Η δικογραφία για τα στημένα παιχνίδια μπάσκετ περιλαμβάνει και αγώνες του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος, με μαρτυρίες γονέων να κάνουν λόγο για έντονες αντιδράσεις και απογοήτευση των νεαρών αθλητών. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ένας τελικός και ένας ημιτελικός που διεξήχθησαν στην Πάφο τον περασμένο Μάρτιο, όπου οι διαιτητικές αποφάσεις προκάλεσαν σφοδρές διαμαρτυρίες και οδήγησαν σε προσφυγές στον αθλητικό δικαστή. Οι αριθμοί των ελεύθερων βολών και η εξέλιξη των σκορ έχουν θέσει τις αναμετρήσεις στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, καθώς αναζητούνται απαντήσεις για την ακεραιότητα του σχολικού αθλητισμού.

Ο τελικός που προκάλεσε αντιδράσεις

Ένας από τους αγώνες που εξετάζονται στη δικογραφία είναι ο τελικός του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος μεταξύ των Εκπαιδευτηρίων Υπατία και της Αναγέννησης. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στην Πάφο τον περασμένο Μάρτιο, είχε ως διακύβευμα όχι μόνο τον τίτλο του πρωταθλητή, αλλά και το «χρυσό εισιτήριο» για την εκπροσώπηση της χώρας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καθώς και πολύτιμα μόρια για την πρόσβαση των μαθητών στα ΑΕΙ.

Το τελικό σκορ ήταν 90-81 υπέρ της Αναγέννησης, η οποία αναδείχθηκε Πανελλήνια Πρωταθλήτρια. Ωστόσο, η εξέλιξη του αγώνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς η Υπατία προηγούνταν με 48-44 στο ημίχρονο. Οι αριθμοί που ξεχώρισαν ήταν οι 52 ελεύθερες βολές που δόθηκαν στην Αναγέννηση, έναντι μόλις 20 για την Υπατία, μια διαφορά 32 βολών σε έναν τελικό σχολικού πρωταθλήματος. Τα Εκπαιδευτήρια Υπατία προσέφυγαν στον αθλητικό δικαστή για τον αγώνα, ζητώντας την εξέταση των διαιτητικών αποφάσεων.

Μαρτυρίες για την απογοήτευση των παιδιών

Οι γονείς των μαθητών-αθλητών εξέφρασαν την οργή τους για τις διαιτητικές αποφάσεις. Μια μητέρα μαθητή δήλωσε ότι οι γονείς ήταν «εξαγριωμένοι» και περιέγραψε ένα περιστατικό όπου ο διαιτητής φάνηκε να βγάζει τη σφυρίχτρα και να κινείται απειλητικά απέναντι σε μαθητή-αθλητή, με την ίδια να αναφέρει ότι του είπε «πετύχατε το σκοπό σας». Η ίδια μητέρα τόνισε ότι ο προπονητής είχε δώσει εντολή στους παίκτες να μην απαντήσουν στον διαιτητή, «ό,τι απόφαση και να πάρει».

Η απογοήτευση των παιδιών ήταν τεράστια. «Είναι και αρκετά παιδιά που τέτοια η απογοήτευση που απλά ήθελαν να σταματήσουν τον αθλητισμό», ανέφερε η μητέρα. Ένας άλλος πατέρας περιέγραψε τον γιο του να κλαίει μετά τον αγώνα, λέγοντας «μπαμπά δεν γίνεται», ενώ ήταν και τραυματίας. Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση «αλητεία», τονίζοντας τον αντίκτυπο που είχε η αδικία στα παιδιά και τους γονείς τους, οι οποίοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τα στενοχωρημένα παιδιά τους.

Ο επίμαχος ημιτελικός στην Πάφο

Πριν τον τελικό, είχε προηγηθεί ένας ημιτελικός που επίσης σημαδεύτηκε από ενστάσεις και καταγγελίες. Σε αυτόν τον αγώνα, αναμετρήθηκαν η Αναγέννηση, ένα ιδιωτικό σχολείο από την Πάτρα στο οποίο φοιτούν και νεαροί αθλητές του Προμηθέα, και το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Ο ημιτελικός διεξήχθη επίσης στην Πάφο και μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι «Cyprus Live Events» στο Youtube.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε προβάδισμα με 58-45, μόλις 12 λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Ωστόσο, η ομάδα της Πάτρας κατάφερε να σημειώσει ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 19-2, ανατρέποντας τα δεδομένα και κερδίζοντας τον αγώνα. Ένας πατέρας μαθητή από το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης μίλησε για τη ματαίωση που βίωσαν οι παίκτες, λέγοντας ότι ένιωθαν σαν μια «αόρατη δύναμη» να τους έλεγε ότι οι προσπάθειές τους ήταν άδικες, καθώς «υπάρχει κάποιος ο οποίος αποφασίζει για εσάς».

Η έρευνα για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ

Οι αγώνες αυτοί, τόσο ο τελικός όσο και ο ημιτελικός, αποτελούν μέρος της δικογραφίας που αφορά το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Οι καταγγελίες για τη διαιτησία, οι ασυνήθιστα υψηλοί αριθμοί βολών για τη νικήτρια ομάδα και τα επεισόδια με τους διαιτητές έχουν θέσει τις αναμετρήσεις στο επίκεντρο της έρευνας των αρμόδιων αρχών.

Η μητέρα του μαθητή που παρακολουθούσε τον αγώνα από το σπίτι της, εξέφρασε την ανησυχία της για το πώς θα αντιδρούσε αν βρισκόταν στην κερκίδα και έβλεπε τον διαιτητή να κινείται εναντίον του παιδιού της. Τόνισε επίσης ότι και στον ημιτελικό με τη Θεσσαλονίκη υπήρξαν «πάρα πολλές αδικίες», οι οποίες, όπως είπε, «φαίνονται βέβαια στο αποτέλεσμα των βολών». Η υπόθεση συνεχίζει να εξετάζεται, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον σχολικό αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis