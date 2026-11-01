Ο Μπαρτζώκας συνεχάρη ξεχωριστά τον Καραγιαννίδη μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Περιστερίου

Ο Ολυμπιακός σημείωσε μία ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα, υποδεχόμενος το Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της GBL και επικρατώντας με σκορ 91-62. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, όπου μίλησε με εξαιρετικά λόγια για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, ενώ έκανε και μία ιδιαίτερη αναφορά σε συγκεκριμένο παίκτη.

Τα συγχαρητήρια στον αντίπαλο

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε τις δηλώσεις του δίνοντας συγχαρητήρια στο Περιστέρι. Χαρακτήρισε την ομάδα ως «πολύ σοβαρή ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος», τονίζοντας ότι αυτό αποτυπώνεται και στις εμφανίσεις της στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην πολύ καλή παρουσία του Περιστερίου κόντρα στην Μούρθια, καθώς και στην Ιταλία απέναντι στην Βαρέζε.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού εξέφρασε την άποψη ότι το ελληνικό πρωτάθλημα γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό δεν αφορά μόνο τις ομάδες που παραδοσιακά θεωρούνται ισχυρές, όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, αλλά και όλες οι υπόλοιπες ομάδες δείχνουν μεγάλη άνοδο. Ειδικά για το Περιστέρι, ο κ. Μπαρτζώκας επισήμανε ότι παρουσιάζει άνοδο τόσο σε προπονητικό και τακτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο παικτών.

Η προσέγγιση του αγώνα και η απόδοση του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε ότι είχε τονίσει στους παίκτες του πως ο αγώνας με το Περιστέρι δεν ήταν ένα παιχνίδι που θα κέρδιζαν «περπατώντας». Σε γενικές γραμμές, η ομάδα του Ολυμπιακού επέδειξε τη δέουσα σοβαρότητα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Επιπλέον, επωφελήθηκε από την απουσία του Νίκολς, ενός παίκτη του Περιστερίου.

Όταν οι παίκτες του Ολυμπιακού αγωνίστηκαν με ταχύτητα και ένταση, η διαφορά στο σκορ άνοιξε σημαντικά. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον προπονητή να διανείμει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες της ομάδας, κάτι που θεωρείται σημαντικό για τη διαχείριση του ρόστερ και την ενίσχυση της συνοχής.

Ξεχωριστά συγχαρητήρια στον Αντώνη Καραγιαννίδη

Σε ένα σημείο των δηλώσεών του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλησε να κάνει μία ιδιαίτερη αναφορά στον Αντώνη Καραγιαννίδη. Ο προπονητής δήλωσε ότι ο Καραγιαννίδης «έπαιξε εκπληκτικά» το διάστημα που αγωνίστηκε στον αγώνα. Ο κ. Μπαρτζώκας εκτιμά πραγματικά πολύ αυτό το γεγονός, ειδικά επειδή ο Καραγιαννίδης είναι ένας παίκτης που, με την παρουσία πέντε ψηλών στην ομάδα, δεν έχει συνήθως ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχής.

Ο προπονητής υπογράμμισε τη σημασία για έναν παίκτη να μπαίνει στον αγώνα με τη φιλοσοφία και τη σκέψη ότι «κάθε κατοχή είναι σημαντική». Περιέγραψε τον Αντώνη Καραγιαννίδη ως ένα παιδί που ξέρει πολύ καλά να πασάρει την μπάλα και να κινείται στον χώρο, ενώ παράλληλα είναι «μαχητικός». Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στην αναφορά του στον Καραγιαννίδη δίνοντάς του «ξεχωριστά συγχαρητήρια», παρόλο που, όπως δήλωσε, δεν συνηθίζει να το κάνει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta