Ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Καϊράτ με 5-1 στο Αλμάτι

Ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης στο Αλμάτι, διαλύοντας την Καϊράτ με 5-1 και πανηγυρίζοντας μια εντυπωσιακή νίκη. Πραγματοποιώντας μία από τις πιο επιβλητικές εκτός έδρας εμφανίσεις του στα ευρωπαϊκά κύπελλα των τελευταίων ετών, οι «πράσινοι» επικράτησαν των Καζάκων, ζευγαρώνοντας τις επιτυχίες τους στη League Phase του Conference League. Με αυτή την κυριαρχική εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα πρόκρισης.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα και πρώτο ημίχρονο

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε υποδειγματικά το παιχνίδι, παίρνοντας κεφάλι στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό. Έπειτα από άριστη κυκλοφορία της μπάλας και υπομονή σε κάθε κίνηση, ο Κυριακόπουλος πέρασε ένα χαμηλό γύρισμα προς τον Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος με κοντινό πλασέ δεν αστόχησε, διαμορφώνοντας το 1-0 για τους «πράσινους». Στο 9ο λεπτό, το πλασέ του Γκουάλ από το ύψος της περιοχής πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 16ο λεπτό, μετά από έναν πολύ καλό συνδυασμό, ο Λούζα έβγαλε σε τετ-α-τετ τον Ανδρέα Τεττέη. Ωστόσο, ο Τεττέη δεν πλάσαρε, προσπάθησε να περάσει και τον Αναρμπέκοφ, με τον τερματοφύλακα να διώχνει την μπάλα με τα ακροδάχτυλά του.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να είναι πολύ επιθετικοί και στο 23ο λεπτό κέρδισαν πέναλτι. Ο Ντέσερς μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Μαρτίνοβιτς, με τον διαιτητή Λίνχουτ να δείχνει την «άσπρη βούλα». Ο Νιγηριανός επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό μόλις στο 24ο λεπτό. Στο 29ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός πέτυχε και τρίτο γκολ με κοντινό πλασέ του Τεττέη, έπειτα από κεφαλιά του Πάλμερ-Μπράουν στο δοκάρι, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ με υπόδειξη του VAR.

«Πράσινη» καταιγίδα στο δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο μέρος, οι «πράσινοι» συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και βρήκαν πολύ νωρίς και τρίτο γκολ. Από μια τρομερή κάθετη πάσα του Τεττέη, ο Ντέσερς έφυγε στο χώρο στο 47ο λεπτό και με εντυπωσιακό τελείωμα δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Αναρμπέκοφ, κάνοντας το 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Μόλις 10 λεπτά μετά, ακολούθησε κι άλλο τέρμα για τους «πράσινους». Ο Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος μόλις είχε περάσει στο γήπεδο ως αλλαγή, με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το 4-0 για τον Παναθηναϊκό στο 57ο λεπτό, δίνοντας πια διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του «τριφυλλιού».

Το τελικό χτύπημα και το γκολ της τιμής

Στο 73ο λεπτό, ο Γιούκολα έφυγε σε τετ-α-τετ, αλλά το πλασέ του πέρασε λίγο άουτ. Ωστόσο, στο 75ο λεπτό, από νέα ατομική ενέργεια του Τεττέη, η μπάλα κατέληξε στον Ραστόντερ, ο οποίος με υποδειγματικό πλασέ έκανε το 5-0 για τον Παναθηναϊκό, πολλαπλασιάζοντας τα χαμόγελα στον «πράσινο» πάγκο του Τζέικομπ Νίστρουπ. Στο 79ο λεπτό, ο Μπεκμπολάτ σημείωσε το γκολ της τιμής για την Καϊράτ, με πλασέ που βρήκε και στο δοκάρι πριν καταλήξει στα δίχτυα του Πένια, διαμορφώνοντας το τελικό 1-5. Στο 82ο λεπτό, ο Πελίστρι είχε ευκαιρία να γράψει και το δικό του όνομα στον πίνακα των σκόρερ, αλλά το σκορ παρέμεινε αμετάβλητο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr