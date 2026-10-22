Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων μπάσκετ: Καταγγελίες για τον πρόεδρο της ΕΟΚ

Νέες αποκαλύψεις και κρίσιμες μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το μεγάλο σκάνδαλο των στημένων αγώνων μπάσκετ που ταλανίζει το ελληνικό μπάσκετ. Το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας φέρνει στο φως νέα, επιβαρυντικά στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος και τον Β. Λιόλιο. Ένας από τους βασικούς μάρτυρες, επιχειρηματίας και πρόεδρος ομάδας της Β’ κατηγορίας, προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες που εμπλέκουν τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Ευάγγελο Λιόλιο.

Καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές

Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, έλαβε το ποσό των 50.000 ευρώ από τον τότε πρόεδρο του Προμηθέα, Ευάγγελο Λιόλιο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «οικονομική βοήθεια» για την ανέλιξη της ομάδας του. Το συγκεκριμένο ποσό, όπως δήλωσε ο μάρτυρας, δεν του ζητήθηκε ποτέ να επιστραφεί.

Στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, κληρώθηκε η κατηγορούμενη διαιτητής. Αυτή φέρεται να έλαβε 5.000 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλίσει τη νίκη της ομάδας του μάρτυρα, ως «ευχαριστώ» για την εξυπηρέτηση που είχε γίνει στον κ. Λιόλιο.

Επιπλέον, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι το 2016 έλαβε 100.000 ευρώ από τον Ευάγγελο Λιόλιο. Η συναλλαγή αυτή έγινε μέσω ενδιάμεσου τρίτου προσώπου, με τον όρο να παραιτηθεί από την προεδρία της ομάδας του. Σκοπός ήταν να ανοίξει ο δρόμος για την άνοδο του Προμηθέα στην Α’ κατηγορία, ομάδα στην οποία ηγούνταν τότε ο κατηγορούμενος.

Απαιτήσεις διαιτητών και πολυτελής διαβίωση

Από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας προκύπτει ότι οι απαιτήσεις των εμπλεκόμενων διαιτητών δεν περιορίζονταν μόνο σε χρηματικά ποσά. Υπήρχαν συγκεκριμένες «αξιώσεις» για πολυτελή διαβίωση και διαμονή τους σε πανάκριβα ξενοδοχεία.

Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα που έστειλε κατηγορούμενη διαιτητής σε επιχειρηματία, ο οποίος έχει προχωρήσει σε καταγγελία. Του ζήτησε να της κλείσει δωμάτιο σε πολυτελές ξενοδοχείο στο όνομά της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μπορείς να κανονίσεις για μένα να πάω στο …;». Η συγκεκριμένη κράτηση επιβεβαιώθηκε και επίσημα από την έρευνα ότι πραγματοποιήθηκε.

Αγώνες υπό διερεύνηση

Στο μικροσκόπιο του ανακριτή κ. Μέτου έχουν μπει παιχνίδια του Προμηθέα στα οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ιστορικές ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Οι αναμετρήσεις αυτές εκτείνονται σε βάθος χρόνου.

Συγκεκριμένα, αφορούν τα έτη 2018, 2021, 2024, 2025 και 2026, με την έρευνα να προσπαθεί να διαλευκάνει το εύρος της φερόμενης χειραγώγησης.

Αποδεικτικά μηνύματα για χειραγώγηση

Η προσπάθεια χειραγώγησης των αγώνων αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα γραπτά μηνύματα που περιλαμβάνονται στον φάκελο της δικογραφίας. Ένα απειλητικό μήνυμα από κατηγορούμενο επιχειρηματία αναφέρει: «Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χ…, θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου…».

Επίσης, σε σχέση με το στήσιμο του αγώνα Προμηθέας-Λαύριο, καταγράφεται μήνυμα του Μαυραγάνη προς διαιτητή: «Θέλουμε να κερδίσει ο Προμηθέας όσο πιο πολύ γίνεται στο ημίχρονο. Στο δεύτερο θα πάρεις οδηγίες».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr