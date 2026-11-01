Ο Εστεμπάν Οκόν απαντά για την απομάκρυνσή του από τη Haas και διαψεύδει ισχυρισμούς για σωματική βία

Ο Γάλλος οδηγός Εστεμπάν Οκόν έδωσε τη δική του απάντηση στα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν μετά την απομάκρυνσή του από το Grand Prix του Μεξικού. Ο Οκόν παραδέχθηκε ότι υπήρξε μια διαφωνία μέσα στην ομάδα Haas το βράδυ της Παρασκευής, ωστόσο διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε αναφορά για χρήση σωματικής βίας. Η τοποθέτησή του έγινε μετά τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου, αρκετές ώρες αφότου ανακοινώθηκε η αιφνιδιαστική αντικατάστασή του.

Η αιφνιδιαστική απομάκρυνση από το Grand Prix του Μεξικού

Ο Εστεμπάν Οκόν δεν θα συμμετάσχει στο Grand Prix του Μεξικού, καθώς η Haas F1 Team αποφάσισε την απομάκρυνσή του από το αγωνιστικό τριήμερο. Η ομάδα προχώρησε στην αιφνιδιαστική αντικατάστασή του από τον Ρίο Χιρακάβα, χωρίς ωστόσο να δώσει επίσημες εξηγήσεις για τους λόγους αυτής της απόφασης. Η έλλειψη αιτιολόγησης άφησε ανοιχτά πολλά ερωτήματα τόσο για τα γεγονότα που προηγήθηκαν όσο και για τη μελλοντική πορεία της συνεργασίας του Γάλλου οδηγού με την ομάδα.

Η απόφαση της Haas να μην διευκρινίσει τους λόγους της αντικατάστασης του Οκόν οδήγησε σε έντονη φημολογία και εικασίες σχετικά με το παρασκήνιο της εξέλιξης. Ο ίδιος ο οδηγός επέλεξε να απαντήσει στα δημοσιεύματα, επιβεβαιώνοντας ένα μέρος των πληροφοριών, αλλά διαψεύδοντας κατηγορηματικά άλλα.

Η επίσημη τοποθέτηση του Εστεμπάν Οκόν

Ο Εστεμπάν Οκόν επέλεξε να τοποθετηθεί επίσημα μέσω των λογαριασμών του στα social media, επιβεβαιώνοντας ότι υπήρξε μια συζήτηση με τους εμπλεκομένους το βράδυ της Παρασκευής. Στη δήλωσή του, ο Γάλλος οδηγός ανέφερε: «Μετά την πρόσφατη απόφαση της Haas F1 Team, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι δεν θα συμμετάσχω στο GP Μεξικού αυτού του αγωνιστικού τριημέρου, θέλω να τοποθετηθώ επισήμως για ορισμένα δημοσιεύματα και εικασίες γύρω από την κατάσταση».

Συνεχίζοντας, ο Οκόν παραδέχθηκε: «Χθες το βράδυ, μια διαφορά απόψεων οδήγησε σε συζήτηση με τους εμπλεκομένους. Παρότι αναγνωρίζω ότι αυτό συνέβη, απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε δημοσιεύματα ή ισχυρισμούς υποδηλώνουν ότι χρησιμοποιήθηκε οποιαδήποτε μορφή σωματικής βίας για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς». Ο οδηγός τόνισε επίσης: «Καταδικάζω έντονα τη βία σε όλες τις μορφές της και πιστεύω ακράδαντα ότι οι διαφωνίες πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται με επαγγελματισμό, σεβασμό και αμοιβαία κατανόηση».

Ο Οκόν ζήτησε επίσης να αποφευχθούν οι εικασίες όσο το ζήτημα βρίσκεται υπό διαχείριση, δηλώνοντας ότι νεότερη ενημέρωση θα δοθεί εν ευθέτω χρόνω. Η δήλωσή του αυτή ήρθε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, τουλάχιστον όσον αφορά την άρνηση της χρήσης βίας, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί αναλυτικά στο περιεχόμενο της συζήτησης που προηγήθηκε.

Το ρεπορτάζ της L’Equipe και η διάψευση του οδηγού

Στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων βρέθηκε ένα ρεπορτάζ της γαλλικής L’Equipe, το οποίο υποστήριζε ότι η συνάντηση του Εστεμπάν Οκόν με τον επικεφαλής της Haas, Αγιάο Κομάτσου, «ολοκληρώθηκε απότομα, ίσως ακόμη και με σωματική αντιπαράθεση». Αυτή ακριβώς την εκδοχή των γεγονότων διέψευσε κατηγορηματικά ο Γάλλος οδηγός με την επίσημη ανακοίνωσή του.

Ο Οκόν, αν και παραδέχθηκε τη διαφωνία και τη συζήτηση, θέλησε να διαχωρίσει τη θέση του από οποιουσδήποτε ισχυρισμούς για σωματική βία, τονίζοντας την ανάγκη για επαγγελματισμό και σεβασμό στην επίλυση των διαφορών. Η διάψευση αυτή ήρθε ως άμεση απάντηση στις συγκεκριμένες αναφορές που είχαν κυκλοφορήσει, προσπαθώντας να αποκαταστήσει την αλήθεια γύρω από το περιστατικό.

Το πλαίσιο της έντασης στην ομάδα

Η διαφωνία που οδήγησε στη συζήτηση το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, φέρεται να αφορούσε την ένταση για τα ελαστικά και τη στάση του επικεφαλής της Haas, Αγιάο Κομάτσου. Αυτή η διαφορά απόψεων, την οποία παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Εστεμπάν Οκόν στη δήλωσή του, αποτέλεσε το έναυσμα για τις εξελίξεις που οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από το Grand Prix του Μεξικού.

Η ομάδα Haas δεν έχει προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις σχετικά με το περιστατικό ή τους λόγους της αντικατάστασης του οδηγού, αφήνοντας την επίσημη τοποθέτηση του Οκόν ως τη μοναδική πηγή πληροφοριών για το τι συνέβη. Η αναμονή για νεότερες ενημερώσεις παραμένει, καθώς το ζήτημα βρίσκεται ακόμα υπό διαχείριση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta