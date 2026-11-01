Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στην πεντάδα των ξένων με τους περισσότερους αγώνες στη Stoiximan GBL

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού, κατέγραψε μια σημαντική επίδοση στην καριέρα του στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 188 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Η επίδοση αυτή τον τοποθετεί στην πεντάδα των ξένων παικτών με τις περισσότερες παρουσίες στην ελληνική λίγκα. Το ορόσημο αυτό επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της νικηφόρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στο Περιστέρι Betsson.

Η ιστορική επίδοση του Σέρβου σέντερ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε ένα ξεχωριστό επίτευγμα στην πορεία του στο ελληνικό μπάσκετ. Συγκεκριμένα, ο Σέρβος σέντερ έφτασε τις 188 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, ένα νούμερο που τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους ξένους παίκτες της διοργάνωσης βάσει αριθμού αγώνων.

Η επίδοση αυτή αποτελεί μια ακόμα ξεχωριστή στιγμή για τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στα ελληνικά γήπεδα. Η παρουσία του στην πεντάδα των ξένων με τις περισσότερες εμφανίσεις υπογραμμίζει τη μακροχρόνια και σταθερή του παρουσία στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Ο αγώνας με το Περιστέρι ως ορόσημο

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Περιστέρι Betsson είχε διπλή σημασία για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Πέρα από τη νίκη της ομάδας του, η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτέλεσε το 188ο παιχνίδι του Σέρβου σέντερ στην κατηγορία, επιτρέποντάς του να εισέλθει στην ιστορική πεντάδα.

Η συμμετοχή του σε αυτόν τον αγώνα ήταν καθοριστική για την επίτευξη του ρεκόρ, καθώς ήταν αυτή που του έδωσε τη δυνατότητα να προσπεράσει προηγούμενες επιδόσεις άλλων σημαντικών ξένων παικτών. Η νικηφόρα έκβαση της αναμέτρησης προσέθεσε ακόμα μεγαλύτερη αξία στην προσωπική του επιτυχία.

Στην πεντάδα των κορυφαίων ξένων

Με τις 188 εμφανίσεις του, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ βρίσκεται πλέον στην πρώτη 5άδα των ξένων παικτών με τις περισσότερες παρουσίες στην ελληνική λίγκα. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την επιμονή και την αφοσίωσή του στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς και τη συνέπεια στην απόδοσή του καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του.

Η GBL, η επίσημη διοργανώτρια αρχή, επιβεβαίωσε την είσοδο του Μιλουτίνοφ σε αυτή την ξεχωριστή λίστα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο Μιλουτίνοφ στην 5άδα των ξένων με τους περισσότερους αγώνες». Αυτή η αναγνώριση από την ίδια τη λίγκα υπογραμμίζει το μέγεθος του επιτεύγματος.

Η προσπέραση του Κλαούντιο Κολντεμπέλα

Για να εισέλθει στην πεντάδα των ξένων παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ χρειάστηκε να προσπεράσει έναν άλλο ιστορικό ξένο παίκτη του ελληνικού μπάσκετ, τον Κλαούντιο Κολντεμπέλα. Ο Ιταλός γκαρντ είχε καταγράψει συνολικά 187 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα.

Ο Κολντεμπέλα είχε αγωνιστεί με τις φανέλες δύο μεγάλων ελληνικών ομάδων, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, αφήνοντας και αυτός το δικό του στίγμα στην ιστορία της Stoiximan GBL. Η επίδοση του Μιλουτίνοφ τον φέρνει πλέον μπροστά από τον Κολντεμπέλα, καθιστώντας τον τον νέο κάτοχο της θέσης στην πεντάδα.

Η πορεία με τον Ολυμπιακό

Όλες οι 188 συμμετοχές του Νίκολα Μιλουτίνοφ στην Stoiximan GBL έχουν πραγματοποιηθεί με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αυτό το στοιχείο προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στην επίδοσή του, καθώς δείχνει την αφοσίωσή του σε έναν και μόνο σύλλογο κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας παρουσίας του στην Ελλάδα.

Η σταθερή του παρουσία και η συνεισφορά του στην ομάδα του Πειραιά τον έχουν καταστήσει έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και σημαντικούς ξένους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου και του ελληνικού πρωταθλήματος γενικότερα. Η επίτευξη αυτού του ορόσημου έρχεται να επιβεβαιώσει την αξία και τη διάρκεια της καριέρας του στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko