Κένι: «Με την εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ δείξαμε αυτό που είναι ο ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα, την 1η Ιανουαρίου στις 19:00, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Λίγο πριν από αυτή την αναμέτρηση, ο Τζόντζο Κένι παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Nova, αναλύοντας την πρόσφατη εικόνα του Δικεφάλου του Βορρά στο παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΚ, αλλά και τις προκλήσεις που ακολουθούν.

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ μετά την ΑΕΚ

Ο Άγγλος ακραίος αμυντικός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας την Τετάρτη, χαρακτηρίζοντάς την ως «εμφάνιση ΠΑΟΚ». Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη απόδοση αντικατοπτρίζει αυτό που είναι ο ΠΑΟΚ για τη Θεσσαλονίκη και τον κόσμο του, εκφράζοντας τις προσδοκίες τόσο των φιλάθλων όσο και των ίδιων των παικτών.

Ο Κένι υπογράμμισε τη δυναμική του ποδοσφαίρου, όπου τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν γρήγορα. Μετά την ήττα της Κυριακής, η ομάδα επέδειξε ένα πολύ καλό πνεύμα την Τετάρτη, δείχνοντας την ικανότητά της να αντιδρά σε δύσκολες στιγμές. Αυτή η άμεση αντίδραση ήταν καθοριστική για την επάνοδο των χαμόγελων στις τάξεις των «ασπρόμαυρων».

Το μαχητικό πνεύμα και η ενότητα της ομάδας

Ο Τζόντζο Κένι στάθηκε ιδιαίτερα στο μαχητικό πνεύμα και την ενότητα που επέδειξε η ομάδα στον αγώνα με την ΑΕΚ. Όπως δήλωσε, «η ομάδα ήταν ενωμένη, έδειξε μαχητικό πνεύμα, πολέμησε, ήταν μια ομάδα όλοι μαζί», τονίζοντας πως αυτό ήταν το καθοριστικό στοιχείο της εμφάνισης.

Για τον Άγγλο αμυντικό, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά η συνεχής προσπάθεια. Οι παίκτες πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι έτοιμοι τόσο σωματικά όσο και πνευματικά για να προσφέρουν στην ομάδα. Η μαχητικότητα και η συλλογική προσπάθεια αποτελούν βασικούς πυλώνες για την πορεία του ΠΑΟΚ.

Οι αλλαγές στην ομάδα και η ανάγκη σταθερότητας

Ο Κένι αναφέρθηκε στις πολλές αλλαγές που συντελέστηκαν στο ξεκίνημα της σεζόν, επισημαίνοντας την παρουσία έντεκα νέων παικτών, νέου προπονητή και νέου σταφ. Όπως εξήγησε, στο ποδόσφαιρο η κρίση γίνεται με βάση το αποτέλεσμα και την απόδοση, κάτι που αποτελεί τη φύση του παιχνιδιού.

Για τον λόγο αυτό, τόνισε την ανάγκη η ομάδα να βεβαιωθεί ότι θα αυξάνει και θα βελτιώνει συνεχώς την απόδοσή της. Το θετικό αποτέλεσμα και η μαχητική εικόνα κόντρα στην ΑΕΚ επανέφεραν την αισιοδοξία, ωστόσο το ζητούμενο πλέον για τον ΠΑΟΚ είναι η επίτευξη σταθερότητας στην απόδοση και στα αποτελέσματα.

Εν όψει του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR

Στρέφοντας την προσοχή του στον επερχόμενο αγώνα με τον Αστέρα AKTOR, ο Τζόντζο Κένι δήλωσε ότι προτιμά να εστιάσει στη δική του ομάδα και στο τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Τούμπα, την πρώτη ημέρα του νέου έτους, στις επτά το απόγευμα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Για να εξασφαλίσει ο ΠΑΟΚ τη νίκη, ο Άγγλος αμυντικός υπογράμμισε ότι χρειάζεται ένταση και πάθος. Αυτά τα στοιχεία θεωρούνται απαραίτητα για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα απέναντι στον αντίπαλο και να συνεχιστεί η θετική πορεία που ξεκίνησε με την εμφάνιση στο ντέρμπι.

Με πληροφορίες από: Athletiko