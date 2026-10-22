Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ Θοδωρής Χαστάς για τις απουσίες και τα χαφ ενόψει ΟΦΗ

Ο Θοδωρής Χαστάς, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «BACK2ΜΠΑΚ» την Πέμπτη (22/10). Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο ρεπόρτερ μετέφερε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της ομάδας του ΠΑΟΚ, ενόψει του επικείμενου εκτός έδρας αγώνα.

Οι συζητήσεις του επικεντρώθηκαν σε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον «Δικέφαλο του Βορρά» λίγο πριν την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Ο Θοδωρής Χαστάς προχώρησε σε συγκεκριμένες αναφορές για τις απουσίες παικτών από την προπόνηση, καθώς και σε εκτιμήσεις για την επιλογή των ποδοσφαιριστών που θα στελεχώσουν τη μεσαία γραμμή.

Η ενημέρωση από τον ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ

Ο Θοδωρής Χαστάς, γνωστός για την κάλυψη του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκπομπή «BACK2ΜΠΑΚ». Η εκπομπή, η οποία μεταδίδεται από το ACTION 24 και το Athletiko, φιλοξένησε τον ρεπόρτερ την Πέμπτη (22/10), προσφέροντας μια πλατφόρμα για την ανάλυση των τελευταίων εξελίξεων στον σύλλογο.

Μέσα από την παρουσία του στην εκπομπή, ο Θοδωρής Χαστάς είχε την ευκαιρία να μεταφέρει στο κοινό όλα τα νέα που αφορούν τον ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες που παρείχε ήταν κρίσιμες, καθώς αφορούσαν την προετοιμασία της ομάδας λίγο πριν από ένα σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης.

Οι απουσίες από την προπόνηση του «Δικεφάλου»

Ένα από τα βασικά σημεία της ενημέρωσης του Θοδωρή Χαστά ήταν η αναφορά στις απουσίες που καταγράφηκαν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ των «ασπρόμαυρων» τόνισε ότι οι ποδοσφαιριστές Πέλκας και Λουσέ δεν συμμετείχαν στις προπονητικές διαδικασίες της ομάδας.

Οι απουσίες αυτές αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, καθώς επηρεάζουν τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητικού επιτελείου. Η ενημέρωση του Θοδωρή Χαστά για τους Πέλκα και Λουσέ δίνει μια πρώτη εικόνα των δεδομένων με τα οποία καλείται να διαχειριστεί η ομάδα πριν από την επερχόμενη αναμέτρηση.

Εκτιμήσεις για τη μεσαία γραμμή στον αγώνα με τον ΟΦΗ

Εκτός από τις απουσίες, ο Θοδωρής Χαστάς προχώρησε και σε εκτιμήσεις σχετικά με τη σύνθεση της μεσαίας γραμμής του ΠΑΟΚ. Ο ρεπόρτερ παρουσίασε τις προβλέψεις του για το ποιοι παίκτες αναμένεται να αγωνιστούν στα χαφ στον κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα που ακολουθεί.

Η εκτίμηση αυτή αφορά μια νευραλγική θέση στο γήπεδο, καθώς η απόδοση των χαφ είναι συχνά καθοριστική για την έκβαση ενός παιχνιδιού. Ο Θοδωρής Χαστάς ανέλυσε τις πιθανές επιλογές, δίνοντας μια πρόγευση του τρόπου με τον οποίο ενδέχεται να παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου.

Το επερχόμενο παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες δόθηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι του με τον ΟΦΗ. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού προγράμματος της ομάδας, με την προσοχή να είναι στραμμένη στην απόδοση και το αποτέλεσμα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο, γεγονός που προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην αναμέτρηση. Ο Θοδωρής Χαστάς αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτό το εκτός έδρας ματς, μεταφέροντας το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες που αφορούν την προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση στην Κρήτη.

Με πληροφορίες από: Athletiko