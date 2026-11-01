Η ξεκαρδιστική ιστορία του Φώτη Ιωαννίδη με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο διεθνής επιθετικός, αποκάλυψε πρόσφατα μια ξεκαρδιστική ιστορία από την περίοδο που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό. Μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ, περιέγραψε έναν διάλογο που είχε με τον τότε προπονητή του, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά από ένα βράδυ υπερβολικού φαγητού που τον οδήγησε μέχρι το νοσοκομείο. Το περιστατικό συνδυάζει την ανησυχία για την υγεία του με μια χαρακτηριστική ατάκα του Σέρβου τεχνικού.

Το βράδυ της υπερβολής

Ο Ιωαννίδης εξήγησε πως εκείνη την περίοδο είχε αυξημένες διατροφικές ανάγκες. Αυτό οφειλόταν στη μυϊκή του μάζα και στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την απαραίτητη ενέργεια για τους αγώνες.

Ωστόσο, ένα βράδυ πριν από ένα παιχνίδι με τη Λαμία, ο ποδοσφαιριστής φαίνεται πως το παράκανε με την ποσότητα του φαγητού. Όπως περιέγραψε γελώντας, «ένα βράδυ πρέπει να έχω φάει 1,5 κιλό με μακαρόνια με κιμά, σίγουρα. Και εκείνο το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Είχα φάει και λίγο ρυζόγαλο μετά, off the record αυτό».

Η ανησυχία και η επίσκεψη στο νοσοκομείο

Η μεγάλη ποσότητα φαγητού είχε ως αποτέλεσμα ο Φώτης Ιωαννίδης να αισθανθεί έντονη ενόχληση. Αυτό τον ανησύχησε αρκετά, καθώς ένιωσε πόνο στο στήθος και δεν μπορούσε να κοιμηθεί, περίπου στις 1-2 το βράδυ.

Επειδή, όπως ανέφερε, είναι και αρρωστοφοβικός, αποφάσισε να ζητήσει ιατρική βοήθεια. «Λέω πρέπει να πάω σε ένα νοσοκομείο, θα πεθάνω, είμαι και αρρωστοφοβικός. Παίρνω τον γιατρό, πάμε στο νοσοκομείο», αποκάλυψε. Εκεί υποβλήθηκε σε εξετάσεις στην καρδιά και στους πνεύμονες, οι οποίες έδειξαν ότι ήταν μία χαρά. Το πρόβλημα αποδόθηκε σε κάτι με το στομάχι, πιθανώς παλινδρόμηση.

Ο διάλογος με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Το περιστατικό δεν τελείωσε εκεί. Το επόμενο πρωί, ο Φώτης Ιωαννίδης έπρεπε να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας, έχοντας κοιμηθεί μόλις στις 05:00. Όταν έφτασε, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον πλησίασε για να μάθει πώς ήταν.

Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν χαρακτηριστικός. Ο Γιοβάνοβιτς τον ρώτησε: «Καλημέρα αγκόρι μου, πώς είσαι;» Ο Ιωαννίδης απάντησε «Καλά του λέω coach». Τότε, ο Σέρβος προπονητής του είπε με τον δικό του τρόπο: «Πόσο έφαγες ρε π@@@@ γαμ@@@@;»

Η ιστορία του πρώην αρχηγού του Παναθηναϊκού προκάλεσε γέλια, με τον ίδιο να θυμάται με ιδιαίτερη διάθεση αυτή τη στιγμή από τη συνεργασία του με τον Γιοβάνοβιτς. Το περιστατικό είχε ως πρωταγωνιστές ένα τεράστιο πιάτο μακαρόνια με κιμά και μια ατάκα που ο Ιωαννίδης δεν ξέχασε ποτέ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr