, ο Μίλος Κέρκεζ ήταν αυτός που επιλέχθηκε από τον Άντονι Ιραόλα για να καλύψει τη θέση του αριστερού μπακ στην αρχική σύνθεση της Λίβερπουλ. Η απόφαση αυτή άφησε τον Κώστα Τσιμίκα εκτός των βασικών επιλογών για την έναρξη του σημαντικού αγώνα.

Οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων

Οι προπονητές των δύο ομάδων επέλεξαν τις ακόλουθες αρχικές ενδεκάδες για την αναμέτρηση στο «Άνφιλντ». Για τη Λίβερπουλ, ο Άλισον βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, ενώ την αμυντική γραμμή αποτελούσαν οι Φαν Ντάικ, Ζακέ και Κέρκεζ. Στο χώρο του κέντρου αγωνίστηκαν οι Βιρτς, Ίσακ, Μακ Άλιστερ και Χάκπο. Την επιθετική τριάδα συμπλήρωναν οι Μπαρκολά, Αραούχο και Νιόνι.

Από την πλευρά της Άρσεναλ, ο Ράγια ήταν ο τερματοφύλακας. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Τίμπερ, Κόνσα, Γκάμπριελ και Καλαφιόρι. Στη μεσαία γραμμή τοποθετήθηκαν οι Ράις, Γκιμαράες, Μαντουέκε και Έντεγκααρντ. Στην επίθεση, δίπλα στον Τζόλη, βρέθηκε ο Χάβερτς, συνθέτοντας την επιθετική γραμμή των «κανονιέρηδων».

Οι επιλογές από τον πάγκο

Στον πάγκο της Λίβερπουλ, εκτός από τον Κώστα Τσιμίκα, βρέθηκαν και οι Μαμαρντασβίλι, Γκόμεζ, Έντο, Σομποσλάι, Μουνιός, Χράφενμπερχ, Κούμας και Ενγκουμόχα, έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εφόσον χρειαστεί.

Αντίστοιχα, οι αναπληρωματικοί της Άρσεναλ περιλάμβαναν τους Κέπα, Μοσκέρα, Γουάιτ, Ινκαπιέ, Έζε, Γκιόκερες, Μερίνο, Θουμπιμέντι και Λιούις-Σκέλι. Αυτοί οι παίκτες ήταν διαθέσιμοι για να ενισχύσουν την ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις αποφάσεις του προπονητή.

Με πληροφορίες από: Athletiko