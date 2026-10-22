Ολυμπιακός: Ένας μήνας εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιβολή ποινής στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, θέτοντας τον διεθνή γκαρντ εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για διάστημα ενός μήνα. Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέπεια πειθαρχικού παραπτώματος στο οποίο υπέπεσε ο παίκτης στις 14 Οκτωβρίου. Οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν στη συγκεκριμένη κύρωση έπειτα από αξιολόγηση της υπόθεσης, με τον Ντόρσεϊ να παραμένει μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας για τις επόμενες 30 ημέρες.

Η απόφαση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε επίσημα τον κόσμο για την τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Συγκεκριμένα, ο καλαθοσφαιριστής θα παραμείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για ένα μήνα, λόγω του πειθαρχικού παραπτώματος που σημειώθηκε.

Την τελική απόφαση για το μέλλον του Ελληνοαμερικανού γκαρντ έλαβαν από κοινού οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μαζί με τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα. Εκτός από την απομάκρυνση από τους αγώνες, ο Ντόρσεϊ θα κληθεί να πληρώσει και πρόστιμο, ενώ θα προπονείται μόνος του, ξεχωριστά από τους συμπαίκτες του.

Το πειθαρχικό παράπτωμα και οι δηλώσεις του παίκτη

Το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ χρονολογείται στις 14 Οκτωβρίου και πυροδοτήθηκε από αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο διεθνής γκαρντ είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τη διαχείρισή του από την ομάδα, καθώς και για τη μείωση του χρόνου συμμετοχής του.

Στις τοποθετήσεις του, ο Ντόρσεϊ είχε αναρωτηθεί γιατί δεν τον αφήνουν να φύγει, εάν η ομάδα δεν επιθυμεί να του καταβάλει το ποσό που αξιώνει για την ανανέωση του συμβολαίου του. Είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!».

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο παίκτης είχε προσθέσει: «Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!». Αυτές οι δηλώσεις είχαν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ντόρσεϊ στο ΣΕΦ εν αναμονή της απόφασης

Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση της ποινής, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε ανεβάσει ένα story από το ΣΕΦ, όπου έκανε την προπόνησή του. Εκείνη τη στιγμή, ανέμενε την απόφαση της ΚΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα.

Τελικά, η απόφαση τον θέτει εκτός των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας για το προσεχές διάστημα. Ο διεθνής γκαρντ, παρά την ατομική προπόνηση, δεν θα είναι διαθέσιμος για τους αγώνες.

Οι αγώνες που θα χάσει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ

Η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ για ένα μήνα σημαίνει ότι θα χάσει σημαντικές αναμετρήσεις τόσο στην Euroleague όσο και στην Basket League. Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί χωρίς αυτόν στους αγώνες με τη Φενέρμπαχτσε στις 23 Οκτωβρίου, με την Μπεσίκτας στις 28 Οκτωβρίου, με την Αρμάνι Μιλάνο στις 30 Οκτωβρίου, με τον Ερυθρό Αστέρα στις 6 Νοεμβρίου και με την Ντουμπάι στις 12 Νοεμβρίου.

Αντίστοιχα, για το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι παρών στις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα στις 25 Οκτωβρίου, με το Περιστέρι Betsson την 1η Νοεμβρίου και με το Μαρούσι στις 8 Νοεμβρίου. Η ομάδα θα κληθεί να διαχειριστεί την απουσία του έμπειρου γκαρντ σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Ieidiseis, Newsit