Η Λίβερπουλ τιμά τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα με βιογραφία

Η Λίβερπουλ προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ενέργεια, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία της βιογραφίας του Ντιόγκο Ζότα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα. Με αυτή την κίνηση, οι «reds» τιμούν τη μνήμη του, διατηρώντας ζωντανή την ιστορία και την προσφορά του.

Μια ξεχωριστή κίνηση τιμής

Η Λίβερπουλ επέλεξε έναν ξεχωριστό τρόπο για να τιμήσει τον Ντιόγκο Ζότα, δημιουργώντας ένα βιβλίο που αφηγείται τη ζωή, την καριέρα και την κληρονομιά του. Το βιβλίο φέρει τον τίτλο «Forever in our Hearts», υπογραμμίζοντας τη διαρκή παρουσία του στην καρδιά της ομάδας και των φιλάθλων της.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια νέα, συγκινητική κίνηση από την πλευρά του συλλόγου, η οποία δηλώνει ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή. Μέσα από τις σελίδες του, επιδιώκεται να αναδειχθεί η προσωπικότητα και η πορεία του Ζότα, αφήνοντας ένα διαρκές αποτύπωμα.

Πάνω από 90 μαρτυρίες για τον Ζότα

Για τη δημιουργία της βιογραφίας, μίλησαν πάνω από 90 άνθρωποι που γνώριζαν τον Ντιόγκο Ζότα από διάφορες πτυχές της ζωής του. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται μέλη της οικογένειάς του, στενοί φίλοι, πρώην συμπαίκτες του και προπονητές που συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Στο βιβλίο έχουν καταγραφεί μαρτυρίες της συζύγου του, Ρούτε, καθώς και των γονιών του, οι οποίοι μοιράστηκαν προσωπικές στιγμές και αναμνήσεις. Επίσης, περιλαμβάνονται δηλώσεις του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος είχε συνεργαστεί στενά με τον Ζότα στην ομάδα.

Ο συγγραφέας και η δημιουργία του έργου

Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει γραφτεί από τον Πορτογάλο συγγραφέα και πρώην ποδοσφαιριστή, Ζοζέ Ντελγκάδο. Η επιλογή ενός ανθρώπου με γνώση του ποδοσφαιρικού χώρου και συγγραφική εμπειρία διασφαλίζει την αυθεντικότητα και την εις βάθος προσέγγιση της ιστορίας του Ζότα.

Ο Ντελγκάδο ανέλαβε το έργο της σύνθεσης των πολυάριθμων μαρτυριών και αναμνήσεων, ώστε να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο του αθλητή και του ανθρώπου. Η δουλειά του αποτυπώνει την πορεία του Ζότα, από τα πρώτα του βήματα μέχρι την καθιέρωσή του στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Πρόγραμμα ποδοσφαίρου βάσης στο όνομά του

Ένα σημαντικό μέρος αυτής της πρωτοβουλίας αφορά τη διάθεση των κερδών από τις πωλήσεις του βιβλίου. Συγκεκριμένα, όλα τα κέρδη της Λίβερπουλ από τις πωλήσεις του «Forever in our Hearts» θα διατεθούν μέσω του LFC Foundation.

Ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η χρηματοδότηση ενός προγράμματος ποδοσφαίρου βάσης, το οποίο θα δημιουργηθεί και θα λειτουργήσει στο όνομα του Ντιόγκο Ζότα. Με αυτόν τον τρόπο, η μνήμη του θα συνεχίσει να ζει και να εμπνέει νέους αθλητές, προσφέροντας ευκαιρίες σε παιδιά να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, τιμώντας την κληρονομιά του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta