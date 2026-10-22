Ο Γιάννης Πρετεντέρης, γνωστός για το καυστικό του ύφος, σχολίασε με σατιρική διάθεση τις πρόσφατες αποκαλύψεις που αφορούν ένα σκάνδαλο στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Οι δηλώσεις του έγιναν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, λίγο πριν η δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου παρουσιάσει το σχετικό ρεπορτάζ. Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε με χιούμορ στις οικονομικές πτυχές της υπόθεσης, προκαλώντας διάλογο στο πλατό.

Το καυστικό σχόλιο για τους διαιτητές

Ειδικότερα, ο Γιάννης Πρετεντέρης εξέφρασε την απορία του για τις επαγγελματικές επιλογές που έγιναν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς γιατί δεν γίναμε διαιτητές του μπάσκετ;». Η δήλωση αυτή ήρθε ως αντίδραση στις πληροφορίες που είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση. Ο δημοσιογράφος συνέχισε την τοποθέτησή του, υπογραμμίζοντας με ειρωνικό τρόπο τα φερόμενα οικονομικά οφέλη που θα μπορούσε να είχε κάποιος από μια τέτοια θέση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πρετεντέρης ανέφερε: «Έπρεπε να γίνουμε διαιτητές του μπάσκετ, να έχουμε 900 χιλιάδες σπίτι μας, σε μετρητά. Τι κουταμάρα κάναμε!». Με αυτή την ατάκα, ο δημοσιογράφος θέλησε να τονίσει, μέσω της υπερβολής και της σάτιρας, το μέγεθος των αποκαλύψεων που είχαν προκύψει για το σκάνδαλο που συγκλονίζει τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Οι δηλώσεις του έγιναν αντικείμενο συζήτησης στο στούντιο.

Οι αντιδράσεις των συναδέλφων του

Οι σατιρικές παρατηρήσεις του Γιάννη Πρετεντέρη δεν έμειναν αναπάντητες από τους συναδέλφους του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η Ράνια Τζίμα, παρούσα στον διάλογο, απάντησε στον δημοσιογράφο, λέγοντας με νόημα: «Εσείς που ξέρετε από μπάσκετ…». Η απάντηση αυτή υποδήλωνε μια αναγνώριση της γνώσης του κ. Πρετεντέρη για το άθλημα, αλλά και ίσως μια ειρωνική διάθεση απέναντι στα σχόλιά του.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Παύλος Τσίμας, ο οποίος σχολίασε από τη δική του πλευρά την επιλογή επαγγέλματος. Ο κ. Τσίμας δήλωσε: «Εμείς δεν θέλαμε ποτέ να γίνουμε διαιτητές, θέλαμε να παίζουμε». Με αυτή την τοποθέτηση, ο Παύλος Τσίμας διαφοροποιήθηκε από την αρχική σκέψη του Γιάννη Πρετεντέρη, εκφράζοντας μια προτίμηση για την ενεργό συμμετοχή στο παιχνίδι, αντί για τον ρόλο του διαιτητή.

Η συνέχεια του σατιρικού διαλόγου

Ο Γιάννης Πρετεντέρης, διατηρώντας το ίδιο σατιρικό ύφος, δεν άφησε ασχολίαστη την παρέμβαση του Παύλου Τσίμα. Συνέχισε τον διάλογο, επεκτείνοντας την αρχική του σκέψη για την πιθανή ενασχόληση με τη διαιτησία. Ο δημοσιογράφος πρότεινε μάλιστα στον συνάδελφό του να τον συμπεριλάβει σε αυτό το υποθετικό σενάριο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πρετεντέρης δήλωσε ότι θα έπαιρνε και τον Παύλο Τσίμα ως δεύτερο διαιτητή, ώστε να μοιράζονται τα χρήματα. Αυτή η πρόταση ενίσχυσε περαιτέρω τον καυστικό τόνο της συζήτησης, αναδεικνύοντας με χιουμοριστικό τρόπο τις φερόμενες οικονομικές πτυχές της υπόθεσης που είχε αναδειχθεί στον χώρο του μπάσκετ. Ο διάλογος αυτός έλαβε χώρα σε ζωντανή μετάδοση, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στο δελτίο ειδήσεων.

Το πλαίσιο των δηλώσεων

Όλες αυτές οι ατάκες και ο διάλογος μεταξύ των δημοσιογράφων ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA. Το χρονικό πλαίσιο των σχολίων ήταν οι καταθέσεις και οι αποκαλύψεις που σχετίζονται με την υπόθεση του σκανδάλου στον χώρο του μπάσκετ. Οι πληροφορίες αυτές είχαν προκύψει από επίσημες διαδικασίες και είχαν απασχολήσει την επικαιρότητα.

Η συζήτηση στο στούντιο, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Πρετεντέρη, αποτέλεσε έναν τρόπο να σχολιαστεί με διαφορετικό πρίσμα μια σοβαρή υπόθεση που είχε αναστατώσει τον ελληνικό αθλητισμό. Οι δηλώσεις του κ. Πρετεντέρη, αν και σατιρικές, αντανακλούσαν το κλίμα που είχε δημιουργηθεί γύρω από τις αποκαλύψεις για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta