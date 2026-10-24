Σπανούλης: «Δεν εφησυχάζουμε και πάμε με την αλήθεια»

Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά την έκτη συνεχόμενη νίκη του Άρη σε Ελλάδα και Ευρώπη, μίλησε για την πορεία της ομάδας του, εξηγώντας τους λόγους της επικράτησης επί της Μυκόνου. Ο προπονητής τόνισε τη φιλοσοφία που διέπει την ομάδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ειλικρίνεια και αλήθεια, χωρίς εφησυχασμό ή απογοήτευση, στοιχεία που αποτελούν τον πυρήνα της προσέγγισής του.

Η έκτη συνεχόμενη νίκη και η φιλοσοφία της ομάδας

Ο Άρης κατάφερε να σημειώσει την έκτη συνεχόμενη νίκη του, ένα εντυπωσιακό σερί επιτυχιών που εκτείνεται τόσο σε αγώνες εντός Ελλάδας όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παρά το θετικό αυτό αποτέλεσμα, ο Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε τη θέση του στο συνδρομητικό κανάλι, δηλώνοντας ότι η ομάδα του δεν πρέπει να εφησυχάζει από τις επιτυχίες. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει λόγος για απογοήτευση όταν τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά, διατηρώντας μια ισορροπημένη οπτική.

Η προσέγγιση του προπονητή βασίζεται στην «αλήθεια και την ειλικρίνεια του ενός απέναντι στον άλλον», μια αρχή που θεωρεί θεμελιώδη για την ανάπτυξη και τη συνοχή της ομάδας. Αυτή η δήλωση έγινε σε συνέχεια ερώτησης που αφορούσε τα σκληρά λόγια που είχε χρησιμοποιήσει ο ίδιος μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Καρδίτσα, δείχνοντας μια σταθερή στάση απέναντι στις επιτυχίες και τις αποτυχίες και μια προσήλωση σε συγκεκριμένες αξίες.

Ανάλυση της επικράτησης επί της Μυκόνου

Αναφερόμενος ειδικότερα στη νίκη επί της Μυκόνου, ο Βασίλης Σπανούλης επεσήμανε ότι η ομάδα του αγωνίστηκε καλά καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, με εξαίρεση ένα πεντάλεπτο διάστημα στο πρώτο ημίχρονο, όπου υπήρξε μια μικρή κάμψη στην απόδοση. Η ανάλυση του προπονητή επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένους στατιστικούς τομείς που, κατά την άποψή του, εξηγούν πλήρως την επικράτηση του Άρη και την εικόνα που παρουσίασε στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα, ο Άρης ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 25 ασίστ, ένα στοιχείο που υποδηλώνει την άριστη κυκλοφορία της μπάλας, την ομαδικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των παικτών στην επίθεση, δημιουργώντας ευκαιρίες για εύκολους πόντους. Παράλληλα, η ομάδα του Σπανούλη κατέγραψε 14 κλεψίματα, ασκώντας συνεχή πίεση στον αντίπαλο και διακόπτοντας τις επιθέσεις του, αναγκάζοντας τη Μύκονο να υποπέσει σε 23 λάθη. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν την αποτελεσματική αμυντική λειτουργία και την ικανότητα του Άρη να εκμεταλλεύεται τα λάθη του αντιπάλου.

Ο προπονητής σημείωσε ότι η ομάδα ήταν «σωστή στο παιχνίδι της», δείχνοντας υψηλό επίπεδο απόδοσης τόσο στην άμυνα, όπου υπήρχε συνέπεια και συγκέντρωση, όσο και στην επίθεση, όπου η μπάλα κυκλοφόρησε με επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Οι τρεις αυτοί τομείς της στατιστικής – οι πολλές ασίστ, τα κλεψίματα και τα αναγκαστικά λάθη του αντιπάλου – αποτέλεσαν, σύμφωνα με τον ίδιο, τους βασικούς παράγοντες για την επίτευξη της νίκης.

Η πορεία βελτίωσης και η ετοιμότητα του Άρη

Σχετικά με το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας του, ο Βασίλης Σπανούλης εξήγησε ότι είναι δύσκολο για μια νέα ομάδα, όπως ο φετινός Άρης, να φτάσει στο ψηλότερο σημείο της απόδοσής της ήδη από τον Οκτώβριο. Τόνισε ότι η διαδικασία της βελτίωσης είναι συνεχής και απαιτεί χρόνο, ειδικά σε αυτή τη φάση της αγωνιστικής περιόδου, όπου οι παίκτες ακόμα προσαρμόζονται και δουλεύουν πάνω στις αρχές του προπονητή.

Η ομάδα «συνεχίζει να χτίζεται» μέσα από τις καθημερινές προπονήσεις, όπου γίνεται συστηματική δουλειά σε τακτικό και τεχνικό επίπεδο. Επιπλέον, η εξέλιξη προκύπτει και μέσα από την εμπειρία των αγώνων, τόσο των νικηφόρων όσο και των ηττημένων, καθώς κάθε παιχνίδι προσφέρει μαθήματα και ευκαιρίες για διόρθωση. Στόχος είναι η σταδιακή και διαρκής βελτίωση καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ώστε ο Άρης να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο απόδοσης και να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό πρόσωπο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta