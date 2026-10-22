Η Παρτίζαν συμφώνησε με τον Ρόμπερτ Φρανκς

Σε συμφωνία με τον Αμερικανό φόργουορντ Ρόμπερτ Φρανκς φέρεται να έχει έρθει η Παρτίζαν Βελιγραδίου, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η σερβική πηγή Mozzart Sport. Η ομάδα του Βελιγραδίου συνεχίζει την ενίσχυσή της, προσθέτοντας έναν ακόμα παίκτη στο ρόστερ της, μετά την πρόσφατη άφιξη του Αντόνιο Ριβς. Ο Φρανκς αναμένεται να γίνει κάτοικος της σερβικής πρωτεύουσας, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του στην ομάδα του Πενιαρόγια.

Η συμφωνία με την Παρτίζαν

Οι πληροφορίες της Mozzart Sport, μιας έγκριτης σερβικής αθλητικής πηγής, αναφέρουν πως η Παρτίζαν Βελιγραδίου έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον Ρόμπερτ Φρανκς. Η συνεργασία των δύο πλευρών αφορά την έναρξη της αγωνιστικής τους πορείας, με τον Αμερικανό παίκτη να εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης της Παρτίζαν, η οποία επιδιώκει να διαμορφώσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο.

Η ομάδα του Πενιαρόγια, με αυτή τη συμφωνία, προσθέτει έναν ακόμη παίκτη στο ρόστερ της, δείχνοντας τις προθέσεις της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η προσθήκη του Φρανκς έρχεται σε συνέχεια άλλων κινήσεων, όπως αυτή του Αντόνιο Ριβς, σηματοδοτώντας μια περίοδο δραστηριότητας για τον σύλλογο του Βελιγραδίου στην αγορά των μεταγραφών.

Άμεση άφιξη στο Βελιγράδι

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ρόμπερτ Φρανκς έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιό του με την Παρτίζαν. Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία έχει οριστικοποιηθεί και απομένουν μόνο οι τυπικές διαδικασίες για την ενσωμάτωσή του στην ομάδα. Η άμεση υπογραφή υποδηλώνει την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι δύο πλευρές για να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι, μέσα στις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, η άφιξή του στην πόλη προβλέπεται να γίνει έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, ώστε να ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό στις προπονήσεις και τις υποχρεώσεις της νέας του ομάδας.

Οι επιδόσεις του στην Ιαπωνία

Πριν από τη συμφωνία του με την Παρτίζαν, ο Ρόμπερτ Φρανκς αγωνίστηκε την αγωνιστική περίοδο 2025-26 στην Ιαπωνία, φορώντας τη φανέλα της Ιμπαράκι. Εκεί, είχε μια παραγωγική σεζόν, καταγράφοντας σημαντικά στατιστικά σε 53 παιχνίδια που συμμετείχε. Οι επιδόσεις του στην Ιαπωνία τον καθιστούν έναν παίκτη με αποδεδειγμένη ικανότητα στο σκοράρισμα και την προσφορά σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα, ο Φρανκς μέτρησε κατά μέσο όρο 17,1 πόντους ανά αγώνα, αναδεικνύοντας την επιθετική του δεινότητα. Παράλληλα, συνέλεξε 6,9 ριμπάουντ και μοίρασε 3,5 ασίστ ανά παιχνίδι, δείχνοντας την πολυδιάστατη συνεισφορά του στο παρκέ. Τα ποσοστά ευστοχίας του ήταν επίσης αξιοσημείωτα, με 49,1% στα σουτ εντός πεδιάς και 40% από τη γραμμή του τριπόντου, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά του στο σουτ.

Τα πρώτα βήματα στην καριέρα του

Η επαγγελματική διαδρομή του Ρόμπερτ Φρανκς ξεκίνησε στη G League, το πρωτάθλημα ανάπτυξης του NBA. Αυτό συνέβη μετά το NBA Draft του 2019, στο οποίο ο Αμερικανός φόργουορντ δεν επιλέχθηκε από κάποια ομάδα του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο. Η πορεία του στη G League του έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσει εμπειρίες και να εξελίξει το παιχνίδι του σε επαγγελματικό επίπεδο.

Πριν από την είσοδό του στον επαγγελματικό χώρο, ο Φρανκς είχε μια τετραετή παρουσία στο κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αγωνίστηκε με την ομάδα του Ουάσιγκτον Στέιτ, όπου διακρίθηκε και έθεσε τις βάσεις για τη μετέπειτα καριέρα του. Η θητεία του στο κολεγιακό μπάσκετ αποτέλεσε ένα σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξή του ως αθλητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta