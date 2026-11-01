Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής 1 Νοεμβρίου 2026: Ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ και πλούσιο πρόγραμμα

Η Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026 υπόσχεται πλούσιο τηλεοπτικό αθλητικό θέαμα για τους φίλους του αθλητισμού. Στο επίκεντρο βρίσκεται το μεγάλο ντέρμπι της Super League, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης σημαντικές αναμετρήσεις από την ελληνική Basket League, την Super League 2, καθώς και ενδιαφέρουσες μάχες από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Τα ντέρμπι της Super League

Το βράδυ της Κυριακής είναι αφιερωμένο στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, με δύο δυνατές αναμετρήσεις να ξεχωρίζουν. Στις 19:30, οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν το ντέρμπι της Super League, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΙ και το ΣΠΟΡ FM TV 1, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού.

Νωρίτερα, στις 19:00, ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με τον Αστέρα Τρίπολης σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο αγώνας αυτός θα είναι διαθέσιμος για παρακολούθηση μέσα από τη συχνότητα του Nova Sports Prime. Επιπλέον, στις 17:00, ο Άρης θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό σε μία ακόμη αναμέτρηση του ελληνικού πρωταθλήματος, η οποία θα μεταδοθεί από το Nova Sports 2. Στις 18:00, ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ, με τη μετάδοση να γίνεται από το Magenta Sport 1 League.

Η δράση στην Basket League (GBL)

Το μπάσκετ έχει επίσης την τιμητική του την Κυριακή, με αναμετρήσεις από την ελληνική Basket League (GBL). Στις 13:00, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί το Περιστέρι Betsson Stoiximan, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από το ΣΠΟΡ FM TV 1.

Αργότερα το απόγευμα, στις 17:00, ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό σε ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι της GBL. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα είναι διαθέσιμη για τους τηλεθεατές μέσω των καναλιών ΣΚΑΙ και ΣΠΟΡ FM TV 2.

Ελληνικό ποδόσφαιρο: Από τη Super League 2 μέχρι το γυναικείο

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει και αγώνες από τις μικρότερες κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς και από το γυναικείο πρωτάθλημα. Στις 12:30, η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΚ σε αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών, με τη μετάδοση να γίνεται από την ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2. Την ίδια ώρα, στις 12:30, η ΑΕΛ Novibet θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό Β' στο πλαίσιο της Greek Superbet League 2, με τη μετάδοση να γίνεται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στις 14:45, ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει τη Μαρκό για την Greek Superbet League 2, με τη μετάδοση να γίνεται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Την ίδια ώρα, η αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Πανσερραϊκό θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2.

Διεθνείς αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο

Το διεθνές ποδοσφαιρικό πρόγραμμα είναι εξίσου πλούσιο, με αγώνες από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το βράδυ, στις 21:45, η Γιουβέντους θα αντιμετωπίσει τη Νάπολι σε ένα μεγάλο ντέρμπι της ιταλικής Serie A, το οποίο θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1.

Νωρίτερα, στις 14:30, θα διεξαχθούν δύο αγώνες για την Bundesliga 2: η Γκρόιτερ Φιρτ θα αναμετρηθεί με το Κίελο στο Novasports Start, ενώ η Ζανκτ Πάουλι θα υποδεχθεί τη Νυρεμβέργη στο Novasports 3HD. Στις 15:00, η Χετάφε θα αντιμετωπίσει τη Σεβίλλη για τη LaLiga EA Sports, με τη μετάδοση να γίνεται από το Magenta Sport 3 League. Την ίδια ώρα, η Φόλκερκ θα αναμετρηθεί με τη Σέλτικ στο πλαίσιο της William Hill Scottish Premiership, με τη μετάδοση από το Magenta Sport 9.

Διεθνές μπάσκετ και άλλα πρωταθλήματα

Εκτός από το ποδόσφαιρο, το διεθνές πρόγραμμα περιλαμβάνει και αγώνες μπάσκετ από σημαντικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στις 13:30, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Μπούργκος για την ACB Liga Endesa, με τη μετάδοση να γίνεται από το Magenta Sport 4.

Λίγο αργότερα, στις 14:30, η Φενέρμπαχτσε θα υποδεχθεί την Τόφας στο πλαίσιο της Turkish Basketball Super League, με τη μετάδοση να είναι διαθέσιμη από το Magenta Sport 8.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta