Ο Παναθηναϊκός αγγίζει τα 7 εκατ. ευρώ σε έσοδα από το conference league

Ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει σημαντικά έσοδα από την πορεία του στη League Phase του Conference League, αγγίζοντας πλέον τα 6,765 εκατομμύρια ευρώ. Η νίκη επί της Καϊράτ στο Αλμάτι, με σκορ 5-1, προσέθεσε 400.000 ευρώ στα ταμεία του «τριφυλλιού», ανεβάζοντας το συνολικό ποσό κοντά στα 7 εκατομμύρια. Η ομάδα έχει κάνει το «δύο στα δύο» στην κύρια φάση της διοργάνωσης, συνεχίζοντας την επιτυχημένη της ευρωπαϊκή παρουσία.

Η επιτυχημένη πορεία στη league phase

Ο Παναθηναϊκός έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στη League Phase του Conference League, καταγράφοντας δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η πρώτη νίκη σημειώθηκε επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, την οποία οι «πράσινοι» επικράτησαν με σκορ 2-1 σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ. Αυτή η επικράτηση έθεσε τις βάσεις για την περαιτέρω πορεία της ομάδας στη διοργάνωση.

Η δεύτερη συνεχόμενη νίκη ήρθε απέναντι στην Καϊράτ, όπου ο Παναθηναϊκός διέλυσε την αντίπαλό του με ένα εμφατικό 5-1. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στο Αλμάτι, μακριά από την έδρα του «τριφυλλιού», επιβεβαιώνοντας την καλή του φόρμα. Οι δύο αυτές νίκες εξασφάλισαν όχι μόνο σημαντικούς βαθμούς για την κατάταξη, αλλά και επιπλέον οικονομικά οφέλη για τον σύλλογο.

Τα εξασφαλισμένα έσοδα που αγγίζουν τα 7 εκατομμύρια

Πριν από την πρόσφατη νίκη επί της Καϊράτ, ο Παναθηναϊκός είχε ήδη συγκεντρώσει το ποσό των 5.965.000 ευρώ από τη συμμετοχή του στο Conference League. Το ποσό αυτό προερχόταν από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των 3.170.000 ευρώ που εξασφαλίστηκαν από την ίδια τη συμμετοχή στη League Phase της διοργάνωσης. Επιπλέον, 525.000 ευρώ προστέθηκαν στα ταμεία του συλλόγου από την επιτυχημένη πορεία του στα προκριματικά στάδια.

Ένα σημαντικό μέρος των εσόδων, περίπου 2.270.000 ευρώ, προήλθε από το «value pillar», ένα σύστημα κατάταξης όπου ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη 10η θέση και στις δύο κατηγορίες του. Με την προσθήκη των 400.000 ευρώ από τη νίκη επί της Καϊράτ, τα συνολικά εξασφαλισμένα έσοδα του «τριφυλλιού» ανέρχονται πλέον στα 6.765.000 ευρώ, ποσό που αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά τα πριμ της διοργάνωσης

Η UEFA έχει θεσπίσει συγκεκριμένα πριμ για τις ομάδες που συμμετέχουν και διακρίνονται στο Conference League, ενισχύοντας οικονομικά τους συλλόγους ανάλογα με την πορεία τους. Για κάθε νίκη στη League Phase, όπως αυτή επί της Καϊράτ, οι ομάδες λαμβάνουν 400.000 ευρώ, ενώ μια ισοπαλία αποφέρει 133.000 ευρώ. Υπάρχει επίσης ένα πριμ κατάταξης, το οποίο ανέρχεται σε 28.000 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα, με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος λαμβάνει επί 36, ο 2ος επί 35 και ούτω καθεξής).

Πέρα από τα έσοδα της αρχικής φάσης, προβλέπονται επιπλέον πριμ για την πρόκριση στα επόμενα στάδια. Η πρόκριση στα Play Offs συνοδεύεται από 200.000 ευρώ, ενώ η είσοδος στους «16» αποφέρει 800.000 ευρώ. Για την πρόκριση στα προημιτελικά, το ποσό ανεβαίνει στα 1.300.000 ευρώ, και για τα ημιτελικά φτάνει τα 2.500.000 ευρώ. Ο φιναλίστ της διοργάνωσης εξασφαλίζει 4.000.000 ευρώ. Τέλος, για την κατάκτηση του Conference League, το πριμ ανέρχεται σε 3.000.00.

Με πληροφορίες από: Gazzetta