Καταθέσεις «φωτιά» για σκάνδαλο στο μπάσκετ: Απειλές και εντολές για χειραγώγηση αγώνων

Νέες αποκαλύψεις από τη δικογραφία για το σκάνδαλο στο μπάσκετ φέρνουν στο φως παρασκηνιακές μεθοδεύσεις που φέρονται να γίνονταν για το στήσιμο των αγώνων. Σύμφωνα με κατάθεση που αποκαλύπτεται, ο Γ. Μαυραγάνης φέρεται να απείλησε ότι το Μαρούσι, το Λαύριο και η Χαλκίδα «θα έχουν μεγάλο πρόβλημα φέτος», ενώ αναφέρεται και εμπλοκή του Β. Λιόλιου.

Οι καταθέσεις περιγράφουν λεπτομερώς περιστατικά όπου δίνονταν εντολές σε διαιτητές για τη χειραγώγηση συγκεκριμένων αναμετρήσεων, με στόχο την ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ομάδων. Τα στοιχεία αυτά προσθέτουν νέα δεδομένα στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Οι απειλές του Γ. Μαυραγάνη και η κόντρα με το Μαρούσι

Σύμφωνα με την κατάθεση που έχει έρθει στο φως, ο Γ. Μαυραγάνης φέρεται να κάλεσε τον διαιτητή Φ. Καλογερόπουλο στο γραφείο του για καφέ. Εκεί, του είπε ότι είχε ξεκινήσει μια κόντρα με τον Στασινόπουλο, πρόεδρο του Αμαρουσίου, επειδή πήρε τον προπονητή Η. Παπαθεοδώρου από τον Προμηθέα.

Ο Γ. Μαυραγάνης φέρεται να δήλωσε στον Φ. Καλογερόπουλο ότι ο Β. Λιόλιος έχει αποφασίσει να διώξει τον Στασινόπουλο από το μπάσκετ. Επίσης, του είπε χαρακτηριστικά: «Να ξέρεις ότι Μαρούσι, Λαύριο και Χαλκίδα (εννοώντας την ΑΓΕΧ), που είναι προπονητής ο Οικονόμου, ο οποίος είναι κουμπάρος του Στασινόπουλου, θα έχουν μεγάλο πρόβλημα φέτος».

Εντολές σε διαιτητές και ο αγώνας της Χαλκίδας

Η εντολή που δόθηκε στους διαιτητές, σύμφωνα με τον μάρτυρα, ήταν να «πολεμάνε» τις ανωτέρω ομάδες όπου τις έβρισκαν. Αυτό αφορούσε συγκεκριμένα το Μαρούσι, το Λαύριο και τη Χαλκίδα (ΑΓΕΧ).

Στο πλαίσιο αυτής της εντολής, αναφέρεται η αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Elite League, στις 20 Οκτωβρίου 2025, ανάμεσα στην ΑΓΕΧ και τη Δόξα Λευκάδας. Στον αγώνα αυτό, ο οποίος έληξε με οριακή ήττα των γηπεδούχων της Χαλκίδας με σκορ 77-78, οι διαιτητές Φ. Καλογερόπουλος, Κωνσταντινίδου και Μαρτινάκος φέρονται να εφάρμοσαν την εντολή που τους είχε δοθεί. Ως αντάλλαγμα, ο Γ. Μαυραγάνης υποσχέθηκε στον Φ. Καλογερόπουλο ότι θα ορίζεται ως διαιτητής σε πολλά παιχνίδια της Α2 κατηγορίας.

Νέα στοιχεία για τον αγώνα Προμηθέας – Λαύριο

Παλαιότερα, είχε αποκαλυφθεί μια κατάθεση από διαιτητή που εμπλέκει τον Γ. Μαυραγάνη και τον Β. Λιόλιο στο στήσιμο του αγώνα Προμηθέας – Λαύριο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, στις 4 Δεκεμβρίου 2019, ο Γ. Μαυραγάνης είπε στον μάρτυρα ότι παλεύει να τον ορίσει στο ματς «Προμηθέας - Λαύριο», το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις 7 Δεκεμβρίου 2019 στην Πάτρα.

Πράγματι, μετά από λίγο, ο ορισμός ήρθε. Την ημέρα του αγώνα, στις 7 Δεκεμβρίου 2019, και συγκεκριμένα στις 15:43, ο Γ. Μαυραγάνης έστειλε μήνυμα στον διαιτητή και στη συνέχεια πήγε στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο. Εκεί, ο Γ. Μαυραγάνης φέρεται να του είπε ότι «θέλουμε να κερδίζει ο Προμηθέας όσο πιο πολύ γίνεται στο πρώτο ημίχρονο και στο ημίχρονο θα μου στείλει οδηγίες».

Η κατάθεση του διαιτητή για τις οδηγίες

Ο διαιτητής απάντησε «ok» στον Γ. Μαυραγάνη και μόλις εκείνος έφυγε από το δωμάτιο, αφού έκατσε μόλις τρία λεπτά, του έστειλε μήνυμα να πει κάτι στον «μεγάλο» (εννοώντας τον Β. Λιόλιο) ότι «εγώ βάζω πλάτη». Το παιχνίδι στο ημίχρονο είχε σκορ 46-29 υπέρ του Προμηθέα, σύμφωνα με την κατάθεση.

Στις 18:34, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το ημίχρονο του αγώνα, ο Γ. Μαυραγάνης έστειλε μήνυμα στον διαιτητή. Ο ίδιος ο μάρτυρας αναφέρει για το παιχνίδι: «Δεν κατάλαβα γιατί γινότ».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis