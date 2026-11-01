Ολυμπιακός Β: Έντονες διαμαρτυρίες Καραπαπά για τη διαιτησία μετά την ήττα από την ΑΕΛ

Ο Ολυμπιακός Β γνώρισε την ήττα με σκορ 2-1 από την ΑΕΛ, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο AEL FC Arena, στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής της Superbet League 2. Το αποτέλεσμα αυτό διατήρησε τους «ερυθρόλευκους» σε χαμηλή θέση στη βαθμολογία, ενώ παράλληλα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και παράπονα από την πλευρά της ομάδας του Πειραιά, με επίκεντρο τη διαιτησία του αγώνα.

Οι διαμαρτυρίες εκφράστηκαν τόσο από τον προπονητή του Ολυμπιακού Β, Αλβαρο Ρούμπιο, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, όσο και από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, ο οποίος προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση, αναφέροντας συγκεκριμένα περιστατικά που θεωρεί ότι αλλοίωσαν την εικόνα του παιχνιδιού.

Οι δηλώσεις του Κώστα Καραπαπά

Ο Κώστας Καραπαπάς, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με ανάρτησή του, διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη διαιτησία του Αλατσάκη από τη Λέσβο. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Καραπαπάς έκανε λόγο για μια σειρά αποφάσεων που, κατά την άποψή του, ήταν εις βάρος της ομάδας του Ολυμπιακού Β, η οποία αποτελείται από νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ αναφέρθηκε σε ένα «πέναλτι φάντασμα», υπονοώντας μια απόφαση για πέναλτι που δεν υπήρξε, καθώς και σε ένα «γκολ δύο μέτρα οφσάιντ», περιγράφοντας μια φάση όπου ο σκόρερ φέρεται να ήταν σε εμφανή θέση οφσάιντ. Επιπλέον, τόνισε ότι υπήρξαν «κόκκινες που έγιναν κίτρινες», υποδεικνύοντας περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση του, έπρεπε να δοθούν αποβολές, οι οποίες τελικά μετατράπηκαν σε απλές κίτρινες κάρτες.

Τα επίμαχα σημεία της διαιτησίας

Τα παράπονα του Ολυμπιακού Β εστιάζονται σε κρίσιμες φάσεις του αγώνα που επηρέασαν άμεσα την εξέλιξη του σκορ και την εικόνα του παιχνιδιού. Η αναφορά σε «πέναλτι φάντασμα» υποδηλώνει μια απόφαση του διαιτητή Αλατσάκη που οδήγησε σε εκτέλεση πέναλτι για την αντίπαλη ομάδα, χωρίς να υπάρχει, σύμφωνα με την πλευρά του Ολυμπιακού, ξεκάθαρη παράβαση.

Παράλληλα, η επισήμανση για «γκολ από παίκτη που ήταν δύο μέτρα οφσάιντ» αφορά ένα τέρμα της ΑΕΛ που, σύμφωνα με τις δηλώσεις, προήλθε από αντικανονική θέση παίκτη, γεγονός που θα έπρεπε να ακυρωθεί. Οι «κόκκινες που έγιναν κίτρινες» υπογραμμίζουν την άποψη ότι υπήρξαν φάσεις για τις οποίες οι παίκτες της ΑΕΛ θα έπρεπε να αποβληθούν, αλλά τελικά τιμωρήθηκαν με ηπιότερες ποινές, κάτι που ενδεχομένως επηρέασε την αριθμητική ισορροπία στον αγωνιστικό χώρο.

Η αντίδραση του προπονητή και η εικόνα της ομάδας

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Β, Αλβαρο Ρούμπιο, εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης. Η τοποθέτησή του ήταν ανάλογη με αυτή του Κώστα Καραπαπά, επιβεβαιώνοντας το κλίμα των παραπόνων που επικρατούσε στην ομάδα μετά την ήττα.

Ο Κώστας Καραπαπάς στην ανάρτησή του έκανε ειδική μνεία στον μέσο όρο ηλικίας της ομάδας του Ολυμπιακού Β, τονίζοντας ότι είναι 20 χρόνια, ο χαμηλότερος στην κατηγορία. Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει την άποψη ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστές της ομάδας αντιμετώπισαν δυσμενείς συνθήκες, πέραν της αγωνιστικής πίεσης, λόγω των διαιτητικών αποφάσεων.

Η παρουσία του επικεφαλής της ΚΕΔ

Ένα επιπλέον στοιχείο που προσδίδει βαρύτητα στα παράπονα του Ολυμπιακού Β είναι το γεγονός ότι το παιχνίδι παρακολούθησε ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), Στεφάν Λανουά. Η παρουσία του κ. Λανουά στο AEL FC Arena, όπου διεξήχθη η αναμέτρηση, καθιστά τις διαμαρτυρίες για τη διαιτησία ακόμη πιο σημαντικές, καθώς ο ανώτατος υπεύθυνος για τη διαιτησία στην Ελλάδα ήταν αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων.

Η παρακολούθηση του αγώνα από τον Στεφάν Λανουά αναμένεται να θέσει υπό εξέταση τις αποφάσεις του διαιτητή Αλατσάκη και του υπόλοιπου διαιτητικού τιμ, δεδομένου του πλήθους και της έντασης των παραπόνων που εκφράστηκαν από την πλευρά του Ολυμπιακού Β, τόσο από τον προπονητή όσο και από τη διοίκηση.

Το φινάλε της αναμέτρησης και οι διακοπές

Ο Κώστας Καραπαπάς στην ανάρτησή του αναφέρθηκε και στον χρόνο λήξης της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη στο 92.30″, παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι είχε διακοπές λόγω τραυματισμών και είχαν πραγματοποιηθεί όλες οι αλλαγές.

Η επισήμανση αυτή υποδηλώνει ότι, κατά την άποψη του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο χρόνος των καθυστερήσεων δεν ήταν επαρκής, ειδικά δεδομένου ότι η ομάδα του Ολυμπιακού Β πίεζε για την ισοφάριση στο τέλος του αγώνα. Οι διακοπές και οι αλλαγές συνήθως οδηγούν σε μεγαλύτερο χρόνο καθυστερήσεων, και η πρόωρη λήξη, σύμφωνα με τις δηλώσεις, στέρησε από την ομάδα επιπλέον χρόνο για να διεκδικήσει ένα θετικότερο αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Athletiko