Πώς έστηνε αγώνες ο επικεφαλής ΜΚΟ: Εμπλοκή διαιτητή και ποσά για γκολ και κάρτες

Συγκεκριμένη μεθοδολογία φέρεται να ακολουθούσε ένας 37χρονος, επικεφαλής ΜΚΟ, ο οποίος κατηγορείται για απάτη εις βάρος πολιτών και για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Ο ίδιος, ο οποίος διατελεί και ποδοσφαιρικός παράγοντας σε τοπική ομάδα της Πιερίας, φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην επιλογή διαιτητών που θα ευνοούσαν συγκεκριμένες ομάδες.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, ο 37χρονος πραγματοποίησε 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις σε αγώνες του συγκεκριμένου συλλόγου, αρκετές από τις οποίες αφορούσαν ακόμη και την ήττα του. Από αυτές τις ενέργειες, φέρεται να αποκόμισε κέρδη χιλιάδων ευρώ.

Ο ρόλος του 37χρονου παράγοντα και η μεθοδολογία

Ο 37χρονος φέρεται να ενημέρωνε εκ των προτέρων συνεργάτες και πρόσωπα του περιβάλλοντός του για τους ορισμούς των διαιτητών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, συζητούσε την καταβολή χρημάτων για συγκεκριμένες διαιτητικές αποφάσεις, προκειμένου να επηρεάσει την έκβαση των αναμετρήσεων.

Η επιλογή των διαιτητών αποτελούσε βασικό κομμάτι της δράσης του, με στόχο την εξασφάλιση ευνοϊκών αποτελεσμάτων για τις ομάδες που υποστήριζε ή στις οποίες είχε στοιχηματίσει.

Η υπόθεση αγώνα στην Κεντρική Μακεδονία

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση ενός αγώνα που διεξήχθη στα μέσα Σεπτεμβρίου για το πρωτάθλημα ομάδων της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο 37χρονος φέρεται να είχε επικοινωνία με διοικητικό παράγοντα ομάδας, ο οποίος είναι ένας εκ των συλληφθέντων, με αντικείμενο τον ορισμό του διαιτητή που, σύμφωνα με τη συνομιλία τους, θα φρόντιζε για τη νίκη της ομάδας.

Μάλιστα, αντίπαλος θα ήταν σύλλογος στον οποίο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του 37χρονου, είχε επενδύσει 200.000 ευρώ. Στη συνέχεια, επικοινώνησε και με παράγοντα της αντίπαλης ομάδας, ο οποίος εξέφρασε τις ανησυχίες του για τον ορισμό του 35χρονου διαιτητή. Την ίδια στιγμή, ενημέρωσε τον αδελφό του, αλλά και έναν αστυνομικό με τον οποίο συνομιλούσε, ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής θα διηύθυνε την αναμέτρηση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η επιλογή του διαιτητή είχε προηγηθεί από συνάντηση του 37χρονου με τον 43χρονο συλληφθέντα πρόεδρο επιτροπής που ασχολείται με θέματα διαιτησίας στο τοπικό ποδόσφαιρο. Εκεί φέρεται να είχε εκφράσει την πρόθεσή του να καταβάλει 300 ευρώ, καθώς και επιπλέον 300 ευρώ εφόσον συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας αντίκριζαν την κόκκινη κάρτα. Οι επικοινωνίες του φέρονται να συνεχίστηκαν και με ποδοσφαιριστές της ομάδας που υποστήριζε, ενώ εμφανίζεται να είχε εκφράσει αντιρρήσεις για τη βιντεοσκόπηση του αγώνα, υπό τον φόβο μήπως ο διαιτητής άλλαζε στάση. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με σκορ 2-1.

Αγωνιστική περίοδος 2024-2025 και στοιχηματισμός

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025, ο 37χρονος φέρεται να πραγματοποίησε συνολικά 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις. Οι τοποθετήσεις αυτές αφορούσαν αγώνες του συγκεκριμένου συλλόγου με τον οποίο είχε σχέση, και σε αρκετές περιπτώσεις πόνταρε στην ήττα του.

Αυτή η συστηματική στοιχηματική δραστηριότητα, η οποία συνδυαζόταν με τη φερόμενη χειραγώγηση των αγώνων μέσω των διαιτητικών ορισμών, του απέφερε κέρδη που ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ.

Η περίπτωση του αγώνα Super League Κ19

Μια άλλη περίπτωση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία αφορά έναν αγώνα της Super League Κ19, ο οποίος διεξήχθη προς τα τέλη Σεπτεμβρίου και έληξε με σκορ 3-2. Ο 37χρονος φέρεται να είχε προτείνει σε έναν αστυνομικό, με τον οποίο συνομιλούσε, να ποντάρει στο «over 2,5» γκολ.

Διαιτητής της συγκεκριμένης αναμέτρησης ήταν ο 35χρονος συλληφθείς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 37χρονος φέρεται να πόνταρε ποσό μεταξύ 1.400 και 1.500 ευρώ, αποκομίζοντας κέρδη από την επιτυχή πρόβλεψη του αποτελέσματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko