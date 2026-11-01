Η γυναικεία ομάδα πόλο του ΠΑΟΚ ηττήθηκε από την Ντιναμό Ουραλότσκα και συνεχίζει στο Conference Cup

Η γυναικεία ομάδα πόλο του ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στους ομίλους του Euro Cup, καθώς ηττήθηκε με 25-15 από την Ντιναμό Ουραλότσκα. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο του Γ΄ προκριματικού ομίλου, έκρινε το εισιτήριο για την κύρια φάση της διοργάνωσης. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στη φάση των ομίλων του Conference Cup, της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης πόλο.

Η κρίσιμη αναμέτρηση και η ευρωπαϊκή συνέχεια

Ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν τη νίκη απέναντι στην Ντιναμό Ουραλότσκα για να κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλο και να προχωρήσει στην επόμενη φάση του Euro Cup. Παρά τις δύο νίκες που είχε πετύχει στις πρώτες αγωνιστικές του Γ΄ προκριματικού ομίλου, η ελληνική ομάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ισχυρή αντίπαλο που επέβαλε τον ρυθμό της από το ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Η ήττα με 25-15 σήμανε τον αποκλεισμό από τους ομίλους του Euro Cup, ωστόσο η ευρωπαϊκή πορεία του συλλόγου δεν ολοκληρώνεται εδώ. Η γυναικεία ομάδα πόλο του ΠΑΟΚ θα οδηγηθεί πλέον στη φάση των ομίλων του Conference Cup, διατηρώντας το δικαίωμα να διεκδικήσει μια καλή πορεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το γρήγορο προβάδισμα της Ντιναμό Ουραλότσκα

Η ρωσική ομάδα ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, ανοίγοντας το σκορ με τη Λουπινόγκινα και πετυχαίνοντας έξι αναπάντητα τέρματα. Το γρήγορο 6-0, το οποίο διαμορφώθηκε μέχρι το 2:50 πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου, αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν μπόρεσε στη συνέχεια να καλύψει την απόσταση που δημιουργήθηκε από την αρχή.

Η Μαργαρίτα Μπιτσάκου ήταν αυτή που έδωσε την πρώτη επιθετική λύση για τον ΠΑΟΚ, σκοράροντας από τη θέση της φουνταριστής. Ακολούθησε η Σιμέλα-Μελίνα Καρυπίδου με δύο γκολ, μειώνοντας το σκορ σε 6-3. Ωστόσο, η Λουπινόγκινα διαμόρφωσε το 7-3 έξι δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου οκταλέπτου, διατηρώντας το προβάδισμα για την Ντιναμό.

Η εξέλιξη των οκταλέπτων και οι προσπάθειες του ΠΑΟΚ

Στη δεύτερη περίοδο, η ρωσική ομάδα συνέχισε να διευρύνει το προβάδισμά της, φτάνοντας στο 12-4. Η Σιμέλα-Μελίνα Καρυπίδου σημείωσε τρία ακόμη γκολ για τον ΠΑΟΚ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα της κοντά στο σκορ. Ωστόσο, η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να περιορίσει την αντίπαλη επίθεση, με αποτέλεσμα το ημίχρονο να ολοκληρωθεί με σκορ 14-7 υπέρ της Ντιναμό. Λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης του δεύτερου οκταλέπτου, η Μαργαρίτα Μπιτσάκου δεν μπόρεσε να νικήσει τη Ζαμπαλούεβα σε εκτέλεση πέναλτι, χάνοντας την ευκαιρία για περαιτέρω μείωση της διαφοράς.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε σημαντικά στο τρίτο οκτάλεπτο. Η Βασιλεία-Ηρώ Καρυπίδου σκόραρε στην παίκτρια παραπάνω για το 15-8, ενώ η Σιμέλα-Μελίνα Καρυπίδου με πέναλτι και η Έρουνα Ούρα πρόσθεσαν από ένα τέρμα στο ενεργητικό του ΠΑΟΚ. Παρά τις προσπάθειες, η Ντιναμό διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε την περίοδο στο 19-10, με εύστοχο πέναλτι της Σιτντίκοβα στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Το τελικό σφύριγμα και η επόμενη ευρωπαϊκή πρόκληση

Στις αρχές της τέταρτης περιόδου, η διαφορά έφτασε στα έντεκα γκολ, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 21-10. Ο ΠΑΟΚ βρήκε πέντε φορές δίχτυα στο τελευταίο οκτάλεπτο, δείχνοντας μαχητικότητα, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης. Η Ναούμοβα διαμόρφωσε το τελικό 25-15, επισφραγίζοντας τη νίκη της ρωσικής ομάδας.

Πρώτη σκόρερ για την ελληνική ομάδα αναδείχθηκε η Σιμέλα-Μελίνα Καρυπίδου με συνολικά επτά γκολ, ενώ η Βασιλεία-Ηρώ Καρυπίδου πρόσθεσε τρία τέρματα. Μετά το πέρας του αγώνα, η γυναικεία ομάδα πόλο του ΠΑΟΚ στρέφει πλέον την προσοχή της στη συνέχεια των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της, προετοιμαζόμενη για τη φάση των ομίλων του Conference Cup.

Με πληροφορίες από: Athletiko