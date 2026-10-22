Η Athens Kallithea παρουσίασε την εντυπωσιακή τρίτη εμφάνιση της για τη σεζόν 2026/27

Η Athens Kallithea παρουσίασε την τρίτη της εμφάνιση για την τρέχουσα σεζόν, η οποία είναι μαύρη με χρυσές λεπτομέρειες, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ο σύλλογος, γνωστός για τις φανέλες του που συχνά γίνονται διεθνώς viral, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τον σχεδιασμό του. Η παρουσίαση της νέας εμφάνισης έγινε με τη συμμετοχή του Καλλιθεάτη ράπερ Half Quickie.

Ο σχεδιασμός της νέας εμφάνισης και οι λεπτομέρειες

Η τρίτη εμφάνιση της Athens Kallithea για τη σεζόν 2026/27 ολοκληρώνει τη φετινή συλλογή του συλλόγου. Η φανέλα διατίθεται τόσο σε μακρυμάνικο όσο και σε κοντομάνικο, προσφέροντας επιλογές στους φιλάθλους. Ο σχεδιασμός της βασίζεται σε μία κομψή μαύρη βάση, η οποία συμπληρώνεται από έναν μαύρο γιακά, δημιουργώντας μία ενιαία αισθητική.

Οι χρυσές λεπτομέρειες είναι αυτές που ξεχωρίζουν και προσδίδουν στην εμφάνιση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Επιπλέον, κάτω από κάθε μανίκι υπάρχει ένα μεταλλικό γκρι διχτυωτό ύφασμα, το οποίο πλαισιώνεται από ένα λεπτό λευκό ρέλι, προσθέτοντας μία επιπλέον πινελιά στον συνολικό σχεδιασμό της φανέλας.

Ο Half Quickie και η σύνδεσή του με την Καλλιθέα

Την παρουσίαση της τρίτης εμφάνισης ανέλαβε ο Half Quickie, ένας ανερχόμενος ράπερ της αθηναϊκής hip-hop σκηνής. Ο Half Quickie έχει καταγωγή από την Καλλιθέα, γεγονός που τον συνδέει άμεσα με την ομάδα και την τοπική κοινότητα. Είναι επίσης τακτικός θαμώνας του Ελ Πάσο, του γηπέδου της ομάδας, ενισχύοντας την αυθεντικότητα της επιλογής του ως μοντέλο.

Η συμμετοχή του Half Quickie στην παρουσίαση υπογραμμίζει τη σύνδεση του συλλόγου με την τοπική κουλτούρα και τους ανθρώπους της Καλλιθέας. Η επιλογή ενός καλλιτέχνη με ισχυρούς δεσμούς με την περιοχή ενισχύει το μήνυμα της ομάδας και την ταυτότητά της.

Η 60ή επέτειος και η ιστορία του συλλόγου

Η Athens Kallithea γιορτάζει φέτος την 60ή επέτειό της, ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της. Η νέα συλλογή εμφανίσεων τιμά αυτή τη σημαντική στιγμή, ενσωματώνοντας στοιχεία που αναφέρονται στην ίδρυση και την πορεία του συλλόγου. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1966, μέσα από τη συγχώνευση πέντε ομάδων της τοπικής κοινότητας της Καλλιθέας.

Ως φόρο τιμής σε αυτή την ιστορική συγχώνευση, οι νέες εμφανίσεις φέρουν συμβολικά πέντε αστέρια πάνω από το έμβλημα με το μονόγραμμα «AK». Αυτό το στοιχείο θυμίζει τις ρίζες της ομάδας και την ενότητα που οδήγησε στη δημιουργία της Athens Kallithea, αναδεικνύοντας την κληρονομιά της.

Συνεργασίες και διεθνής αναγνώριση

Η εμφάνιση φέρει το λογότυπο του ΕΜΣΤ, του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί την τέταρτη συνεχή χρονιά που το μουσείο συνδέεται με την Athens Kallithea, αναδεικνύοντας μία ξεχωριστή σχέση μεταξύ αθλητισμού και πολιτισμού. Η παρουσία του λογοτύπου ενισχύει το προφίλ της ομάδας και τις αξίες που πρεσβεύει.

Η νέα φανέλα έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση και εκτός Ελλάδας. Μέσα σε λίγες ώρες από την κυκλοφορία της, η τρίτη εμφάνιση της Athens Kallithea έχει απασχολήσει σελίδες του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση που έχουν οι φανέλες του συλλόγου. Η τρίτη εμφάνιση της AKFC για τη σεζόν 26/27 είναι διαθέσιμη για παγκόσμια αποστολή από την Αθήνα, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος shop.akfc66.gr.

Με πληροφορίες από: Gazzetta