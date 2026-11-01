Η ΑΕΚ με τον κόσμο της στην Ουγγαρία για το BCL

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε μια περίοδο με διαδοχικές αγωνιστικές υποχρεώσεις και ετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση στο Basketball Champions League (BCL). Η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει τη Φάλκο-Βουλκάνο Ενέργκια Σζομπαθέλι στην Ουγγαρία, ένα παιχνίδι που κρίνεται εξόχως σημαντικό για την πορεία της στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι κιτρινόμαυροι θα έχουν την υποστήριξη των φιλάθλων τους, καθώς η ΚΑΕ ΑΕΚ έχει ήδη παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στην Ουγγαρία

Η ομάδα της ΑΕΚ μετράει αντίστροφα για τον αγώνα του BCL, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία των κιτρινόμαυρων στη διοργάνωση, καθώς οι υποχρεώσεις της ομάδας είναι διαδοχικές σε αυτή τη φάση της αγωνιστικής σεζόν. Η «Ένωση» καλείται να δώσει έναν δύσκολο εκτός έδρας αγώνα απέναντι στη Φάλκο-Βουλκάνο Ενέργκια Σζομπαθέλι, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα ενισχύσει τις ελπίδες της για την πρόκριση ή την καλύτερη δυνατή θέση.

Το παιχνίδι θα φιλοξενηθεί στην Schaeffler Arena Savaria, μια έδρα όπου η ΑΕΚ θα επιδιώξει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική. Η σημασία του αγώνα υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι κάθε αναμέτρηση στο BCL μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συνέχεια της ομάδας στη διοργάνωση, καθιστώντας την προσεχή αναμέτρηση στην Ουγγαρία ένα κομβικό σημείο για την πορεία της ΑΕΚ.

Η στήριξη του κόσμου στο πλευρό της ομάδας

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για εκτός έδρας αγώνα, η ΑΕΚ δεν θα είναι μόνη της στην Ουγγαρία. Οι κιτρινόμαυροι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας, προσφέροντας την απαραίτητη ώθηση. Η ΚΑΕ ΑΕΚ έχει φροντίσει να ενημερώσει τους υποστηρικτές της για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στις εξέδρες της Schaeffler Arena Savaria.

Η παρουσία του κόσμου σε τέτοιες κρίσιμες εκτός έδρας αναμετρήσεις θεωρείται πάντα σημαντική για την ψυχολογία των παικτών και την συνολική εικόνα της ομάδας. Η «Ένωση» υπολογίζει στην υποστήριξη των φιλάθλων της, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Ουγγαρία για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της ΑΕΚ απέναντι στη Φάλκο-Βουλκάνο Ενέργκια Σζομπαθέλι.

Διαδικασία αγοράς εισιτηρίων

Η ΚΑΕ ΑΕΚ έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, η προμήθεια των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Φάλκο-Βουλκάνο Ενέργκια Σζομπαθέλι πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πώλησης. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει την ομαλή και οργανωμένη διάθεση των θέσεων για τους υποστηρικτές της ομάδας.

Τα εισιτήρια που διατίθενται αφορούν συγκεκριμένα τον τομέα D1 της Schaeffler Arena Savaria, παρέχοντας έτσι ένα συγκεκριμένο σημείο συγκέντρωσης για τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Η ηλεκτρονική πώληση έχει ήδη ξεκινήσει, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εξασφαλίσουν εγκαίρως το εισιτήριό τους για το σημαντικό παιχνίδι στην Ουγγαρία.

Προθεσμίες και επιτόπια διάθεση

Όσον αφορά τις προθεσμίες, η ηλεκτρονική πώληση των εισιτηρίων θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00. Είναι σημαντικό για τους φιλάθλους να ολοκληρώσουν την αγορά τους εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, ώστε να μην χάσουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Η συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα αποτελούν την τελική προθεσμία για την online προμήθεια των εισιτηρίων.

Ωστόσο, για όσους δεν προλάβουν την ηλεκτρονική διάθεση ή προτιμούν την αγορά την τελευταία στιγμή, υπάρχει και η δυνατότητα προμήθειας εισιτηρίων ανήμερα του αγώνα. Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από τις 17:00 έως τις 18:30, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Αυτή η επιλογή προσφέρει μια εναλλακτική λύση για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στην Ουγγαρία.

Με πληροφορίες από: Athletiko