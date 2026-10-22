Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: Χωρίς Ντουάρτε και Σίμονς οι Βάσκοι

Η Μπασκόνια θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens» με δύο σημαντικές απουσίες, καθώς οι Κρις Ντουάρτε και Κόμπι Σίμονς είναι εκτός αποστολής. Ο αγώνας εντάσσεται στην 7η αγωνιστική της Euroleague και είναι προγραμματισμένος για τις 22 Οκτωβρίου, στις 21:15. Η ομάδα του Βέλιμιρ Περάσοβιτς αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ενόψει της αναμέτρησης, έχοντας καταγράψει μόλις μία νίκη σε σύνολο έξι αγώνων στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά την αναμέτρηση ιδιαίτερα κρίσιμη για τους Βάσκους.

Οι σημαντικές απουσίες των Βάσκων

Η ομάδα της Μπασκόνια θα παραταχθεί χωρίς δύο βασικούς παίκτες της, τον Κρις Ντουάρτε και τον Κόμπι Σίμονς. Οι απουσίες αυτές προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα αγωνιστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Βάσκοι, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολο το έργο τους απέναντι στον Παναθηναϊκό, ειδικά σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η απουσία δύο τέτοιων παικτών αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το βάθος και τις επιλογές του προπονητή.

Ειδικότερα, ο Δομηνικανός γκαρντ/φόργουορντ Κρις Ντουάρτε αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα, το οποίο τον κρατά εκτός δράσης και τον καθιστά μη διαθέσιμο για την αναμέτρηση. Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός point guard Κόμπι Σίμονς δέχθηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του τελευταίου αγώνα πρωταθλήματος της Μπασκόνια, όπου αντιμετώπισε την Τενερίφη. Και οι δύο παίκτες θεωρούνται σημαντικά κομμάτια του ροτέισον του προπονητή Βέλιμιρ Περάσοβιτς και η απουσία τους δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην περιφέρεια και την επίθεση της ομάδας.

Το κακό ξεκίνημα στην Euroleague

Πέρα από τις απουσίες, η Μπασκόνια έχει ξεκινήσει με ιδιαίτερα αρνητικό πρόσημο την εφετινή της πορεία στην Euroleague. Το ρεκόρ της ομάδας είναι 1-5, δηλαδή μόλις μία νίκη σε έξι αγώνες, γεγονός που την κατατάσσει στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας της διοργάνωσης. Αυτό το κακό ξεκίνημα δημιουργεί πρόσθετη πίεση στην ομάδα ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, καθώς κάθε παιχνίδι αποκτά πλέον χαρακτήρα τελικού για τη συνέχεια της πορείας της στην διοργάνωση.

Η αναζήτηση μιας δεύτερης νίκας στη διοργάνωση αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για τους Βάσκους, οι οποίοι καλούνται να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους, παρά τις σημαντικές ελλείψεις στο ρόστερ τους. Η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens» αναμένεται να είναι μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του Βέλιμιρ Περάσοβιτς, ο οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί τις απουσίες και να παρατάξει την καλύτερη δυνατή πεντάδα.

Η διαθέσιμη δεκάδα του Βέλιμιρ Περάσοβιτς

Με τις απουσίες των Κρις Ντουάρτε και Κόμπι Σίμονς, ο προπονητής της Μπασκόνια, Βέλιμιρ Περάσοβιτς, θα έχει στη διάθεσή του μια δεκάδα παικτών για τον αγώνα. Η σύνθεση αυτή περιλαμβάνει τους Ματέο Σπανιόλο, Ντέιμιον Μπο, Έι Τζέι Λόουσον, Ντι Τζέι Στιούαρτ, Στέφαν Γιοκσίμοβιτς, Ρόντιονς Κούρουκς, Τάντας Σεντεκέρσκις, Κλεμέντ Φριτς, Μάρσιο Σάντος και Κένεθ Φαρίντ. Αυτοί οι δέκα παίκτες θα κληθούν να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται και να προσπαθήσουν να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα.

Η διαχείριση του περιορισμένου ρόστερ και η στρατηγική του Περάσοβιτς θα είναι καθοριστικές για την απόδοση της Μπασκόνια στον κρίσιμο αυτό αγώνα της Euroleague, καθώς η ομάδα θα χρειαστεί να δείξει χαρακτήρα και ομαδικό πνεύμα για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της αναμέτρησης. Οι εναπομείναντες παίκτες θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην Αθήνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta