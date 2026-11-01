Η Κηφισιά Tutu Deals περήφανη για την πορεία της: «Παίζουμε χωρίς φόβο και εκπτώσεις στις αξίες μας»

Η ΠΑΕ Κηφισιά Tutu Deals εξέδωσε ανακοίνωση, λίγες ώρες μετά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στην οποία συνεχάρη τον προπονητή Σεμπάστιαν Λέτο, το επιτελείο του και τους παίκτες για τη φανταστική εμφάνιση που πραγματοποίησαν. Παρά την οδυνηρή ήττα με σκορ 2-3 στις καθυστερήσεις, η ομάδα των Βορείων Προαστίων εξέφρασε την περηφάνια της για όσα έχει καταφέρει και έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τον σύλλογο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ και οι συγχαρητήριες δηλώσεις

Στην ανακοίνωσή της, η Κηφισιά Tutu Deals αναφέρθηκε στη μεγάλη μάχη που δίνει τα τελευταία χρόνια για να εδραιωθεί στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η διοίκηση συνεχάρη τον Σεμπάστιαν Λέτο, το επιτελείο του και τους ποδοσφαιριστές, παρόλο που το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν ήρθε. Η ομάδα είχε βάλει πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό, ο οποίος χρειάστηκε έναν φανταστικό Ορτέγκα και ένα γκολ στο 90+5' για να φύγει με το τρίποντο από τη Λεωφόρο.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων μπορεί να κρατάει την εξαιρετική εμφάνιση κόντρα σε μια ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα και διαθέτει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ. Η Κηφισιά είχε προηγουμένως δυσκολέψει και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, γεγονός που υπογραμμίζει την ανταγωνιστικότητά της.

Η πορεία και η εξέλιξη του συλλόγου

«Μία ημέρα μετά από μια οδυνηρή, όπως εξελίχθηκε, ήττα από έναν τόσο μεγάλο και σπουδαίο αντίπαλο, όπως ο Ολυμπιακός, νιώθουμε για ακόμη μία φορά πολύ περήφανοι για όσα έχουμε καταφέρει», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο σύλλογος τονίζει πως δεν ξεχνά ποτέ από πού ξεκίνησε, τη διαδρομή που έχει διανύσει και όλα όσα έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια, μέσα από συνεχή προσπάθεια και υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με την ΠΑΕ, κάθε χρόνο η ομάδα γίνεται καλύτερη, εξελίσσεται και θέτει ακόμη υψηλότερους στόχους. Αυτή η συνεχής βελτίωση και η φιλοδοξία αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της πορείας της Κηφισιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η νοοτροπία της ομάδας και οι αξίες της

Το γεγονός ότι οι παίκτες έφυγαν στενοχωρημένοι από το γήπεδο μετά την ήττα από έναν τεράστιο αντίπαλο, όπως ο Ολυμπιακός, λέει πολλά για τη νοοτροπία που έχει διαμορφωθεί στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για μια νοοτροπία που επιβάλλει, ανεξαρτήτως αντιπάλου, να κοιτάζουν τους πάντες στα μάτια, χωρίς φόβο, χωρίς να υπολογίζουν μεγέθη και χωρίς να αποδέχονται ποτέ την ήττα πριν ακόμη αγωνιστούν.

Η Κηφισιά Tutu Deals αντιμετωπίζει όλους τους αντιπάλους με τον ίδιο τρόπο: με θάρρος, εντιμότητα, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Αυτό, άλλωστε, αποτελεί και το μεγαλείο του ποδοσφαίρου, ενός μαγικού αθλήματος που δικαίως αποκαλείται ο βασιλιάς των σπορ, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον μικρότερο να κοιτάξει στα μάτια τον μεγαλύτερο και να διεκδικήσει το αποτέλεσμα απέναντι σε ομάδες με πολλαπλάσια μπάτζετ, τεράστια δυναμική και σπουδαία ιστορία.

Εύσημα σε προπονητή και ποδοσφαιριστές

Η ανακοίνωση συνεχίζει με συγχαρητήρια προς τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι σε κάθε παιχνίδι καταθέτουν την ψυχή τους και δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους. Ένα τεράστιο μπράβο απευθύνεται και στον προπονητή, Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος βρίσκεται με την ομάδα εδώ και τρία χρόνια, εξελίσσεται μαζί της και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις επιτυχίες της.

Επίσης, ένα μεγάλο μπράβο δίνεται σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του προπονητικού επιτελείου, για την καθημερινή τους δουλειά, την αφοσίωση και την πίστη τους σε αυτό που χτίζεται. Τέτοιες εμφανίσεις γεμίζουν την ομάδα με ακόμη περισσότερη δύναμη, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές της.

Η σημασία του αγώνα με τον Ολυμπιακό

Για την Κηφισιά Tutu Deals, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα μείνει για πάντα στη μνήμη. Ο λόγος είναι ότι αποδείχθηκε πως η ομάδα μπορεί να σταθεί με αξιοπρέπεια και ανταγωνιστικότητα απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο, κοιτάζοντάς τον στα μάτια μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την περηφάνια για όσα έχουν καταφέρει, τονίζοντας πως η ομάδα παίζει χωρίς φόβο και χωρίς εκπτώσεις στις αξίες της απέναντι σε όλους, ανεξαρτήτως αντιπάλου ή έδρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko