Η θριαμβευτική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Καϊράτ με 5-1 στο Αλμάτι

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία από τις πιο επιβλητικές εκτός έδρας εμφανίσεις του στα ευρωπαϊκά κύπελλα των τελευταίων ετών, επικρατώντας με το εμφατικό σκορ 5-1 της Καϊράτ στο Αλμάτι. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» έκαναν το 2Χ2 στη διοργάνωση, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα πρόκρισης και κάνοντας ένα πολύ μεγάλο βήμα για να διασφαλίσουν την παρουσία τους στα νοκ-άουτ.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα και προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν υποδειγματικά το παιχνίδι με τους Καζάκους, καταφέρνοντας να πάρουν «κεφάλι» στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό. Έπειτα από άριστη κυκλοφορία της μπάλας και υπομονή σε κάθε κίνηση, ο Κυριακόπουλος πέρασε ένα χαμηλό γύρισμα προς τον Βισέντε Ταμπόρδα. Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος, με κοντινό πλασέ, δεν αστόχησε, κάνοντας το «πράσινο» 1-0. Στην αρχή της φάσης, η σέντρα του Τσάπρα πέρασε απ' όλους, έφτασε στον Κυριακόπουλο, ο οποίος έκανε τη χαμηλή σέντρα, και ο Ταμπόρδα πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας για να ανοίξει το σκορ.

Η επιθετική διάθεση του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε, με την ομάδα να κερδίζει πέναλτι στο 23ο λεπτό. Ο Ντέσερς μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Μαρτίνοβιτς, με τον διαιτητή Λίνχουτ να δείχνει την «άσπρη βούλα». Ο Νιγηριανός επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό μόλις στο 24ο λεπτό.

Στο 9ο λεπτό, ένα πλασέ του Γκουάλ από το ύψος της περιοχής πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 16ο λεπτό, μετά από έναν πολύ καλό συνδυασμό, ο Λούζα έβγαλε σε τετ-α-τετ τον Ανδρέα Τεττέη. Ωστόσο, ο Τεττέη δεν πλάσαρε, προσπάθησε να περάσει και τον Αναρμπέκοφ, με τον τελευταίο να διώχνει την μπάλα με τα ακροδάχτυλά του. Στο 29ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός πέτυχε και τρίτο γκολ με κοντινό πλασέ του Τεττέη, έπειτα από κεφαλιά του Πάλμερ-Μπράουν στο δοκάρι, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ με υπόδειξη του VAR.

Κυριαρχία και καταιγισμός τερμάτων στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο μέρος, οι «πράσινοι» συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και βρήκαν πολύ νωρίς και τρίτο γκολ. Από τρομερή κάθετη πάσα του Τεττέη, ο Ντέσερς έφυγε στο χώρο στο 47ο λεπτό και με εντυπωσιακό τελείωμα δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Αναρμπέκοφ, κάνοντας το 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Νιγηριανός επιθετικός άφησε τη θέση του στον Ραστόντερ για να ξεκουραστεί.

Μόλις 10 λεπτά μετά το τρίτο τέρμα, ακολούθησε κι άλλο για τους «πράσινους». Ο Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος μόλις είχε περάσει στο γήπεδο ως αλλαγή, σκόραρε με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ, κάνοντας το 4-0 για τον Παναθηναϊκό στο 57ο λεπτό. Αυτό το γκολ έδωσε πια διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του «τριφυλλιού».

Στο 73ο λεπτό, ο Γιούκολα έφυγε σε τετ-α-τετ, αλλά το πλασέ του πέρασε λίγο άουτ. Ωστόσο, στο 75ο λεπτό, από νέα ατομική ενέργεια του Τεττέη, η μπάλα κατέληξε στον Ραστόντερ. Ο υψηλόσωμος φορ, με υποδειγματικό πλασέ, έκανε το 5-0 για τον Παναθηναϊκό, πολλαπλασιάζοντας τα χαμόγελα του Τζέικομπ Νίστρουπ στον «πράσινο» πάγκο. Το μόνο που κατάφερε η Καϊράτ ήταν να μειώσει σε 1-5 με τον Μπεκμπολάτ στο 79ο λεπτό του αγώνα, με πλασέ που βρήκε και στο δοκάρι πριν καταλήξει στα δίχτυα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Η γηπεδούχος Καϊράτ Αλμάτι παρατάχθηκε με ένα 4-2-3-1, όπως αποφάσισε ο προπονητής της, Ραφαέλ Ουραζμπάχτιν. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Αναρμπέκοβ, έχοντας μπροστά του τους Μαρτίνοβιτς και Μπάιμπεκ στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά ήταν ο Ταπάλοβ και αριστερά ο Λουίς Μάτα. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Μεντόνσα και Οκσάνεν, ενώ μπροστά τους, σε πιο ελεύθερο ρόλο και πιο κοντά στον φορ, ήταν ο Εντμίλσον και ο Γκουάλ. Δεξιά βρέθηκε ο Μρίνσκι, ενώ αριστερά έπαιξε ο Τουγιακμπάγιεβ.

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, αγωνίστηκε σε σχηματισμό 4-2-3-1, έχοντας αρκετές αλλαγές, έξι τον αριθμό, σε σχέση με προηγούμενους αγώνες. Ο Πένια έμεινε κάτω από τα δοκάρια. Μπροστά του ήταν ο Ντε Φράι έχοντας δίπλα του τον Πάλμερ-Μπράουν. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Τσάπρα πήρε τη θέση του Καλάμπρια, ενώ στα αριστερά επανήλθε ο Κυριακόπουλος. Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Καμαρά και Λούζα. Μπροστά τους, δεξιά, αγωνίστηκε ο Ταμπόρδα, ο οποίος έκλεινε προς τα μέσα σε ρόλο δεκαριού, με τον Τσάπρα να παίρνει τον κενό χώρο που άφηνε ο Αργεντινός στα δεξιά. Αριστερά έπαιξε ο Αντίνο, ενώ οι Τεττέη και Ντέσερς έπαιξαν μαζί στην επίθεση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Gazzetta