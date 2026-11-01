Βεζένκοφ: «Κάναμε τη δουλειά, γι' αυτό έχουμε μεγάλο βάθος»

Ο Ολυμπιακός σημείωσε ακόμα μία νίκη στη συλλογή του, επικρατώντας του Περιστερίου στη Sunel Arena για την 5η αγωνιστική της GBL. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για την αναμέτρηση, εστιάζοντας στο βάθος του ρόστερ της ομάδας του και την πνευματική συγκέντρωση που επιδεικνύουν οι παίκτες. Η ομάδα του Πειραιά έφτασε έτσι στο 5/5 στο πρωτάθλημα, ολοκληρώνοντας μια εβδομάδα με τρεις συνεχόμενες νίκες.

Η νίκη επί του Περιστερίου

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εύκολο έργο απέναντι στο Περιστέρι, παίρνοντας άνετα τη νίκη με τελικό σκορ 91-62. Ο Σάσα Βεζένκοφ, μιλώντας στο ΣΠΟΡ ΦΜ TV, τόνισε την προσέγγιση και την πνευματική συγκέντρωση που επέδειξε η ομάδα του, χαρακτηρίζοντας το Περιστέρι ως μια πολύ καλή ομάδα.

«Ξέραμε ποιον αντιμετωπίζουμε. Μπήκαμε δυνατά και δεν τους αφήσαμε περιθώριο», δήλωσε ο Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την εβδομάδα με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, μια επίδοση που επιβεβαιώνει την καλή του φόρμα και την αποτελεσματικότητά του στο παρκέ.

Το βάθος του ρόστερ και η προσέγγιση της ομάδας

Ο Βεζένκοφ στάθηκε ιδιαίτερα στο βάθος του ρόστερ του Ολυμπιακού, υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι που επιτρέπει στην ομάδα να «κάνει τη δουλειά». «Κάναμε τη δουλειά, τελειώσαμε την εβδομάδα με 3 στα 3 και τώρα θα ξεκουραστούμε και θα προετοιμαστούμε για τη συνέχεια. Γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλο βάθος για να γίνεται η δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τον ίδιο, η θέση που θα παίζει κάποιος στο παρκέ δεν έχει σημασία, αρκεί να βρίσκεται μέσα στον αγώνα. Αυτή η φιλοσοφία δείχνει την ομαδικότητα και την αφοσίωση των παικτών, οι οποίοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν από οποιοδήποτε πόστο τους ζητηθεί.

Η σημασία της υγείας και της ομαδικότητας

Ο Σάσα Βεζένκοφ τόνισε την ανάγκη για υγεία όλων των παικτών, καθώς και την απαίτηση ο καθένας να κάνει το «βήμα παραπάνω». «Θέλουμε όλοι να είμαστε υγιείς, όλοι πρέπει να κάνουν το βήμα παραπάνω», είπε, αναδεικνύοντας τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση.

Η ομαδικότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας του Ολυμπιακού, με τον Βεζένκοφ να επισημαίνει ότι «είμαστε μια ομάδα και θέλουμε όλοι να παίζουμε». Αυτή η αίσθηση της συλλογικότητας είναι εμφανής και στις προπονήσεις, όπου, όπως είπε, «το αντιλαμβανόμαστε και χαίρεται ο ένας για τον άλλο». Παρόλο που οι ευκαιρίες στο πρωτάθλημα δεν είναι πάντα πολλές για όλους, τα παιδιά εργάζονται σκληρά και έχουν το μέλλον μπροστά τους, με το σημαντικότερο να είναι η συνέχιση της δουλειάς.

Η επόμενη πρόκληση στην Ευρωλίγκα

Παρά την ικανοποίηση για τις πρόσφατες επιτυχίες, ο Βεζένκοφ έστρεψε το βλέμμα στην επόμενη δύσκολη αναμέτρηση. «Τα καταφέρνουμε καλά, αλλά την Παρασκευή έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρωλίγκα», δήλωσε.

Η αναμέτρηση αυτή θα φέρει τον Ολυμπιακό αντιμέτωπο με τον Ερυθρό Αστέρα, μια ομάδα που βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι είναι πλέον η προτεραιότητα, μετά την απαραίτητη ξεκούραση.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta