Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζον Κόντσαρ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Τζον Κόντσαρ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους». Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, με πλούσια εμπειρία από το NBA, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε τη συμφωνία, η οποία θα διαρκέσει έως το 2028, φέρνοντας τον παίκτη στον Πειραιά για να ενισχύσει την ομάδα.

Ο Τζον Κόντσαρ στον Πειραιά

Ο Τζον Κόντσαρ, γεννημένος στις 22 Μαρτίου 1996, με ύψος 1.96 μέτρα και καταγωγή από τις ΗΠΑ, είναι πλέον παίκτης του Ολυμπιακού. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την έναρξη της συνεργασίας, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας, το οποίο θα τον κρατήσει στον Πειραιά μέχρι το 2028. Η προσθήκη του θεωρείται σημαντική για τους πρωταθλητές Ευρώπης, καθώς ο Κόντσαρ, ένας Αμερικανός γκαρντ, θα ενισχύσει την ομάδα τόσο στη θέση του shooting guard όσο και του small forward.

Η είδηση της μεταγραφής είχε αρχικά γνωστοποιηθεί από το γραφείο εκπροσώπησης του αθλητή. Νωρίτερα, συγκεκριμένα τα ξημερώματα της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, ο Βαγγέλης Ιωάννου είχε αποκαλύψει στο Athletiko ότι οι «ερυθρόλευκοι» κινούνταν δυναμικά για την απόκτηση του 30χρονου γκαρντ/φόργουορντ, με τις εξελίξεις να επιβεβαιώνουν πλήρως το ρεπορτάζ αυτό.

Η πορεία του στο NBA

Ο Τζον Κόντσαρ φέρνει στον Ολυμπιακό την εμπειρία του από τον «μαγικό πλανήτη» του NBA, όπου αγωνίστηκε από το 2019 μέχρι και σήμερα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ φόρεσε τη φανέλα δύο ομάδων, των Μέμφις Γκρίζλις και των Γιούτα Τζαζ.

Στους Μέμφις Γκρίζλις παρέμεινε για επτά χρόνια, από το 2019 έως το 2026. Επιπλέον, είχε ένα σύντομο πέρασμα από τους Γιούτα Τζαζ, όπου αγωνίστηκε από τον Φεβρουάριο μέχρι και το τέλος της περσινής χρονιάς. Στο παρελθόν, πριν το NBA, είχε αγωνιστεί και στην ομάδα Purdue Fort Wayne από το 2015 έως το 2019, καθώς και στους Memphis Hustle την περίοδο 2019-2020.

Οι αριθμοί του την περασμένη σεζόν

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Τζον Κόντσαρ κατέγραψε αξιοσημείωτους αριθμούς με τις δύο ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε. Με τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλς, συμμετείχε σε 30 αγώνες, όπου είχε μέσο όρο 3.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά παιχνίδι.

Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους Γιούτα Τζαζ, ο Κόντσαρ αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια. Εκεί, οι επιδόσεις του ήταν 5.9 πόντοι, 5.7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Οι αριθμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν την ικανότητά του να προσφέρει σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού.

Οι πιο παραγωγικές του σεζόν

Οι σεζόν 2021/2022 και 2022/2023 αναδείχθηκαν ως οι πιο παραγωγικές στην καριέρα του Τζον Κόντσαρ στο NBA, σηματοδοτώντας μια περίοδο αυξημένης προσφοράς του. Σε αμφότερες αυτές τις χρονιές, ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ αγωνίστηκε σε συνολικά 72 παιχνίδια, καταγράφοντας σημαντικό χρόνο συμμετοχής και επιδρώντας στο παιχνίδι των ομάδων του.

Κατά μέσο όρο, ο Κόντσαρ βρισκόταν στο παρκέ για περίπου 20.8 λεπτά ανά αγώνα, δείχνοντας την αντοχή και την παρουσία του. Σε αυτό το διάστημα, σημείωνε 5.1 πόντους και μοίραζε 4.6 ασίστ, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του. Παρόλο που δεν αποτελούσε βασική επιλογή στις ομάδες του, ερχόταν με ενέργεια από τον πάγκο και προσέφερε πολύτιμες λύσεις, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προσπάθεια των συμπαικτών του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko