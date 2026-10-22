Ο Σίριλ Ντέσερς πρώτος σκόρερ στην ιστορία του conference league

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Σίριλ Ντέσερς, κατάφερε να γράψει ιστορία στο Conference League. Με τα δύο γκολ που σημείωσε στην εκτός έδρας αναμέτρηση των «πράσινων» απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι, έφτασε τα 13 τέρματα στη διοργάνωση. Αυτή η επίδοση τον έφερε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ όλων των εποχών, ισοφαρίζοντας τον Σουηδό Μίκαελ Ίσακ.

Η ιστορική επίδοση του Ντέσερς

Ο Νιγηριανός στράικερ ήταν εξαιρετικός στην αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι. Σκόραρε δύο φορές, αρχικά στο 24ο λεπτό με πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο ίδιος, και στη συνέχεια στο 47ο λεπτό με ένα ωραίο σουτ με το αριστερό πόδι.

Με αυτά τα δύο τέρματα, ο Ντέσερς έφτασε συνολικά τα 13 γκολ στο Conference League. Η επίδοση αυτή αφορά τη League Phase και τη φάση ομίλων της διοργάνωσης, χωρίς να περιλαμβάνονται τα προκριματικά. Αυτό τον τοποθετεί στην κορυφή του σχετικού πίνακα των σκόρερ.

Η σύγκριση με τον Μίκαελ Ίσακ

Ο Σίριλ Ντέσερς ισοφάρισε την επίδοση του Μίκαελ Ίσακ, ο οποίος μέχρι πρότινος βρισκόταν μόνος στην πρώτη θέση της κατάταξης. Ο Ίσακ, Σουηδός επιθετικός της Λεχ Πόζναν, έχει επίσης 13 τέρματα στη διοργάνωση.

Ο Νιγηριανός επιθετικός πέτυχε τα 13 γκολ του αγωνιζόμενος με δύο διαφορετικές ομάδες, τη Φέγενορντ και τον Παναθηναϊκό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντέσερς χρειάστηκε μόλις 15 συμμετοχές για να φτάσει στον συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων, ενώ ο Ίσακ έχει πετύχει τα δικά του 13 γκολ σε 22 εμφανίσεις, κάτι που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα του Ντέσερς.

Άλλοι κορυφαίοι σκόρερ της διοργάνωσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του Έλληνα διεθνή επιθετικού, Βαγγέλη Παυλίδη, στην πρώτη πεντάδα των σκόρερ. Ο Παυλίδης βρίσκεται στην τρίτη θέση της ιστορικής λίστας, έχοντας σημειώσει 12 γκολ σε 21 συμμετοχές με τη φανέλα της Άλκμααρ.

Στα 12 τέρματα βρίσκονται επίσης ο Εράν Ζάχαβι, ο οποίος τα πέτυχε σε 14 συμμετοχές, και ο Αρτούρ Καμπράλ, με 20 εμφανίσεις. Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα της κατάταξης. Ακόμη, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού ακολουθεί με 11 γκολ, έχοντας επίσης αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη διοργάνωση.

Η φετινή πορεία του Νιγηριανού επιθετικού

Ο Σίριλ Ντέσερς έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη φετινή χρονιά με τον Παναθηναϊκό. Συνολικά, στα 13 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί φέτος με το «τριφύλλι» σε όλες τις διοργανώσεις, έχει πετύχει 8 γκολ.

Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η αποτελεσματικότητά του είναι ακόμα πιο εμφανής, καθώς έχει σημειώσει 6 τέρματα σε μόλις 5 παιχνίδια. Με την ισοφάριση του ρεκόρ, ο Ντέσερς έχει πλέον την ευκαιρία, με ένα ακόμη γκολ σε επόμενα παιχνίδια, να μείνει μόνος στην κορυφή και να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Conference League που θα φτάσει τα 14 τέρματα, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta