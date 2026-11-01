Η 12άδα του Άρη για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Σπανούλης, προπονητής του Άρη, ανακοίνωσε την τελική δωδεκάδα των παικτών που θα αγωνιστούν στην αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο Nick Galis Hall. Στόχος του Άρη είναι να συνεχίσει τη νικηφόρα πορεία του στο πρωτάθλημα.

Η επιλογή της δωδεκάδας για τον αγώνα

Ο Βασίλης Σπανούλης, ο προπονητής του Άρη, προχώρησε στην ανακοίνωση της δωδεκάδας των παικτών που θα αγωνιστούν στην προσεχή αναμέτρηση. Η επιλογή αυτή έγινε ενόψει του αγώνα της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, όπου ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στο Nick Galis Hall, το οποίο αναμένεται να είναι κατάμεστο από φιλάθλους. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επιδιώκει να διατηρήσει το θετικό της σερί και να συνεχίσει την επιτυχημένη της πορεία στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η σύνθεση του «Αυτοκράτορα»

Η δωδεκάδα που επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης για τον Άρη περιλαμβάνει τους εξής αθλητές: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Πουλιανίτης, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς και Μοκόκα.

Αυτοί οι παίκτες θα κληθούν να εκπροσωπήσουν τον «Αυτοκράτορα» στο παρκέ, σε ένα παιχνίδι που θεωρείται σημαντικό για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα. Η παρουσία τους σηματοδοτεί την αγωνιστική ετοιμότητα του συνόλου.

Οι απουσίες από το παιχνίδι

Στο πλαίσιο των επιλογών του προπονητή, ο Στέβαν Γιόβιτς έμεινε εκτός της δωδεκάδας, καθώς ορίστηκε ως ο έβδομος ξένος παίκτης. Η απόφαση αυτή διαμορφώνει τη σύνθεση της ομάδας σύμφωνα με τους κανονισμούς και τη στρατηγική που ακολουθείται.

Επιπρόσθετα, ο Άρης θα αγωνιστεί χωρίς τους τραυματίες Μποχωρίδη, Χαραλαμπόπουλο και Τανούλη. Οι απουσίες τους αποτελούν ένα δεδομένο για την αναμέτρηση, με την ομάδα να καλείται να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται από την απουσία τους.

Επιστροφές και συνεχείς παρουσίες

Μία αξιοσημείωτη επιστροφή για τον Άρη είναι αυτή του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος επανέρχεται στη δράση και θα βρίσκεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Η παρουσία του Ντιμιτρίεβιτς αναμένεται να προσφέρει λύσεις στην ομάδα.

Επίσης, ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου συμπεριλαμβάνεται στη σύνθεση του «Αυτοκράτορα» για ακόμα ένα παιχνίδι. Η σταθερή του παρουσία στην ομάδα υπογραμμίζει τον ρόλο του και την συνεισφορά του στις αγωνιστικές προσπάθειες.

Ο στόχος της νίκης στο Nick Galis Hall

Ο Άρης θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο Nick Galis Hall, το οποίο αναμένεται να είναι κατάμεστο, δημιουργώντας μία θερμή ατμόσφαιρα. Η στήριξη του κοινού είναι πάντα ένα σημαντικό στοιχείο για την ομάδα σε τέτοιες αναμετρήσεις.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει ως σαφή στόχο να συνεχίσει τη νικηφόρα πορεία της στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής αποτελεί μια ευκαιρία για τον Άρη να επιβεβαιώσει την καλή του φόρμα και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Athletiko