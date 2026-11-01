Ο Βασίλης Ξανθόπουλος, προπονητής του Περιστερίου, σχολίασε την εικόνα της ομάδας του μετά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στην οποία οι Πειραιώτες επικράτησαν με σκορ 91-62. Ο Ολυμπιακός, έχοντας δείξει την ανωτερότητά του, έφτασε τις πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο πρωτάθλημα. Ο Έλληνας τεχνικός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η αντίπαλη ομάδα δεν χρειάστηκε να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη νίκη.

Η κυριαρχία του Ολυμπιακού και οι επόμενες προκλήσεις

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ανώτερος στην αναμέτρηση απέναντι στο Περιστέρι, εξασφαλίζοντας μία ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα. Το τελικό σκορ των 91-62 επιβεβαίωσε την κυριαρχία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούν ένα αήττητο σερί 5-0 στη βαθμολογία της Basket League.

Μετά από αυτό το θετικό αποτέλεσμα, η προσοχή του Ολυμπιακού στρέφεται πλέον στην Ευρωλίγκα. Η ομάδα έχει μπροστά της το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, το οποίο αποτελεί την επόμενη αγωνιστική της πρόκληση.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Ξανθόπουλου και η ανάγκη για συνέπεια

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε στο ΣΠΟΡ ΦΜ TV, αναλύοντας την απόδοση της ομάδας του και τις απαιτήσεις που υπάρχουν όταν αντιμετωπίζει τόσο δυνατούς αντιπάλους. Ο προπονητής του Περιστερίου υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη συνέπεια σε αγώνες κόντρα σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός.

«Σίγουρα παίζαμε κόντρα σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα», δήλωσε ο Ξανθόπουλος. Πρόσθεσε ότι η φιλοσοφία του είναι να λέει στους παίκτες πως «αν έχουμε 5% πιθανότητες να κυνηγήσουμε το ματς, πρέπει κατά τη διάρκεια του ματς να τις αυξήσουμε». Στόχος είναι «να κυνηγήσουμε το παιχνίδι και να βάλει τα δυνατά η αντίπαλη ομάδα να μας κερδίσει».

Η δυσαρέσκεια για την έλλειψη πίεσης στον αντίπαλο

Ο προπονητής του Περιστερίου εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την ευκολία με την οποία ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει. «Σήμερα όπως και με τον Παναθηναϊκό, δεν χρειάστηκε να πιεστεί πολύ η αντίπαλη ομάδα για να μας κερδίσει. Δεν μου αρέσει αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Ξανθόπουλος.

Αυτή η παρατήρηση υπογραμμίζει την προσδοκία του να βλέπει την ομάδα του να αναγκάζει τους αντιπάλους να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια, ακόμη και όταν αντιμετωπίζει κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος. Ο Ξανθόπουλος θεωρεί ότι η έλλειψη αυτής της πίεσης δεν συνάδει με την αγωνιστική φιλοσοφία που επιθυμεί να εμφυσήσει στους παίκτες του.

Η διαδικασία εξέλιξης, οι τραυματισμοί και οι επόμενοι αγώνες

Παρά την ήττα, ο Βασίλης Ξανθόπουλος δήλωσε ότι εμπιστεύεται τους παίκτες του και πιστεύει στην καλή αρχή που έχει κάνει η ομάδα. Ωστόσο, επισήμανε ότι «1η Νοέμβρη είναι νωρίς και πρέπει να σκεφτούν τη διαδικασία». Τόνισε ότι αυτή η διαδικασία απαιτεί χρόνο και οι παίκτες πρέπει να την εμπιστευτούν πλήρως.

Ο προπονητής ανέφερε επίσης ότι με μεγαλύτερη συνέπεια, η ομάδα θα είχε παρουσιάσει καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό, όπως εξήγησε, είναι ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας για τα επόμενα παιχνίδια. Η ομάδα ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα δύσκολο σερί αγώνων, το οποίο περιλάμβανε και ένα απαιτητικό ταξίδι.

Ελπίζει ότι οι τραυματίες παίκτες θα επιστρέψουν μέσα στην εβδομάδα, ώστε η ομάδα να μπορέσει να δουλέψει εντατικά και με πλήρη σύνθεση. Ο επόμενος αγώνας του Περιστερίου είναι κόντρα στον Κολοσσό, τον οποίο ο Ξανθόπουλος χαρακτήρισε ως «πάρα πολύ καλή ομάδα». Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ευχήθηκε καλή τύχη στον Ολυμπιακό για τη συνέχεια της πορείας του, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ευχή να μην υπάρξουν τραυματισμοί στους παίκτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta