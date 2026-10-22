Ο Ταμπόρδα μετά το 5-1 του Παναθηναϊκού: «Εμείς κάναμε εύκολο το ματς»

Ο Βισέντε Ταμπόρδα, ένας από τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, μίλησε μετά την εντυπωσιακή επικράτηση της ομάδας του επί της Καϊράτ Αλμάτι με σκορ 5-1. Ο ίδιος ανέφερε πως οι «πράσινοι» ήταν αυτοί που με την απόδοσή τους κατέστησαν εύκολο τον αγώνα, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που προέκυψαν πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Η νίκη αυτή ήρθε στο Καζακστάν και αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία για τον Παναθηναϊκό στην League Phase του Conference League.

Η σαρωτική επικράτηση στο Καζακστάν

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία σαρωτική εμφάνιση στον αγώνα του Conference League, επικρατώντας της Καϊράτ Αλμάτι με το ευρύ σκορ 5-1. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι, στο Καζακστάν, όπου οι «πράσινοι» έδειξαν την αγωνιστική τους ανωτερότητα από την αρχή μέχρι το τέλος.

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το δύο στα δύο στην League Phase της διοργάνωσης, εδραιώνοντας τη θέση του και δείχνοντας τις δυνατότητές του. Η ομάδα κατάφερε να διατηρήσει την ίδια ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του ματς, κάτι που συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη του εντυπωσιακού αυτού αποτελέσματος.

Οι δηλώσεις του Βισέντε Ταμπόρδα

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βισέντε Ταμπόρδα μίλησε στην κάμερα του Magenta TV, σχολιάζοντας την εξέλιξη της αναμέτρησης. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού υπογράμμισε ότι το παιχνίδι δεν ήταν, στην πραγματικότητα, εύκολο, παρά το τελικό σκορ που το μαρτυρά.

Συγκεκριμένα, ο Ταμπόρδα αναφέρθηκε στις συνθήκες του ταξιδιού, δηλώνοντας: «Δεν ήταν εύκολο ματς, ήρθαμε από 7 ώρες πτήση, δεν είναι πάντα εύκολο να παρουσιαστείς όπως πρέπει μετά από ένα μεγάλο ταξίδι». Παρά την κόπωση και τις απαιτήσεις του ταξιδιού, η ομάδα κατάφερε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του αγώνα.

Ο ρόλος της απόδοσης στην επικράτηση

Ο Βισέντε Ταμπόρδα τόνισε ότι η απόδοση των «πρασίνων» ήταν αυτή που μετέτρεψε έναν δύσκολο αγώνα σε εύκολο. «Το κάναμε εύκολο το ματς και πήραμε με βάση την απόδοσή μας», δήλωσε, αναδεικνύοντας τη σημασία της αγωνιστικής παρουσίας και της προσπάθειας των παικτών στον αγωνιστικό χώρο.

Η διατήρηση της έντασης καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ήταν ένα κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Ο Παναθηναϊκός έδειξε συγκέντρωση και αποφασιστικότητα, επιβάλλοντας τον ρυθμό του και μην επιτρέποντας στην αντίπαλη ομάδα να απειλήσει ουσιαστικά.

Το γρήγορο γκολ και η προσωπική ικανοποίηση

Ο ίδιος ο Βισέντε Ταμπόρδα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό το γρήγορο γκολ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογία των «πρασίνων» και στην περαιτέρω εξέλιξη του παιχνιδιού.

Σχετικά με το προσωπικό του επίτευγμα, ο Ταμπόρδα εξέφρασε την ικανοποίησή του, αναφέροντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που σκόραρα». Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει ότι η συλλογική επιτυχία υπερτερεί της ατομικής, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «πιο σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το ομαδικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τον Παναθηναϊκό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta