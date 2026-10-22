«Χορός» χιλιάδων ευρώ και μηνύματα «φωτιά» στη δικογραφία για τα στημένα παιχνίδια μπάσκετ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ, γνωστή ως Basketgate, με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο. Ο κ. Λιόλιος, μαζί με πέντε συγκατηγορούμενους του, οι οποίοι είναι γνωστά πρόσωπα στον χώρο του μπάσκετ, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Η δικογραφία περιλαμβάνει πλήθος στοιχείων, γραπτών μηνυμάτων και καταγγελιών που αποτέλεσαν τη βάση για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Οι απολογίες και οι κατηγορίες

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης την Κυριακή. Οι έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και η διεθνής διαιτητής Βασιλική Τσαρούχα, καθώς και κορυφαίοι πρώην διαιτητές, προετοιμάζουν τις υπερασπίσεις τους. Καλούνται να αντικρούσουν τα στοιχεία, τα γραπτά μηνύματα και τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η οποία σχηματίστηκε από τον αθλητικό εισαγγελέα, Απόστολο Γραμμένο.

Οι ποινικές διώξεις έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, για δωροδοκία και δωροληψία, με βάση τις αυστηρότερες διατάξεις του αθλητικού νόμου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες συγκεκριμένων προσώπων, που σχετίζονται με ομάδες και αγώνες μπάσκετ που φέρονται να «στήθηκαν», αποτέλεσαν τη βάση για αυτές τις διώξεις. Η δικογραφία περιγράφει γεγονότα και πρακτικές, ενώ δεν αποκλείεται σε δεύτερη φάση να υπάρξει διεύρυνση του κατηγορητηρίου και να εμπλακούν νέα πρόσωπα στην υπόθεση.

Μηνύματα «φωτιά» στο επίκεντρο της έρευνας

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται μηνύματα που ερμηνεύονται από τις αρμόδιες αρχές ως προσπάθεια να «στηθούν» αγώνες και να κρυφτούν παρασκηνιακές κινήσεις. Ένα από αυτά τα μηνύματα, που αποδίδεται στον κατηγορούμενο επιχειρηματία Γιώργο Μαυραγάνη, ο οποίος φέρεται να είναι συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χ. (σ.σ. επαρχιακή ομάδα), θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου…».

Ένα ακόμη μήνυμα που εξετάζεται φέρεται να απέστειλε η κατηγορούμενη διαιτητής Βάσω Τσαρούχα σε καταγγέλλοντα επιχειρηματία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίμαχο μήνυμα η κατηγορούμενη ζητούσε να γίνει κράτηση σε πολυτελές ξενοδοχείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μήνυμα φέρεται να αναφέρει: «Με όλο το θαρρος, μπορείς να κανονίσεις και για μένα να πάω στο Costa Navarino;». Η έρευνα των αρμόδιων πηγών επιβεβαίωσε ότι η κράτηση αυτή έγινε το 2018.

Οι μάρτυρες-κλειδιά και οι καταθέσεις τους

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας διαδραματίζουν οι καταθέσεις δύο μαρτύρων, οι οποίοι προσήλθαν ενώπιον του αθλητικού εισαγγελέα και εισέφεραν σημαντικά στοιχεία. Οι δύο αυτοί μάρτυρες-κλειδιά κατέθεσαν με βάση ειδική διάταξη του κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία προβλέπει ότι αν καταθέσουν σημαντικά στοιχεία, εκπίπτουν της ποινικής δίωξης. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία διαιτητή και έναν επιχειρηματία, πρώην ιδιοκτήτη ΚΑΕ μικρότερης κατηγορίας.

Ο εν ενεργεία διαιτητής, σε μικρότερη κατηγορία αγώνων μπάσκετ, στην κατάθεσή του στον αθλητικό εισαγγελέα, μίλησε για 30 στημένα παιχνίδια. Ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε ότι δεν χρηματιζόταν απευθείας. Αντιθέτως, ο κατηγορούμενος Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος είναι συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου, φέρεται να μεσολαβούσε. Στόχος ήταν ο συγκεκριμένος διαιτητής να παίρνει παιχνίδια, ώστε να έχει δουλειά, με αντάλλαγμα συγκεκριμένα αγωνιστικά αποτελέσματα. Ο μάρτυρας αυτός έχει προσκομίσει στον εισαγγελέα δεκάδες μηνύματα από τον Γιώργο Μαυραγάνη, ενώ φέρεται να έχει αναφερθεί και σε περυσινό αγώνα σχολικού πρωταθλήματος στην Πάφο, μεταξύ σχολείου της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, υποστηρίζοντας ότι ήταν στημένος. Οι εντολές που λάμβανε ο μάρτυρας αφορούσαν αγώνες της Β' κατηγορίας από το 2018 έως το 2026.

Ο δεύτερος μάρτυρας, ο επιχειρηματίας και πρώην ιδιοκτήτης δύο ΚΑΕ της Β' κατηγορίας, έχει μηνυθεί στο παρελθόν από τον Βαγγέλη Λιόλιο για εκβίαση. Στη μαρτυρία του, φέρεται να περιέγραψε ότι το 2018, η κατηγορούμενη Βάσω Τσαρούχα απαίτησε από τον ίδιο να της εξασφαλίσει διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο. Επιπλέον, ο μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος ήταν τότε ιδιοκτήτης του Προμηθέα Πατρών, ζήτησε από τον ίδιο, ως ιδιοκτήτη αντίπαλης ομάδας στην ίδια κατηγορία, να χάσει η ομάδα του, με αντάλλαγμα το ποσό των 50 χιλιάδων ευρώ.

Οι αγώνες που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο»

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχουν μπει περίπου 50 αγώνες μπάσκετ, οι οποίοι ελέγχονται ως «ύποπτοι» για χειραγώγηση. Στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση. Μεταξύ των αγώνων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, με εμπλοκή κατηγορούμενων διαιτητών, είναι παιχνίδια του «Προμηθέα Πατρών», στην ηγεσία του οποίου βρέθηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Σε αυτούς τους αγώνες συμμετείχαν, ανάμεσα σε άλλες ομάδες που ηττήθηκαν, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ. Οι αναμετρήσεις αυτές αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους, συγκεκριμένα τα έτη 2018, 2021, 2024, 2025 και 2026. Νομικοί κύκλοι διευκρινίζουν ότι στη δικογραφία δεν περιλαμβάνονται αγώνες στους οποίους συμμετείχαν είτε η ΚΑΕ Ολυμπιακός είτε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki, Newsit